Por la guerra en Medio Oriente y la suba del combustible, las aerolíneas recortaron a la mitad su proyección de ganancias

RÍO DE JANEIRO.- Aunque el impacto está lejos de lo que significó la pandemia de Covid-19, la guerra en Medio Oriente y el fuerte aumento del precio del combustible obligaron a las aerolíneas a revisar sus previsiones para este año. Así lo planteó hoy Willie Walsh, director general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), durante la 82° Asamblea General Anual de la entidad, que se realiza en Río de Janeiro.

“Otra vez nos encontramos en tiempos desafiantes e impredecibles. Después del Covid enfrentamos fallas en la cadena de suministro aeroespacial, la guerra en Ucrania, tensiones geopolíticas y cambios tectónicos en las políticas comerciales. Y cuando estalló la guerra en Medio Oriente en marzo, los precios del petróleo subieron y los del combustible para aviones se dispararon”, señaló Walsh.

Según explicó, IATA proyecta que el precio promedio del combustible de aviación aumente un 70% interanual, lo que elevará en US$100.000 millones la factura total de combustible de la industria durante este año.

Aun así, destacó que la demanda continúa creciendo, aunque a un ritmo más moderado. La entidad prevé una expansión del 2,1% en el negocio de pasajeros y del 0,7% en carga aérea.

El mayor impacto se verá en la rentabilidad. “Esperamos que se reduzca aproximadamente a la mitad respecto de 2025”, afirmó Walsh. De acuerdo con las estimaciones de IATA, las ganancias netas de la industria caerán de US$45.000 millones a US$23.000 millones en 2026, mientras que el margen neto se reducirá del 4,2% al 2%.

Tony Concil (IATA), Willie Walsh (IATA), Luis Gallego (IAG), Roberto Alvo (LATAM) Andre Bittencourt

“Es un año difícil para todas las aerolíneas, especialmente para aquellas cuyos balances todavía no se recuperaron del Covid. Y, por supuesto, para las que operan en la región del Golfo”, agregó.

Pese al deterioro de las perspectivas financieras, la demanda se mantiene firme. Según encuestas de IATA, el 86% de los viajeros espera que las tarifas aéreas evolucionen en línea con los precios del petróleo. En ese contexto, el 49% prevé gastar más en viajes este año que en 2025, mientras que otro 43% planea mantener el mismo nivel de gasto.

“Eso augura una sólida temporada alta de verano en el hemisferio norte. La gran incógnita es cuánto tiempo podrán los pasajeros y los transportistas absorber los mayores costos de conectividad”, advirtió.

Críticas a los fabricantes de motores

Además del incremento del combustible, Walsh volvió a apuntar contra los fabricantes de motores aeronáuticos por los problemas que vienen afectando la entrega de aviones nuevos.

“Tuvo un costo de US$11.000 millones para la industria el año pasado. Los fabricantes de motores tienen que mejorar su desempeño. Antes, cuando comprábamos un avión, no discutíamos si el motor iba a funcionar. Algo cambió”, cuestionó.

Y añadió: “No tengo objeciones a que obtengan altos márgenes de ganancia. Lo que no es aceptable es entregar un producto deficiente y seguir ganando dinero. Si una aerolínea actuara de esa manera, quebraría”.

El directivo también criticó el aumento de impuestos y tasas aeroportuarias en distintos mercados. Como ejemplo, mencionó la reciente suba aplicada en el aeropuerto de Lima, a la que calificó como “un tiro en el pie”.

Sin embargo, evitó hablar de una crisis para el sector. “Todavía vemos rentabilidad y crecimiento. En 2020 estábamos en el suelo: el tráfico aéreo cayó 95%. Esto no tiene nada que ver con lo que ocurrió durante el Covid. Será un período desafiante y para algunas compañías puede convertirse en un problema existencial, pero está muy lejos de aquella situación”, concluyó.

La visión de Latam

Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines, coincidió en que el aumento del combustible se aceleró durante los últimos tres meses, aunque sostuvo que la compañía está mejor preparada para enfrentar ese escenario.

“Tenemos el balance más sólido de la industria en los países donde operamos y eso reduce significativamente el impacto”, afirmó.

Según explicó, aun cuando el conflicto en Medio Oriente se resolviera de inmediato, los precios podrían mantenerse elevados durante un tiempo debido a la necesidad de recomponer inventarios.

“Espero que los precios sigan altos durante todo el año, pero esta es una industria resiliente que sabe adaptarse”, sostuvo.

LATAM retomó en diciembre pasado la ruta Buenos Aires-Miami y, según Alvo, los resultados han sido satisfactorios. La compañía incluso elevó temporalmente la operación a diez frecuencias semanales por la demanda vinculada al Mundial de fútbol.

"Estamos muy conformes con el desempeño de la ruta Buenos Aires-Miami", dijo Roberto Alvo, CEO de LATAM LATAM AIRLINES - LATAM AIRLINES

“LATAM tiene una presencia importante en la Argentina y los argentinos disfrutan volar con nosotros. Más adelante veremos si podemos desarrollar nuevas iniciativas. Tenemos más ideas de las que podemos ejecutar, pero estamos muy conformes con el desempeño de la ruta”, concluyó.