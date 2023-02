Hoja de ruta para conducir empresas agropecuarias en un 2023 complejo

escuchar

Finalmente llegamos a 2023, luego de atravesar la pandemia en 2020 y 2021 y un clima adverso en 2022, que tuvo impacto negativo en la producción de carne, leche y granos finos y gruesos. El actual no va a ser un año fácil, por lo que se vislumbra en el contexto político, económico y social que oficiará de telón de fondo de la actividad empresarial.

En los últimos años ha habido cambios muy diversos en nuestra forma de trabajar en el campo y de relacionarnos con nuestros equipos y clientes, y hemos tenido que encontrar una forma rápida e imaginativa para salir de estructuras rígidas, piramidales, con grandes inversiones en oficinas y activos fijos, para dar lugar a estructuras de redes y de índole colaborativa. Se sabe: finalmente, las empresas son sus personas, en su capacidad de alinear y llevar adelante objetivos incorporando aquello que siempre debe estar presente: KISS (del inglés keep It simple, dont be stupid) o sea, trabajar con esquemas de trabajo sencillos.

En el contexto que se prevé, y pensando en los empresarios de la Argentina, viene el recuerdo de la película “Naufrago” de Tom Hanks (año 2000), que describe la supervivencia del gerente de una empresa de correos en una isla del océano Pacifico durante cinco años. Una situación que tiene algún parecido con la de los líderes de empresas agropecuarias argentinas, que suelen tener que tomar decisiones en soledad, sin la ayuda de nadie y con muchas cosas en contra.

Mas aún: en esta Argentina tan convulsionada, los empresarios tienen que trabajar en temas diarios lo básico para la generación de resultados y procurar que los niveles de producción no decaigan. Al mismo tiempo, deben generar el espacio de tiempo para poner foco en lo estructural de las empresas, que permita desarrollar líneas estratégicas a largo plazo, además de generar mejoras de productividad que los hagan más competitivos, y sobre todo, más sustentables. En el medio está la coyuntura que, desde diversos temas y lugares, los desenfoca y los lleva siempre al corto plazo y pone en peligro los negocios y, sobre todo, la trascendencia de la empresa.

La sequía derrumbó en un 50% la cosecha de trigo

Criterios empresariales básicos

En este contexto, algunas vivencias del protagonista de la película pueden ayudar a desarrollar criterios conceptuales que pueden servir de guía para la conducción de empresas en 2023.

Toma de decisiones en compañía. En estos momentos complejos, en vez de operar en soledad como Hanks, los Directorios, los grupos de productores y los asesores tienen que cumplir roles importantes, para ayudar a revisar los puntos de vista del empresario y, sobre todo, generar la apertura a nuevas miradas y oportunidades. Que la diaria y la coyuntura no determine que nos encerremos en nuestros problemas, sino que veamos de qué forma compartirlos para buscar nuevos puntos de vista.

Tenacidad y optimismo en la acción. Hanks desarrolló estas dos comportamientos en la película. Llevados a la empresa, resultan fundamentales para mantener constantes los niveles de optimismo en los equipos, en una Argentina donde se los bombardea con imágenes negativas en lo político, económico y climático. Los equipos tienen que estar focalizados en lo que sí se puede hacer. Muchas veces nuestros comentarios generan nervios, ansiedades o dudas en los equipos. Desde el rol de empresarios debemos darles a los integrantes todas las herramientas para que su foco esté en el hacer. Por ejemplo, en la seca, lo más importante es la planificación para el día posterior al que llueva; ese día tenemos que ser los primero en sembrar, pulverizar o cosechar.

Análisis de todas las actividades desarrolladas. En los momentos actuales hay que poner el foco en lo que somos y no tanto en lo que hacemos. Cuando se plantean estos escenarios, de golpe tenemos que poner atención en el análisis de nuestros diferentes negocios, para comparar los niveles de rentabilidad y la continuidad o no de alguna actividad.

Robustez adaptativa: sin dudas, hay que estar receptivo a un mundo que propone continuamente cambios, en el que se habla de micro learning y de la capacidad de las personas de aprendizajes focalizados y en poco tiempo. Las empresas deben tener la capacidad de adaptarse rápidamente a estos escenarios y, para ello, los equipos tienen que ser permeables a nuevas tecnologías, procesos y formas de trabajo. Sucede que cada vez hay más datos e información disponible, a la cual se accede constantemente y de manera simple; a su vez, los mercados cambian con suma rapidez, producto de la globalización, en economías sumamente comunicadas.

Decisiones en el lote

En la práctica, los criterios generales anteriores deberán ser combinados con decisiones en el potrero. Si gradualmente se disipa La Niña, en ganadería habrá que ver cómo recuperar las praderas sobrepastoreadas y, simultáneamente, aprovechar esta época para implantar nuevas pasturas y verdeos. Hay que aprovechar la buena relación de precios de semillas y labores con la carne, tras la suba del precio del novillo. También habrá que planificar hoy la confección de reservas que se usarán en el invierno, para lo cual no hay mucho tiempo. Mientras tanto, será necesario analizar y planificar la reducción o no de la carga animal por hectárea para adaptarse a la nueva productividad forrajera.

Hay que estar atentos a las relaciones insumo/producto ARCHIVO

En agricultura, habrá que curar las heridas económicas que dejaron los bajos o nulos rendimientos de la campaña 2022/23, y los baches financieros. El primer desafío es la siembra de granos finos, si se puede acumular suficiente humedad en los suelos hasta mayo-junio, para buscar la revancha, una conducta que forma parte del ADN del agricultor.

Más allá de la sequía y de otros factores externos que el empresario no puede controlar, en 2023 habrá mucho para trabajar “tranqueras adentro” en procura de mayor eficiencia. El comienzo de año, luego de la cosecha fina y antes de la gruesa, es momento oportuno para hacer un análisis crítico de todas las actividades y revisar todos los procesos evaluando su vigencia o su necesidad de rectificación. Algunos ejemplos en cuestiones productivas por revisar son la eficiencia de conversión de alimento en carne, la dosis óptima de semilla y fertilizante para cada subsector de un lote, el trabajo de contratistas de cosecha y transportistas que minimicen pérdidas… Y la lista sigue.

Continuamente se deben analizar las relaciones insumo/producto, para entender las oportunidades que da el mercado, como en estos días, en los que la relación trigo/urea es la mejor de los últimos cinco años, y buscar, a la par, mecanismos de financiación para no poner en riesgo el presupuesto financiero.

Estamos a cuatro meses del cierre del ejercicio fiscal de gran parte del sector. Sin dudas esta época es adecuada para delinear la estrategia impositiva, contable y financiera de la empresa, siempre dentro de los marcos legales. Por ejemplo, en este momento hay un universo de tasas de interés en pesos y en dólares en el mercado, que se deben analizar antes de firmar papeles con un único proveedor de insumos. Faltan unos días de la mayor exposición del agropecuaria del país, donde todas las empresas del sector y los bancos presentan sus propuesta para este año; habrá que estar muy atentos.

En la búsqueda de mayor eficiencia también se deberán buscar líneas de capacitación para mantener alta la motivación y el entusiasmo en los equipos para trabajar al 100%.

En síntesis: hay muchos items por profesionalizar en la gestión del negocio agropecuario, que pueden reducir los efectos negativos de los bajos rindes de la campaña 2022/23 y posibilitarán negociar mejor las etapas del nuevo ciclo, en el que se avizoran precios más bajos y un año electoral que vuelve a ubicar en un escenario de muy alto riesgo económico y político de las inversiones. Ante ese escenario, hay que salir de la diaria, y ser capaces de generar espacios para planificar, con tiempo, los temas estructurales.

Los autores son directores de AZ-Group