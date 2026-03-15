Remates: los frigoríficos exportadores le pusieron la lupa al histórico momento de precios

El rumor empezó a circular con fuerza en los últimos días y dice algo que tiene que ver con el buen momento de precios que atraviesa la ganadería. Se refiere a que los exportadores habían tomado la decisión de retirarse de los remates televisados porque, según trascendió, observaban precios muy altos en las subastas que luego supuestamente no tenían un correlato con la compra efectiva en el campo. La versión hablaba de un presunto malestar con consignatarios por esa situación con los valores de la hacienda.

En ámbitos de la exportación, que no confirmaron ese trascendido, en tanto se supo de una reunión interna donde se acordó solicitar un encuentro a los representantes de las entidades de los consignatarios para “hablar de la situación actual”. Admitieron, en tanto, que el tema precios formará parte de la agenda.

Municipio

En otro orden, San Nicolás, que hasta el viernes albergó en su predio ferial y autódromo a Expoagro, la mayor muestra agroindustrial del país, tiene, más allá de su potencia productiva e industrial, una marca que bien puede resultar la envidia de otras grandes ciudades. El municipio, que gobierna Santiago Passaglia, cuenta con la menor cantidad de empleados del país en su Concejo Deliberante: solo cinco para 20 concejales.

Santiago Passaglia Marcelo Manera - LA NACION

El martes pasado, en el corte de cintas de la muestra, Passaglia fue duro con la grieta y habló de hacer una integración al mundo “de manera inteligente”. En tiempos de motosierra, en el municipio tienen su propia estrategia para ser austeros.