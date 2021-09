El Gobierno debe compensaciones por la soja a más de 5700 productores

Más de 5700 productores todavía no recibieron la compensación por la suba de las retenciones a la soja el año pasado, del 30 al 33%. En dinero resta pagar casi $2000 millones.

Estos datos se desprenden de un pedido de acceso a la información que, con fecha del viernes pasado, respondió el Ministerio de Agricultura de la Nación ante una solicitud de LN Data.

En marzo del año pasado, el Gobierno, tras subir de 30 a 33% las retenciones al grano de soja, anunció un esquema de compensaciones para pequeños productores y cooperativas. Sin embargo, recién en octubre último, a través de la resolución conjunta 1 de los Ministerios de Economía y Agricultura, se definió cómo implementar el pago y se especificó allí que se podían destinar hasta $11.550 millones.

Con el objetivo de supuestamente hacer ágil el pago, el Gobierno decidió hacer un pago directamente en el CBU de los productores. No tenían que hacer ningún trámite para recibir el dinero. Como requisito no debían haber facturado más de $20 millones en 2019 ni haber sembrado más de 400 hectáreas de soja.

De acuerdo a lo que respondió el viernes pasado el Ministerio de Agricultura de la Nación, con la firma del subsecretario de Gestión Administrativa Julio César Vitale, ya recibieron la compensación 33.628 productores. Fue por un monto de $6.318.881.168,12.

Luego se indica que “5757 productores no han accedido aún al beneficio previsto por el referido Programa”, en referencia a las compensaciones. Falta así un 17% del total.

En el informe se consigna que “resta otorgar en concepto de compensaciones” $1.978.664.729.

Se precisa que el importe total para el programa es de $8.754.693.065, por debajo del número señalado en la resolución conjunta 1. En cuanto a los beneficiarios se expresa que el total es de 39.386 productores.

Críticas

En este contexto, en las entidades del agro siguen las críticas por las demoras en los pagos de las compensaciones. “Nosotros lo dijimos desde el primer momento, no era la forma de instrumentar. Hasta las entidades que acompañaron la devolución (de retenciones) en su momento están arrepentidas”, señaló Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Para el dirigente, las retenciones “no deberían existir”. No obstante, mientras eso pase se tendría que “buscar un mecanismo de compensación rápido” que, en su opinión, podría ser con “una base imponible para que superado un volumen” no se cobre.

“Si realmente quieren ayudar a los pequeños productores podrían hacerlo con un mecanismo de mínimo no imponible (de retenciones) en toneladas y a partir de ahí tributar”, dijo. Según expresó, esta medida tendría que ir acompañada de una “disminución hasta eliminación de las retenciones”.

Para el ruralista, el sistema actual “mantiene cautivo” al productor y le resta “masa crítica” al reclamo de las entidades en contra de los derechos de exportación. “Es pura retórica para desviar la atención de la existencia de los derechos de exportación”, apuntó.

Señaló que, además de las retenciones, el productor está preocupado por los diferentes tipos de cambio y la brecha que, indicó, constituye “otro derecho de exportación encubierto”.

En tanto, Roberto Palomo, vicepresidente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), explicó: “Somos contrarios a estos sistemas de reintegros, nosotros queremos que nos bajen las retenciones, no que nos reintegren. Es un intento de hacernos dependientes de un mecanismo que funciona mal. A algunos les devolvieron el año pasado, a otros ahora, a otros no les devolvieron directamente. No es justo el sistema y al devaluarse la plata en el transcurso del tiempo no cumple la finalidad de compensar a los pequeños productores”.

Tras un reclamo formulado con antelación al exministro de Agricultura Luis Basterra, Palomo contó que un grupo de productores del norte recibieron pagos adeudados el lunes posterior a las PASO.