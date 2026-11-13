Acuerdo: lanzaron una plataforma digital para comprar y vender hacienda destinada a faena

En el cierre del 5° Congreso Federal Ganadero, realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), se anunció el lanzamiento de una plataforma electrónica destinada a la compraventa de hacienda con destino a faena. La iniciativa, denominada Roslot, surgió de un acuerdo entre Rosgan y la Cámara Argentina de Feedlot (CAF) y permitirá concretar operaciones comerciales de manera online.

El convenio fue firmado por Raúl Milano, presidente de Rosgan, y Fernando Storni, titular de la CAF, con el objetivo de desarrollar una herramienta que facilite los negocios entre los distintos actores de la cadena y contribuya a mejorar la transparencia en la formación de precios de la hacienda.

“Es la primera plataforma electrónica que va a aparecer en el país, Roslot. Va a permitir la venta total de hacienda con destino a faena”, explicó Milano. Según anticipó, el sistema comenzará a funcionar durante 2027 y contará con la participación de los consignatarios que integran Rosgan y de todos los miembros de la CAF.

El convenio fue firmado por Raúl Milano, presidente de Rosgan, y Fernando Storni, titular de la CAF, con el objetivo de desarrollar una herramienta que facilite los negocios entre los distintos actores de la cadena ESV

Según dijeron, la propuesta tendrá una etapa inicial de seis meses sin costo para los usuarios. Una vez concluido ese período, se establecerá una tarifa que, de acuerdo con el presidente de Rosgan, será “muy accesible”. La intención es facilitar la incorporación de los operadores y ampliar el alcance de la herramienta dentro del mercado ganadero.

Indicaron que uno de los principales propósitos de Roslot será generar una referencia de precios para la hacienda de confinamiento destinada a faena, un segmento que, según Milano, todavía no dispone de un indicador de esas características: “Firmamos el convenio y el año que viene la vamos a tener en marcha”.

El anuncio se realizó ante unos 580 asistentes que participaron del encuentro, que reunió a representantes de la producción, la industria, el comercio y la investigación.

La demanda mundial de carne y las perspectivas del negocio ganadero ocuparon buena parte de las exposiciones. El consultor Víctor Tonelli sostuvo que la ganadería atraviesa una etapa de retención de hacienda a nivel global, un proceso que mantendría ajustada la oferta y contribuiría a sostener los precios durante los próximos años.

Indicaron que uno de los principales propósitos de Roslot será generar una referencia de precios para la hacienda de confinamiento destinada a faena

Según sus estimaciones, el 84% de la ganadería mundial ingresó en ciclos de recomposición de existencias que podrían extenderse entre cinco y 10 años. Para la Argentina, en tanto, calculó que recuperar el stock demandará al menos cuatro o cinco años.

En ese contexto, Tonelli consideró que las exportaciones serán el principal motor de crecimiento de la actividad, mientras que el consumo interno de carne vacuna continuará perdiendo participación frente al pollo y el cerdo: “La exportación es lo que va a dar futuro a la ganadería argentina”. También destacó las oportunidades comerciales que ofrecen destinos como Estados Unidos, China y la Unión Europea.

La dimensión internacional del negocio se abordó también en un panel sobre geopolítica de la carne, del que participaron Alfredo Di Costanzo, de la Universidad de Nebraska; Weng Yu Qing, presidente en la Argentina de Huapei Agricultural Development, y Gastón Santiesteban, director de Política de Mercados de la Nación. Los especialistas analizaron los cambios en el comercio mundial, el crecimiento de la demanda china y la necesidad de mejorar los sistemas de clasificación y tipificación para acceder a mercados de mayor valor.

La mejora de la productividad y la adaptación de los sistemas ganaderos a las exigencias comerciales también estuvieron entre los temas centrales. En el panel dedicado a genética y nutrición participaron Rodolfo Cantet, investigador del Conicet y la UBA; Patricio Cortabarría, CEO de Origen Uruguay; Julián Soriano, especialista técnico de Provimi-Cargill, y Sebastián Victorica, socio fundador de UbiMeat.

Los expositores destacaron la importancia de incorporar herramientas genéticas, mejorar la alimentación y medir con mayor precisión los atributos de calidad de los animales. Además, señalaron que resulta necesario fortalecer la comunicación entre los productores y la industria para que las mejoras realizadas en los establecimientos puedan reflejarse en mejores resultados económicos.

El consultor José Lizzi, por su parte, puso el foco en la gestión de las empresas ganaderas. Advirtió que un escenario favorable de precios y mercados no garantiza por sí solo la rentabilidad de los establecimientos y remarcó la importancia de la planificación, el financiamiento y la definición de objetivos: “No alcanza con tener un buen negocio ganadero, hay que saber cómo gestionarlo”.