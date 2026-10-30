A Italia: la maquinaria agrícola argentina se prepara para EIMA 2026

En un escenario internacional marcado por la transformación de los mercados, la incorporación de nuevas tecnologías y la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales, Expoagro acompañará nuevamente a la misión argentina que participará de EIMA 2026.

Se trata de uno de los principales encuentros internacionales de maquinaria agrícola, que se realizará del 10 al 14 de noviembre en Bolonia, Italia. EIMA es una de las ferias más grandes y prestigiosas para la mecánica agrícola, un punto de referencia para los operadores económicos, los empresarios agrícolas, los técnicos y los investigadores que trabajan en el sector.

La misión impulsada por Exponenciar, Banco Nación, Cafma y PromArgentina contará con la participación de Gimetal, OMBU Maquinarias Agrícolas (Santa Fe), Piersanti (Córdoba) y Tecnología Pérez (Buenos Aires), que estarán presentes en el Pabellón Argentino. A esta delegación se sumarán Cestari y Rossmet, que estarán con stands propios, reforzando la presencia de la industria argentina en la feria.

Dicha participación argentina permitirá mostrar soluciones desarrolladas en el país y, al mismo tiempo, generar vínculos con potenciales clientes, distribuidores y socios estratégicos de distintos mercados.

Piersanti mostrará para Italia y la región el cabezal draper modelo DF-2100 de 35 pies de ancho de labor

Al respecto, Valeria Piersanti, directora y gerente comercial de la empresa familiar de Noetinger, señaló: “Es la primera vez que participamos con stand. De esta manera Piersanti consolida y fortalece su presencia en el mercado europeo que viene trabajando desde hace tiempo y en Italia concretamente con excelentes resultados en cultivos finos y soja”.

En esta oportunidad, estarán exhibiendo para Italia y la región el cabezal draper modelo DF-2100 de 35 pies de ancho de labor. La solución Premium de Piersanti con doble propósito: corte, recolección e hilerado de soja, trigo, arroz, porotos y legumbres equipado con la última tecnología disponible para asegurar las buenas cosechas.

Desde Las Parejas, OMBU, arribará por cuarta vez a EIMA, considerándola un punto de relacionamiento con clientes de Europa y con los distribuidores de esa región.

EIMA es una de las ferias más grandes y prestigiosas para la mecánica agrícola, un punto de referencia para los operadores económicos, los empresarios agrícolas, los técnicos y los investigadores que trabajan en el sector

En cuanto a la agenda de trabajo, Federico Bosch, gerente del Departamento de Comercio Exterior, anticipó: “Tenemos reuniones pactadas con clientes y también tres encuentros para formalizar alianzas tanto para coproducir máquinas para Europa del Este, como así también otra alianza para coproducir en Argentina y comercializar internamente”.

Por su parte, Gimetal, la fábrica de implementos agrícolas de Armstrong, participará por segunda vez del evento. Al respecto, Mauricio Giacomossi, presidente de la empresa, expresó: “EIMA es una buena manera de mostrar la marca. Además, confluimos con la mayoría de nuestros contactos. Venimos buscar nuevos mercados, representación en países que aún no desembarcamos y siempre aprovechamos para hacer contactos en materia de aprovisionamiento de elementos comerciales”.

Otra de las empresas que debutará como expositor, es Tecnología Perez, oriunda de Carmen de Areco y dedicada a la fabricación de repuestos alternativos para cosechadoras.

EIMA es una de las ferias más grandes y prestigiosas para la mecánica agrícola, un punto de referencia para los operadores económicos, los empresarios agrícolas, los técnicos y los investigadores que trabajan en el sector

En cuanto a las expectativas, Hernán Pérez, socio y director comercial, dijo: “Las ferias representan una inversión importante en relación con el retorno, es un trabajo de muy largo plazo que se hace cliente por cliente. Creemos que los conflictos que vive Europa del Este pueden ser una oportunidad para nuestra región, que, a pesar de sus particularidades, puede ofrecer una continuidad de entrega, precios estables y excelente calidad”.

La misión se complementará con el acompañamiento de Banco Nación, que cuenta con herramientas de financiamiento para empresas argentinas que participan en ferias, exposiciones y salones internacionales. Entre ellas, una línea que permite financiar hasta el 100% de los gastos de participación, en dólares o euros, incluyendo alquiler de stands, traslados, alojamiento, material de difusión y flete de muestras.

El acompañamiento se extiende también a las operaciones que puedan concretarse a partir de los contactos generados en la feria, a través de herramientas como prefinanciación y financiación de exportaciones, capital de trabajo, garantías internacionales y soluciones para gestionar cobros y pagos con el exterior.

Otro de los actores centrales de la misión, es PromArgentina que facilita el desembarco y la vinculación de las empresas argentinas en el mercado internacional, con herramientas operativas y comerciales para identificar oportunidades de negocios, coordinar aspectos logísticos y conectar la oferta exportable con compradores y distribuidores globales.

Según la gerencia de inteligencia comercial de PromArgentina, las exportaciones argentinas de maquinaria agrícola y componentes a Italia alcanzaron US$387.000 en 2025, un 96,4% más que en 2024, cuando habían totalizado US$197.000.

En esta línea, Hernán Zubeldía, presidente de Cafma, concluyó: “Las oportunidades de EIMA deben medirse no sólo en referencia al mercado italiano, ya que esta feria se ha convertido en una vidriera mundial. Además de ser un espacio de vinculación con posibles socios o proveedores italianos, caracterizados por su alta calidad y especialización, EIMA es el punto de encuentro con clientes, distribuidores, representantes y potenciales clientes de todo el mundo”.