Histórico triunfo: un grupo de jóvenes ganaderos se quedaron con el primer y segundo puesto en una importante competencia internacional

Un grupo de jóvenes ganaderos argentinos se quedaron, por primera vez en la historia, con el primer y el segundo puesto en una competencia internacional en Canadá. Se trata de la BEEF International (Battle of Emerging Elite Farmers), que se realizó entre el 5 y el 8 del actual en Edmonton, Alberta, Canadá.

La Argentina compitió con dos grupos. Por un lado, el Argentina Team Celeste (primer puesto-campeón), integrado por Delfina Spinella (raza Angus), Fermín Eyherabide (raza Shorthorn), Luisina Ugolini (raza Wagyu) e Isidro Luis (raza Limangus).

También estuvo el Argentina Team Blanco (segundo Puesto), compuesto por Tomás Fernández (raza Angus), Sofía Ponce de León (raza Shorthorn), Nicolás Gorriti Von Hinke (raza Hereford) y Agustín Cano (Ateneo de la Sociedad Rural Argentina).

“Para este enorme desafío, los jóvenes contaron con un respaldo institucional y técnico fundamental: estuvieron acompañados por Candelaria Giménez, presidenta del Ateneo Angus, y los coaches Juan Martín Ojea Rullán y Pablo Veiga, quienes fueron piezas clave en el desempeño de los participantes”, informaron desde Angus.

La Argentina fue invitada especial en la BEEF International en el marco de la Farmfair International, una de las exposiciones ganaderas más importantes de Norteamérica. “Diseñada para formar y potenciar a la próxima generación de líderes agropecuarios, la BEEF International trasciende los concursos tradicionales de jura o preparación de animales al exigir un desarrollo integral de los participantes”, indicaron.

La competencia puso en lo alto a la ganadería argentina Gentileza

Agregaron: “Durante el certamen, las delegaciones compitieron en exigentes módulos que abarcaron desde planes de negocios (“Monetize Your Trip”), estrategias de marketing y redes sociales, hasta protocolos de bioseguridad, complementados con las tradicionales destrezas de cuidado y exhibición animal".

Se destacó que la delegación de jóvenes de entre 18 y 25 años estuvo integrada por participantes de las distintas razas bovinas del país. Se destacó que el grupo compitió y demostró un “altísimo nivel de la juventud agropecuaria nacional”. Ricardo Cantarelli, quien fue el encargado de impulsar y hacer posible esta histórica iniciativa para el país, se indicó.

La competencia fue exigente

El coach Pablo Veiga expresó: “Felicitaciones a los dos equipos argentinos (Team Blanco y Team Celeste) por dejar la bandera tan alta en un escenario tan exigente e importante como la Farmfair International en Edmonton. Haber presentado propuestas sólidas y completas en el módulo de negocios bilaterales ganaderos demuestra no solo la altísima calidad técnica y profesional de nuestros jóvenes líderes de razas como Angus, Shorthorn, Hereford, Wagyu y Limangus, sino también el enorme potencial internacional de la ganadería argentina. Participar por primera vez en la competencia BEEF International (Battle of Emerging Elite Farmers) ya es un hito histórico para el país”.