Juan Grabois anunció un acuerdo de trabajo con Gustavo Grobocopatel: “Si le tengo que dar un beso en la boca lo voy a hacer, los troskos me importan un carajo”

El empresario agroindustrial Gustavo Grobocopatel y el dirigente social Juan Grabois anunciaron que llegaron a un “acuerdo” para darles trabajo a pequeños productores, en el marco de una charla en la Universidad Nacional de Córdoba, el jueves pasado. Frente a algunas críticas de la audiencia, el también fundador de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, se defendió y dijo: “Si yo me tengo que dar un beso en la boca con Grobocopatel, o con quien carajo sea, para que 50.000 compañeros agricultores tengan la posesión perpetua de sus tierras, lo voy a hacer”.

La idea de la charla era plantear un debate entre el empresario de la soja y el dirigente social, pero ambos sorprendieron a algunos de los presentes al anunciar que tenían un acuerdo de trabajo.

“Grobocopatel no es el señor malo de mi libro. Es un símbolo. El Grobocopatel actual, real, nos va a ayudar a hacer algo muy importante”, dijo Grabois sobre ese acuerdo y haciendo referencia al libro que escribió, “La clase peligrosa”, y en el que señala al empresario como responsable de los desmontes.

Las expresiones de Grabois ante la acusación de que quiere una Argentina sojera junto a Grobocopatel

Al momento de las preguntas, un docente de la universidad dijo que sentía “vergüenza de que se legitime esa sociedad”, entre ambos personajes, y que relacionar el modelo sojero con los trabajadores era hablar de “veneno y muerte”.

Luego, consultó si el objetivo de “esa sociedad” era “como el señor Grobocopatel dice, aumentar la superficie sembrada de soja, lo que es una Argentina deshabitada y sembrada de soja, con pequeños bolsones de lugares donde se va a hacer agricultura ecológica e hidroponía”.

Grabois prefirió ser quien contestara esa pregunta y expresó su malestar de una manera que sorprendió aún más a su interlocutor.

“¿Dónde tenés el arma para matarlo, porque vos querés matar al modelo sojero ¿Te da la nafta? Yo no tengo ninguna sociedad con nadie papá, acá hay un debate. No tengo identidad ideológica con el modelo sojero, tengo una diferencia, y diciendo vos palabritas como “veneno” y “muerte” no resolvés nada. Los problemas en la Argentina no se resuelven con palabras, se resuelven con acciones. Lo que se dice con el pico, se defiende con el cuero no diciendo que hay una sociedad. Acá estamos haciendo algo para cambiar esa realidad”, dijo.

“Si yo me tengo que dar un beso en la boca con Grobocopatel, o con quien carajo sea, para que 50.000 compañeros agricultores tengan la posesión perpetua de sus tierras, lo voy a hacer”, expresó. “Y si le querés llamar a eso sociedad, llamale sociedad. Y a mí me importa un carajo los troskos, los medios troskos y los más o menos troskos. Porque eso se llama defender con el cuero las convicciones”, cerró.

Más adelante, sobre ese acuerdo, el dirigente social, cercano al kirchnerismo y al Papa Francisco, dijo: “No podemos contar mucho del Plan A. Yo espero que Grobocopatel no me traicione al final del camino. Hicimos un acuerdo, pero vamos a ver”.