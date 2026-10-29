Tensión Lula-Milei: advierten riesgos y oportunidades para el agro argentino

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, en medio de una relación cada vez más distante con su par argentino, Javier Milei, abre interrogantes sobre el futuro del vínculo comercial entre ambos países y sus posibles consecuencias para el agro. En este escenario, un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Fundación INAI analizó qué podría cambiar para la producción y las exportaciones agroindustriales argentinas. Aunque los especialistas no prevén que las diferencias políticas afecten significativamente el intercambio bilateral, advierten sobre posibles tensiones dentro del Mercosur y una mayor competencia por los mercados internacionales. Al mismo tiempo, consideran que el resultado electoral podría abrir oportunidades para la Argentina en su relación comercial con Estados Unidos.

“Por el momento no se identifican factores que permitan anticipar que las diferencias entre los presidentes puedan afectar significativamente los flujos comerciales entre ambos países”, señalaron los especialistas. Explicaron que la cercanía geográfica, las preferencias arancelarias del Mercosur y los vínculos entre empresas permitieron sostener el intercambio pese a las tensiones políticas.

Brasil es el tercer destino de las exportaciones agroindustriales argentinas, con compras por unos US$3500 millones anuales, equivalentes al 9% de las ventas externas del sector. Entre los productos que adquiere figuran trigo, leche en polvo, papas congeladas, cebada cervecera, malta, quesos, peras y ajos. Además, hace unos días se conoció que podría importar más de nueve millones de toneladas de trigo en la campaña 2026/2027, un récord de los últimos 30 años.

Sin embargo, la evolución de la economía brasileña será determinante para sostener esas compras. “La Argentina necesita un Brasil pujante. Una economía brasileña en retroceso compra menos”, remarcaron. Tras la elección, el índice Ibovespa cayó un 13,9%, el real se depreció un 9% y el riesgo soberano aumentó un 19%, señales que, según el informe, reflejan preocupación por el rumbo económico.

Las diferencias entre los gobiernos de la Argentina y Brasil podrían profundizar las discrepancias dentro del Mercosur por la negociación de nuevos acuerdos comerciales

Uno de los principales puntos de tensión podría estar en la negociación de acuerdos comerciales. Mientras Milei busca avanzar con negociaciones bilaterales, Brasil sostiene que los acuerdos externos deben contar con el consenso de los cuatro socios fundadores del Mercosur.

El informe mencionó las negociaciones argentinas con Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, además de la solicitud de ingreso al CPTPP (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico). En el caso de Emiratos, las conversaciones del Mercosur están detenidas por diferencias vinculadas con los hidrocarburos, por lo que la Argentina decidió avanzar bilateralmente. “Brasil se continúa oponiendo a estas iniciativas bilaterales”, señalaron. No obstante, los especialistas consideraron que Lula podría evitar profundizar el enfrentamiento para no abrir una discusión sobre una eventual redefinición del bloque. Para la agroindustria argentina, avanzar con nuevos acuerdos resulta fundamental para mejorar el acceso a los mercados.

Por otra parte, la continuidad de Lula podría generar oportunidades para los productos argentinos en Estados Unidos. Según el informe, las tensiones entre Brasil y Donald Trump, que derivaron en aranceles de hasta el 50% para productos brasileños, podrían favorecer el posicionamiento argentino.

Entre los productos que podrían conseguir mejores condiciones de acceso figuran carne bovina, azúcar de caña, miel, jugos de frutas, tabaco y frutas frescas. Estados Unidos importa productos agroindustriales por unos US$220.000 millones anuales, pero la Argentina representa menos del 1% de esas compras.

La reelección de Lula también podría favorecer la aprobación definitiva del acuerdo Mercosur-Unión Europea, dado que el mandatario brasileño fue uno de sus principales impulsores. Según el informe, el 70% de las exportaciones agroindustriales argentinas hacia la UE ya se beneficia de un arancel del 0%, mientras que otro 14% alcanzará ese beneficio en un plazo de entre cuatro y diez años.

El informe también advirtió que Brasil continuará consolidándose como potencia agroindustrial. En los últimos 20 años, su producción de granos creció un 195%, de 122 millones de toneladas en la campaña 2005/2006 a un récord de 362 millones en 2025/2026. La soja y el maíz explican cerca del 90% de ese volumen.

El acercamiento entre Javier Milei y Donald Trump podría abrir nuevas oportunidades para las exportaciones agroindustriales argentinas hacia Estados Unidos Mark Schiefelbein - AP

La diferencia de escala es significativa. En 2025, Brasil exportó productos del agronegocio por US$169.200 millones, frente a los US$51.000 millones de la Argentina. Ambos compiten en mercados como China, la Unión Europea, Vietnam e India, con productos como soja, maíz, carnes, azúcar y algodón.

Según el análisis, Lula podría intensificar la búsqueda de compradores en el sudeste asiático, el norte de África y Medio Oriente para reducir los riesgos comerciales de su relación con Estados Unidos. Esto aumentaría la competencia con la Argentina, que también busca ampliar sus exportaciones hacia esos destinos. “Es de esperar que esta competencia se potencie en los próximos años, pero fuertemente condicionada por el factor geopolítico”, concluyeron los especialistas.