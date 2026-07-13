Aconsejan aprovechar las buenas relaciones insumo/producto para la campaña agrícola 2026/27

Las primeras proyecciones de intención de siembra para la campaña 2026/2027 en el país son de una superficie global igual o levemente superior a la del ciclo previo, con márgenes que prometen una rentabilidad razonable a partir de la reducción del precio de los insumos ocurrida en las últimas semanas. A su vez, suelos muy bien provistos de humedad y pronósticos de desarrollo de un evento El Niño para la primavera y verano influyen positivamente en las decisiones de los agricultores.

Los cálculos de principios de julio muestran buenas relaciones insumo/producto para la mayoría de los cultivos. “Por ahora, hay cotizaciones de la urea en torno de 560-600 dólares por tonelada, que permiten su aplicación en trigo y maíz, que son los principales demandantes de este fertilizante”, afirma Matías Amorosi, director de AZ-Group. “Quien tenga que comprar este fertilizante no debería demorar la decisión, en virtud de la incertidumbre que genera la reanudación de las acciones bélicas en los últimos días y su eventual efecto sobre los precios del petróleo y del gas”, aconseja.

En fitosanitarios también hay buenas relaciones con los cultivos, ya sea por canje o con herramientas financieras, que ofrecen plazos y tasas en pesos muy razonables para pago a cosecha, comparadas con la expectativa de inflación.

En el contexto descripto, “sería un buen momento para posicionarse en los insumos de los cultivos de grano grueso, porque es probable que haya una demanda concentrada a último momento que puede recalentar los precios, sobre todo si se tiene en cuenta que en Brasil también hubo demoras en las compras que pueden influir indirectamente en el mercado local”, insiste el analista.

“Sería un buen momento para posicionarse en los insumos de los cultivos de grano grueso", dijo el experto

Mientras tanto, los márgenes calculados para la campaña 2026/27 proyectan rentabilidades razonables y bastante paridad entre el maíz de primera (299US$/t), la soja de primera (239US$/t) y trigo/soja (169). Esta situación contrasta con la de 30 días atrás, cuando la soja picaba en punta por los altos costos que exigía implantar maíz.

Cálculos realizados con los valores de principios de julio

En síntesis, para el ciclo agrícola 2026/27 se estima una intención de siembra importante en la Argentina, con una leve caída de la superficie con trigo, pero mucho interés por la implantación de maíz temprano y la soja acompañando. Los márgenes esperados dan una rentabilidad razonable, que admite el uso de buenos paquetes tecnológicos con los actuales precios de los insumos, que podrían ser adquiridos en estos días aprovechando la buena relación con los granos, dice la consultora.

Se conocieron nuevos márgenes Bim - E+

La disponibilidad de humedad durante la campaña también jugará a favor, señala. “De concretarse una buena siembra y producción 2026/27, se repetiría un buen año para los agricultores, que permitiría la recuperación de sus finanzas, golpeadas duramente por las anteriores campañas con sequía”, concluye Amorosi.