Diez días de conflicto: la fábrica de tractores Pauny no se presentó a una audiencia y plantea 150 retiros voluntarios

CÓRDOBA.- El conflicto en Pauny, la fábrica de tractores de Las Varillas, sumó un nuevo capítulo este jueves cuando la empresa no se presentó a la audiencia convocada por Trabajo de Córdoba, comunicó que tampoco concurrirá a futuras instancias de negociación y planteó retiros voluntarios para 150 de los 450 trabajadores.

Los datos provienen de un comunicado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) delegación San Francisco, ya que la fábrica solo se pronunció con un texto la semana pasada cuando dijo que sus problemas son los mismos que afectan al sector hace dos años y pidió armar unos tractores cuya entrega está comprometida.

La audiencia de este jueves fue convocada por la autoridad laboral provincial a partir de una denuncia presentada por los delegados y la comisión directiva de la UOM, que señalaron incumplimientos de obligaciones legales y convencionales por parte de la compañía.

Según el comunicado sindical, los máximos responsables de la firma, Raúl Giai Levra y José María López, enviaron una nota en la que justificaron su ausencia y adelantaron que no participarían de nuevas audiencias. En ese texto plantearon su intención de que 150 trabajadores se sumen a un retiro voluntario y cobren las indemnizaciones de ley en 12 cuotas. Relacionan el plan a la necesidad de readecuar su estructura a la demanda actual.

Según la empresa, el gremio planteó 150 retiros voluntarios

Según la UOM, la empresa no explicó de dónde obtendría los fondos necesarios para afrontar esos compromisos. El sindicato rechazó esa posibilidad y cuestionó también el argumento empresario de que la ocupación pacífica de la fábrica impide el ingreso y el normal desarrollo de las actividades industriales.

La UOM ratificó que “hace meses” que los trabajadores no tienen tareas efectivas y que la producción está paralizada por la falta de materiales, como consecuencia de los incumplimientos y las deudas de la propia compañía.

Propuesta

La UOM asegura que los trabajadores están disponibles para retomar sus funciones y que incluso ofrecieron colaborar como nexo entre la empresa, las concesionarias y los compradores de tractores para coordinar la producción y los pagos. La propuesta, según el gremio, fue planteada en distintas oportunidades.

Para la UOM el planteo de los retiros es “una represalia por la actividad gremial” y la participación de esos trabajadores en los reclamos realizados durante una audiencia anterior. Rechazó las advertencias de la empresa sobre eventuales medidas disciplinarias contra quienes participan de la ocupación.

Para la UOM el planteo de los retiros es “una represalia por la actividad gremial” X

De acuerdo con el comunicado sindical, los representantes empresarios condicionaron la presentación de un plan de pago de los salarios adeudados al levantamiento de la ocupación. Para la UOM, esa postura constituye una presión sobre los trabajadores y no resuelve la cuestión de fondo: la compañía sigue sin precisar cuándo ni de qué manera cancelará las remuneraciones pendientes.

La UOM ratificó el reclamo por el pago íntegro de lo adeudado y exigió que la empresa presente un plan de acción que detalle cómo piensa superar la crisis, garantizar la continuidad de las operaciones y preservar todos los puestos de trabajo. También pidió que la Secretaría de Trabajo cite a la totalidad de los socios de Pauny para que asuman responsabilidades.