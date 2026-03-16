“Absolutamente inconsulta”: dura reacción de Carbap a la desregulación en la vacunación contra la aftosa

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) reaccionó con dureza luego de que el Senasa desregulara la aplicación de la vacuna contra la aftosa, lo que abrió la puerta para que los productores puedan elegir directamente un veterinario habilitado ante el ente sanitario al margen de las fundaciones. En tanto, en redes la Sociedad Rural Argentina (SRA) dijo que la medida oficial representa un “avance importante”. Añadió que se debe seguir un diálogo con el sector público para la implementación.

Carbap, que preside Ignacio Kovarsky, consideró “inconsulta” la medida e hizo diversas advertencias. Recordó que las fundaciones fueron figuras importantes para superar brotes de la enfermedad en el pasado, como en 2001 y 2006. Destacó que el sistema sanitario argentino “aparece hoy como robusto”. Agregó que numerosos informes del Senasa “muestran la ausencia de circulación viral y niveles de inmunidad poblacional más que adecuados”.

Tras remarcar esto, indicó: “En medio de la actual campaña de vacunación, sin ningún tipo de justificación técnica que lo avale, de manera absolutamente inconsulta, sin evidencias económicas que lo respalden y en forma absolutamente inoportuna, se pretende modificar mediante un acto administrativo la estructura central de la campaña de vacunación".

En opinión de Carbap, “resulta preocupante que la medida haya evitado la discusión técnica en ámbitos como la Conalfa y las Coprosas, que son precisamente los espacios previstos por la normativa para debatir este tipo de cuestiones”.

Carbap también alertó que “tampoco existe una justificación económica clara para el cambio propuesto”. Agregó: ”Cada fundación, ente o veterinario particular tiene su propia estructura de costos. En algunos casos, las entidades rurales pueden absorber gastos como electricidad, administración o alquiler, lo que permite ofrecer un costo menor por dosis aplicada. En otros casos, esas estructuras deben financiarse íntegramente con la actividad, lo que naturalmente se refleja en el precio final".

Apoyamos las cosas que están bien, pero marcamos las que creemos que hay que corregir.

Eso no nos ubica en ningún otro lugar q el mismo de siempre, objetividad, institucionalidad, apertura al diálogo y siempre pero siempre hacerlo para el bien del campo argentino.

Para leer 👇🏼👇🏼 https://t.co/4jIcg1g9Dh — Ignacio 🇺🇦⭐️⭐️⭐️ (@kovavete) March 16, 2026

En este contexto, para la entidad, “para quienes sostienen que el precio de la vacuna es la única variable relevante, cabe recordar que actualmente el costo de la dosis aplicada equivale a menos de 600 gramos de novillo, cuando históricamente equivalía aproximadamente a un kilo”.

Medida

Y alertó que en la medida “no se establece quién será responsable de garantizar que la vacunación se realice en tiempo y forma, quién controlará su cumplimiento ni quién asegurará la cobertura en los establecimientos de menor escala”.

Por su parte, en su cuenta de X la Sociedad Rural Argentina (SRA), apuntó: “Teniendo en cuenta que es muy importante la sanidad animal como un eslabón estratégico para la producción y las exportaciones del país, destacamos la Resolución del @SenasaAR que habilita a los productores a elegir libremente al veterinario que vacunará su rodeo contra la fiebre aftosa y brucelosis. Se trata de un avance importante para lograr una mayor eficiencia del sector. Consideramos imprescindible seguir dialogando con el sector público para la instrumentación de la medida, y que se garantice la preservación de la trazabilidad del sistema sanitario de la Argentina".