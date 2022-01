Maquinaria agrícola: en 2021 creció un 37,8% su patentamiento

En un año difícil, envuelto por la pandemia, con inconvenientes en las importaciones de insumos, la falta de divisas, sumado a una inflación que superó el 50% anual, en 2021 los patentamientos de maquinarias agrícolas crecieron un 37,8%, en comparación con los de 2020.

El dato surge de un informe realizado por la división de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) que detalló además que solo en diciembre pasado se patentaron 729 unidades, una suba del 39,7% interanual (en diciembre de 2020 se habían registrado 522 maquinarias).

En tanto, el estudio reflejó que en noviembre se observó una baja del 13%, donde se patentaron unas 838 unidades. “De esta forma, el año 2021 se completó con 7494 maquinarias agrícolas patentadas. Esto es un crecimiento interanual del 37,8% ya que en todo el 2020 se habían registrados 5438 unidades”, describió Acara.

En el detalle de cada segmento del sector, la entidad señaló que en diciembre pasado se patentaron 64 cosechadoras, una baja del 16,9% comparado contra las 77 unidades del mes anterior, “pero una suba del 14,3% si la comparación es interanual, ya que en diciembre de 2020 se habían registrado 56 unidades”.

En cuanto a los tractores, en el mismo mes “se patentaron 580 unidades, una baja del 14,3% comparado contra las 677 unidades de noviembre, pero una suba del 46,1% si la comparación es interanual, ya que en diciembre de 2020 se habían registrado 397 unidades”.

Por último, en relación a las pulverizadoras, “en diciembre se patentaron 85 unidades, una suba del 1,2% comparado contra las 84 unidades de noviembre, y también del 23,2% si la comparación es interanual, ya que en diciembre de 2020 se habían registrado 69 unidades”.

Para Jorge Scoppa, presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma), el balance del 2021 es positivo porque “se ha vendido casi toda la producción de maquinarias, donde entre un 60 y un 70% de la adquisiciones estuvo en manos de contratistas”.

“Todo lo que se pudo comprar, se compró. La mayor parte a través de créditos porque es la única forma que tiene el contratista de capitalizarse y tener tecnología. En este sentido, hubo muchos créditos de banca privada y pública y todo el mundo aprovechó y compró”, dijo a LA NACION. Por este motivo, señaló, hubo y hay demoras de entrega de maquinarias.

Por otro lado, indicó que la tecnología sigue avanzando en el mundo y que eso los “lleva por delante“. “A pesar de que la economía no funciona bien, tenemos que seguir invirtiendo porque nos quedamos en el tiempo. El campo está siempre amenazado por el Gobierno por la imposición de más impuestos y eso afecta, porque sino debería ser mayor la compra de maquinarias por parte de productores y contratistas”, sostuvo.

“La Argentina es un país muy especial. Cuando la economía no está bien, la gente no se quiere quedarcon el dinero, sacrifica todo lo que gana y trata de invertirlo. Lamentablemente hay una brecha cambiaria muy alta, pero el campo sigue trabajando, es el motor de la economía del país”, añadió.

Para Scoppa, una cuestión no menor es la edad que tiene todo el parque de maquinaria nacional. “En cosechadoras, estamos a 10 años de envejecimiento. Hoy, en promedio, una máquina del 2011/12, ya tiene 10 años y está en plenitud trabajando, pero es una máquina que está gastada y que en otros países ya estaría renovada”, aseguró.

En ese panorama de una economía agitada, el titular de Facma dijo que las fábricas no quisieron aumentar su producción, ni tomar más empleados. “Hoy por hoy estamos mirando el clima, el factor detonante de todo esto y lamentamos mucho que no se aumente la producción de cultivos en la Argentina. Todas estas inversiones eran para incrementarla, pero aunque tengamos un clima favorable, el país no aumenta su producción, no crece en hectáreas de maíz, en soja por los altos costos en insumos, fertilizantes y semillas y; eso afecta de lleno a los contratistas”, concluyó.