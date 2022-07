De Jujuy a Tierra del Fuego: la falta de gasoil se terminó de generalizar a todo el país

En la Argentina no queda ningún distrito donde no se presente falta de gasoil, según un nuevo relevamiento realizado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeec).

Hasta la semana pasada, de acuerdo con la entidad solo la provincia de Tierra del Fuego no presentaba inconvenientes. Sin embargo, la escasez también llegó a ese distrito y ya no quedan lugares en el país que no sufran los problemas de desabastecimiento.

En las últimas semanas, mediante un mapa con colores la entidad fue informando sobre los problemas con el gasoil. El único verde que quedaba era la provincia patagónica y ahora también desapareció.

Según la organización, que procesó 1400 respuestas de socios, hay 11 distritos en rojo. Ese color “identifica a las zonas con alto impacto de desabastecimiento en las que hay muy bajo o nulo abastecimiento, y mayor demora en la carga de combustible, en algunos casos más de 12 horas. Se trata de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Formosa, Mendoza y La Rioja.

El mapa sobre los problemas con el gasoil en el país. Todos los distritos están con problemas

Después hay una provincia en naranja intenso. Es San Luis, donde el promedio de suministro es de entre 21 y 50 litros por unidad, hay “demoras sustantivas en los tiempos de espera y sobrecostos”.

Luego figuran nueve provincias en naranja donde el promedio de suministro es de entre 51 y 100 litros por unidad. Se trata de Río Negro, Neuquén, La Pampa, San Juan, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Chaco y CABA.

La falta de gasoil, un problema para el transporte de cargas Fernando Font

Completan el mapa de Fadeeac tres provincias en amarillo. Este color “identifica a los distritos en los que el promedio de suministro es inferior al normal y se registran demoras leves para la carga”. Los distritos afectados son Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Además de prometer la llegada de más barcos con el combustible, el gobierno nacional recientemente subió de 5 a 12,5% el uso de biodiésel en el gasoil con el fin de incrementar la oferta.

“De acuerdo con lo que nos informaron, tanto los grandes como los pequeños productores de aceite ya están entregando producto a las petroleras para aumentar el corte con biodiésel. Eso y el final de la siembra y cosecha en el campo empezaría a llevar algo de alivio a los transportistas a la hora de buscar combustible”, dijo Roberto Guarnieri, presidente de Fadeeac.

Luego pidió la convocatoria a mesas de trabajo para abordar la problemática en un contexto de suba de precios. “La prolongación de este escenario de escasez y la tardanza en el despacho del gasoil importado pese a los anuncios oficiales, imprime velocidad al aumento de precios. Desde el sector del transporte de cargas hemos alertado sobre el tema y queremos colaborar para morigerar los efectos adversos derivados de no administrar políticas en tiempo y forma. Por ello, reiteramos, es urgente y necesaria la puesta en marcha de mesas de trabajo integradas por representantes del sector público y privado”, dijo.