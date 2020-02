Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de febrero de 2020 • 08:57

El presidente Alberto Fernández apuntó hoy contra la oposición tras la tensa sesión de ayer en la Cámara de Diputados en la que el oficialismo logró media sanción del proyecto para modificar el régimen jubilatorio de jueces y diplomáticos.

"Los que colonizaron la Justicia fueron ellos. Yo ni siquiera estoy buscando que alguno de los jueces que ellos han puesto tengan que jubilarse. Es asombroso lo que han hecho", dijo Fernández esta mañana en Radio 10.

"Hicieron lo que quisieron en la Justicia. -continuó- Manejaron el Consejo de la Magistratura de un modo patético. Y ahora vienen a explicarme a mí. Pero tienen un problema: que yo de este tema sé".

Enojado, el mandatario continuó: " A mí, no. A mí, no. Yo sé cómo funciona la Justicia. Yo lo único que estoy intentando es mejorarla".

Sobre el proyecto de ley para modificar el régimen jubilatorio de jueces y diplomaticós que obtuvo media sanción en la Cámara y redundará en una merma en los haberes del orden del 20 a 40%, el Presidente justificó la medida en que "hay que entender que en la Argentina la jubilación promedio es de 24.000 pesos" por lo que " estos regímenes son insoportables: las jubilaciones de los jueces rondan los 300 mil pesos en promedio. Son un costo muy alto para el Estado".

Y tras ejemplificar que un juez de la Corte gana tres o cuatro veces mas que el Presidente de la Nación, Fernández apuntó contra los jueces que amenazan con jubilarse para acogerse al régimen que será reemplazado. " Si es mas importante beneficiar sus bolsillos antes que dar el servicio de justicia al país tienen el derecho a hacerlo", dijo.

Ante las acusaciones de la oposición de que el Gobierno no abrió el proyecto de ley a debate, Fernández dijo que "no es cierto que no hubo diálogo". " Yo hablé con el Presidente del Consejo de la Magistratura e incorporé cambios que pidieron. Los gremios también incluyeron modificaciones", argumentó el primer mandatario.

Reforma judicial

Asimismo, Fernández adelantó que el Gobierno está trabajando en un proyecto de reforma de la Justicia que presentará la semana próxima. " La Justicia argentina necesita una revisión. Llegamos a un punto donde las cosas no están funcionando bien. Quiero jueces independientes, quiero jueces dignos, probos. Creo que una inmensa mayoría son así. No se trata de meter a todos en la misma bolsa. Vamos a revisar los pliegos de jueces y fiscales de la gestión anterior", dijo el Presidente.

Y puntualizó: "Es un proyecto de reforma que trata de poner orden en el funcionamiento de la justicia que le corresponde al estado nacional, que es la justicia federal. Hay que empezar a ordenar eso, qué hacemos con los tribunales ordinarios en la Ciudad".

Mesa de Enlace

Ante los reclamos de las entidades agropecuarias nucleadas en la Mesa de Enlace contra el aumento en las retenciones a la soja del 30 a 33%, Fernández dijo: "Yo les dije que no íbamos a tomar una medida sin consultarlos; por eso le pedí a [ministro de Agricultura] Luis Basterra que lleve adelante la reunión para discutir cómo seguir adelante".

A su vez pidió comprensión a los sectores agrícolas. "Lo que el campo debe entender es la situación del país, donde el Fondo Monetario Internacional está diciendo que no estamos en capacidad de pagar nuestras deudas. No puede ser que a uno le pidan que supere el déficit fiscal, pero que nadie quiera aportar nada", planteó.

Por último, el Presidente evidenció una posición política en los reclamos que el campo le hace al su Gobierno. " Yo veo una actitud de los empresarios del campo y veo otra cosa en los autoconvocados, que tienen una finalidad política. Como opositores tienen todo el derecho del mundo de manifestarse en contra, pero se tienen que presentarse como opositores", explicó Fernández.

Y apuntó directamente contra el partido del expresidente Mauricio Macri. " No es lo mismo que hable un presunto chacarero a que hable un militante encubierto. Eso está inducido por los dirigentes de Cambiemos y del Pro concretamente. Son las reglas del juego que ellos imponen o intentan imponer", dijo el Presidente.