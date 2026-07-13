Aapresid confirmó a los principales disertantes del Congreso 2026

Con una agenda que se desarrollará en diez auditorios simultáneos, el Congreso Aapresid confirmó a los principales disertantes que participarán de la edición 2026, que se realizará del 4 al 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario. El encuentro reunirá a investigadores, consultores, empresarios y funcionarios para debatir sobre los principales desafíos de la producción agropecuaria, desde la salud de los suelos y la agricultura regenerativa hasta la gestión empresaria, la economía y la ganadería.

Entre las figuras internacionales estará Chad Lee, profesor y extensionista de la Universidad de Kentucky, reconocido por sus trabajos sobre sistemas de producción bajo siembra directa. Su presentación estará centrada en las estrategias para alcanzar altos rendimientos en maíz mediante un manejo que combine fechas de siembra, elección de híbridos y nutrición, con el objetivo de mejorar la productividad sin comprometer la sustentabilidad de los sistemas.

Chad Lee, profesor y extensionista de la Universidad de Kentucky, con experiencia en técnicas de “intensificación inteligente” bajo siembra directa en cultivos extensivos Matt Barton - Exponenciar

También participará Christine Morgan, especialista del Soil Health Institute de Texas y una de las referentes internacionales en salud del suelo y carbono. Durante su exposición planteará que ambos conceptos no deben analizarse únicamente desde una perspectiva ambiental, sino también como variables directamente vinculadas con la productividad y la estabilidad de los sistemas agrícolas en el largo plazo.

Otro de los invitados será Dwayne Beck, referente mundial en siembra directa y agricultura regenerativa. El investigador, que estuvo al frente de la Dakota Lakes Research Farm, compartirá criterios para el diseño de sistemas agrícolas más estables, adaptables y preparados para enfrentar escenarios de largo plazo. La agenda también incluirá un capítulo dedicado a la sanidad de los cultivos.

Desde una mirada regional, el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Muhammed Ibrahim, presentará la experiencia de los denominados “hubs” de ciencia, tecnología e innovación, concebidos como espacios que articulan capacidades científicas con necesidades tecnológicas concretas para dar respuesta a problemáticas comunes en distintos países de América.

Christine Morgan, una de las referentes internacionales en salud del suelo y carbono Exponenciar

En el plano político y económico, el Congreso contará con la participación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según informó la organización, el funcionario expondrá sobre el contexto económico actual y analizará cómo las reformas impulsadas por el Gobierno impactan sobre la competitividad, las inversiones y las decisiones de productores y empresas.

La gestión empresaria será otro de los ejes incorporados en esta edición. En ese marco, el consultor Mariano Echegaray abordará las herramientas para medir la rentabilidad de las empresas agropecuarias y repasará las principales variables económicas necesarias para construir indicadores de gestión que sirvan para la toma de decisiones.

El empresariado también tendrá representación con Gustavo Crucianelli, CEO de la firma santafesina de maquinaria agrícola. En un panel dedicado a familias empresarias, compartirá la experiencia de una compañía con más de siete décadas de trayectoria y reflexionará sobre el desafío de innovar sin perder identidad ni alejarse de las necesidades del productor.

En materia de nutrición y fertilidad de los cultivos, el ingeniero agrónomo Wenceslao Tejerina participará de un conversatorio en el que analizará el rol de los bioestimulantes dentro de una estrategia integral de manejo, incorporando una visión sistémica sobre su utilización.

Wenceslao Tejerina Exponenciar

Por su parte, Gervasio Piñeiro, coordinador de la Red de Cultivos de Servicio de Aapresid, presentará los resultados obtenidos en más de 60 sitios experimentales distribuidos en cinco regiones del país. El trabajo recopila cinco campañas de información sobre el comportamiento de los cultivos de servicio, con datos relacionados con el consumo de agua, el impacto sobre los rendimientos y los criterios de manejo según cada ambiente productivo.

La ganadería también tendrá un espacio específico dentro del programa. El asesor Juan Elizalde expondrá sobre las oportunidades que atraviesa actualmente la actividad y los desafíos para convertir el buen momento del sector en un crecimiento sostenido. Su presentación abordará aspectos vinculados con la mejora genética, la eficiencia de los rodeos, la infraestructura y la gestión empresarial como herramientas para consolidar una ganadería de largo plazo.