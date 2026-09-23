“Brasil es el mercado natural”: Mindlin se reunió con un funcionario de Lula por un negocio millonario

En medio de la fuerte necesidad de Brasil de importar fertilizantes para abastecer a su producción agrícola, Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, se reunió con Cleber Oliveira Soares, secretario ejecutivo del Ministerio de Agricultura y Pecuaria brasileño, para analizar el futuro abastecimiento de urea y las posibilidades de integrar la producción argentina con la demanda del país vecino.

El encuentro se produjo luego de que el funcionario brasileño participara de la jornada Perspectivas Agrícolas, realizada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde compartió un panel con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. Allí, como contó LA NACION, Oliveira Soares planteó el interés de Brasil por aumentar las compras de fertilizantes en la región y señaló especialmente las posibilidades que tiene la Argentina por su disponibilidad de gas y potasio.

“Brasil está listo para absorber y comprar lo que Argentina produce”, aseguró ayer el funcionario. La necesidad del país vecino es importante porque Brasil consume alrededor de 50 millones de toneladas de fertilizantes NPK [nitrógeno, fósforo y potasio] por año e importa el 92%. Más del 80% de esas compras llega desde el hemisferio norte, principalmente de Canadá, Rusia, China, Bielorrusia y Estados Unidos.

Entre los productos que Brasil necesita está justamente la urea, uno de los principales fertilizantes nitrogenados utilizados en la producción agrícola. En ese caso, la posibilidad de aumentar la producción argentina está vinculada con la disponibilidad de gas de Vaca Muerta. Durante la jornada de ayer, Iraeta había hablado de ese potencial y del proyecto para levantar una nueva planta en el país. “La Argentina tiene el gas necesario para producir toda la urea que necesita, más la que puede llegar a necesitar Brasil, por lo menos la mitad”, había asegurado el secretario de Agricultura. En ese momento mencionó una inversión superior a los US$2500 millones para aumentar la producción de urea. Se trata del proyecto que impulsa Pampa Energía en Bahía Blanca y que ahora fue uno de los temas de la reunión entre Mindlin y Oliveira Soares.

Según informó la compañía, Pampa construirá una planta con capacidad para producir 2,1 millones de toneladas de urea por año, cuya entrada en operación está prevista para fines de 2029. El volumen permitiría atender la demanda del mercado argentino y contar con una cantidad importante para exportar, con Brasil como principal destino.

En ese contexto, Mindlin señaló que Brasil compra actualmente entre 7 y 8 millones de toneladas de urea por año y remarcó la posibilidad de que una parte de esas importaciones provenga de la Argentina. “Brasil es el mercado natural para nuestra producción de urea. Hoy importa entre 7 y 8 millones de toneladas por año desde mercados muy alejados, mientras que Argentina tiene en Vaca Muerta el gas necesario para producirla de manera competitiva”, afirmó.

Cleber Oliveira Soares, secretario ejecutivo del Ministerio de Agricultura y Pecuaria de Brasil, aseguró que su país está listo para comprar los fertilizantes que produzca la Argentina BCBA

“Tenemos una oportunidad concreta de transformar ese recurso en valor agregado y construir una nueva corriente de comercio entre nuestros países”, agregó Mindlin.

El proyecto representa la mayor inversión de la historia de Pampa Energía. Durante la construcción generará más de 3500 empleos directos en el momento de mayor actividad y, una vez que entre en funcionamiento, la compañía calcula que permitirá aportar alrededor de US$1000 millones anuales entre sustitución de importaciones y exportaciones.

El interés brasileño no se limita a la urea. En la presentación de ayer, Oliveira Soares también había hablado del potasio, otro insumo que Brasil necesita importar en grandes cantidades. Según detalló, el país vecino consume alrededor de 16 millones de toneladas por año y actualmente compra parte de ese volumen a países como Rusia y Bielorrusia.

Acopio de urea granulada, uno de los principales fertilizantes utilizados en la agricultura Archivo

En ese marco, mencionó los recursos de potasio que tiene la Argentina en la zona del río Colorado, entre Mendoza y Neuquén. “Ustedes tienen lo que necesitamos nosotros de potasio. Brasil consume por año algo promedio de 16 millones de toneladas de potasio y compramos de Rusia, de Bielorrusia. Estamos cerquita de ustedes”, afirmó Oliveira Soares durante la jornada.

En la reunión de hoy, Mindlin y Oliveira Soares avanzaron sobre estas posibilidades de abastecimiento. Según informó Pampa, analizaron el potencial de la Argentina para convertirse en proveedor de urea de Brasil y las oportunidades de integrar la producción local con la demanda de ese país.