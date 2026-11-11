Guerra con Ucrania: Rusia recurre a las silobolsas, una tecnología que generó una revolución en la Argentina

Una tecnología que tuvo una importante expansión en la Argentina ganó terreno en Rusia, el mayor exportador mundial de trigo. Los productores rusos ampliaron el uso de silobolsas para guardar cerca de los campos el grano que se acumuló por las interrupciones del comercio en el Mar Negro, según un informe de Reuters firmado por Olga Popova y Gleb Bryanski. Las bolsas cuestan menos que los silos convencionales y cada una puede almacenar hasta 200 toneladas.

Desde principios de julio, los embarques rusos de cereales se ubicaron alrededor de un tercio por debajo de su volumen habitual, de acuerdo con la agencia. Los ataques de Rusia y Ucrania contra los puertos y buques de uno y otro país interrumpieron una de las rutas más transitadas del comercio mundial de granos. En ese escenario, la consultora rusa IKAR estima que el excedente sin exportar podría llegar a 20 millones de toneladas este año. Su director general, Dmitry Rylko, dijo a Reuters que los silobolsas podrían alojar un volumen equivalente. Por su parte, la Asociación Rusa de Granos calculó que ya hay 10 millones de toneladas en bolsas, cerca del 7% de la cosecha anual.

Rusia cuenta con capacidad para almacenar alrededor de 160 millones de toneladas de grano. Buena parte de esa infraestructura se construyó en la era soviética y, según los especialistas citados por la agencia de noticias, solo el 40% cumple con los estándares modernos. El resto se considera apto para períodos cortos, con mayor riesgo de pérdidas. A eso se suman las distancias entre los campos y las instalaciones y las altas tasas de interés que encarecen la inversión en nuevos elevadores de granos.

Las regiones del centro de Rusia y las zonas próximas al río Volga, alejadas de los puertos del Mar Negro y del mar de Azov, estuvieron entre las primeras en adoptar la tecnología por la escasez de instalaciones convencionales. En la región de Penza, Aeon Agro multiplicó por ocho desde 2023 el volumen que guarda en bolsas, hasta alcanzar 180.000 toneladas, más de la mitad de su producción. Dmitry Garnov, subdirector general de la empresa, dijo que espera que el uso se extienda al sur del país ante la necesidad de almacenar los excedentes.

Silobolsas argentinos en Estados Unidos, otro mercado

Entre 2020 y 2025, tres empresas rusas empezaron a fabricar las bolsas. Sibur, la petroquímica que les provee polietileno, sostiene que el grano puede conservarse en ellas hasta 18 meses. Su responsable de la división agrícola, Maxim Kanunnikov, dijo que un estudio realizado en Tatarstán entre 2025 y 2026 registró que los cinco cereales evaluados mantuvieron su calidad durante el almacenamiento.

Tecnología

En la Argentina, en 1998 la firma argentina Ipesa introdujo en el mercado su bolsa IpesaSilo, cuando la cosecha crecía y la capacidad de los silos convencionales resultaba insuficiente. Según la empresa, su adopción se extendió porque permitía agilizar la cosecha y reducir los costos de almacenamiento. En la práctica, el productor podía seguir con la trilla aunque faltaran camiones para retirar el grano, conservarlo en el establecimiento y elegir cuándo venderlo.

El sistema de embolsado se había desarrollado en Estados Unidos y Europa en los años 70 para conservar forraje destinado a la alimentación animal. El aporte argentino consistió en modificar el sistema para guardar grano seco recién cosechado. La adopción fue rápida. De dos millones de toneladas almacenadas en bolsas en la campaña 1998/1999 se pasó a 41 millones en 2013/2014.

La tecnología facilitó la logística de cosecha Marcelo Manera

La expansión del sistema impulsó también a los fabricantes de embolsadoras y extractoras, las máquinas que se usan para cargar y retirar el grano. En 2015 ya había más de una docena de pymes dedicadas a esos equipos en localidades de la región pampeana y la tecnología se exportaba a 50 países. Ricardo Bartosik, especialista del INTA Balcarce consultado entonces por LA NACION, veía margen para que el sistema se extendiera en países con grandes cosechas y escasa infraestructura de poscosecha.

La conservación del grano depende en parte de que la bolsa mantenga su hermeticidad. Como explicó Diego Mauricio Santa Juliana, técnico del INTA Manfredi, en su momento, dentro del bolsón disminuye la disponibilidad de oxígeno y aumenta la concentración de dióxido de carbono, lo que reduce la actividad de hongos e insectos. Una bolsa de 60 metros de largo y nueve pies de diámetro puede guardar unas 200 toneladas de trigo, maíz o soja, o unas 120 toneladas de girasol.