Aceiteros y exportadores volvieron a reunirse, pero sigue sin acuerdo la negociación salarial

A dos días del vencimiento de una conciliación obligatoria, los gremios aceiteros y las empresas exportadoras de granos y subproductos volvieron a reunirse sin lograr un acuerdo salarial. Tras el encuentro, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) aseguró que los sindicatos rechazaron una propuesta de actualización mensual de salarios por inflación y advirtió que la negociación sigue trabada.

La audiencia se realizó este martes en el ámbito de la Secretaría de Trabajo y había sido solicitada por las empresas con el objetivo de acercar posiciones antes del vencimiento de la conciliación obligatoria, previsto para el 18 del actual. Sin embargo, según informó Ciara en un comunicado, la reunión concluyó sin avances. “La audiencia de hoy con los dos sindicatos aceiteros, solicitada por Ciara en el marco de la conciliación obligatoria a los efectos de promover una negociación salarial seria, no tuvo resultados positivos”, señaló la entidad empresaria.

El conflicto salarial entre gremios aceiteros y exportadoras continúa sin acuerdo en plena cosecha gruesa y con fuerte actividad en los puertos del Gran Rosario

De acuerdo con la cámara, las empresas reiteraron una propuesta basada en ajustes mensuales de los salarios siguiendo la evolución del índice de precios al consumidor que publica el Indec. Según argumentaron, ese esquema permitiría garantizar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. “La industria confirmó que está dispuesta a firmar hoy mismo que todos los meses incrementará los salarios con el reporte mensual del Indec y de esa manera no perder poder adquisitivo”, sostuvo la entidad.

No obstante, desde Ciara afirmaron que no encontraron receptividad por parte de las organizaciones gremiales. “No obtuvo voluntad de negociar de parte de los sindicatos”, agregaron en el comunicado.

El conflicto enfrenta a las empresas exportadoras y procesadoras de granos con la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo.

Momento

La discusión salarial se desarrolla en uno de los momentos más sensibles del año para la actividad agroindustrial. El ingreso de camiones con soja y maíz a las terminales portuarias y plantas de procesamiento del Gran Rosario se encuentra en niveles elevados, en el marco de una campaña que, según las estimaciones del sector, alcanzaría alrededor de 50 millones de toneladas de soja y 68 millones de toneladas de maíz.

La falta de acuerdo mantiene la tensión entre las partes luego de varias semanas de negociaciones. A comienzos de este mes, los gremios habían reclamado una recomposición salarial cercana al 20%, al sostener que los aumentos acordados anteriormente habían quedado rezagados frente a la inflación acumulada. Del otro lado, las empresas propusieron una actualización del 13,5% acompañada por un mecanismo de revisión ligado a la evolución de los precios.

Durante la audiencia realizada el 9 de junio tampoco se habían registrado avances significativos. En aquel encuentro, realizado de manera virtual, las partes acordaron continuar las conversaciones bajo el paraguas de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo para evitar medidas de fuerza que afectaran el funcionamiento de las plantas y los puertos exportadores.

Ahora, tras el nuevo fracaso de las negociaciones, la atención está puesta en la continuidad del proceso. Según indicó Ciara, existe la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo extienda la conciliación obligatoria por una semana adicional.

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“El 18 de junio finaliza la conciliación y es muy probable que la Secretaría de Trabajo la extienda una semana más hasta el 25 próximo, sobre la base de sus potestades”, señaló la entidad.

La cámara insistió en que la propuesta presentada por las empresas es la única alternativa que consideran sostenible en el actual contexto económico. “Ciara insiste en que la propuesta presentada es la única viable para defender los salarios aceiteros”, concluyó el comunicado.