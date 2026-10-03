Nuevas exigencias de trazabilidad para la soja en la Unión Europea

Hoy en día, el mercado de la soja muestra cada vez más oportunidades vinculadas con los sistemas de trazabilidad y sustentabilidad (EPA, Visec/EUDR), a partir de las exigencias de mercados como la Unión Europea, donde los países exportadores deben demostrar el origen de la soja y acreditar que proviene de tierras de cultivo libres de deforestación y con cumplimiento de los requisitos legales.

Dado que los exportadores deben ajustarse a las normas dictadas por ese mercado, lo que aparece como una oportunidad también constituye una amenaza para aquellos países que no cumplan con las exigencias establecidas. Esta amenaza se extiende, además, a sus productores de soja. Por este motivo se creó la plataforma Visec (Soja Libre de Deforestación), impulsada por las cámaras y entidades de la cadena de producción y comercialización de soja y sus subproductos, y reconocida legalmente por el Estado nacional.

Una de las principales exigencias de la Unión Europea es que toda la soja, los aceites y los subproductos que ingresen a ese mercado estén certificados como libres de deforestación y con pleno cumplimiento de las normas laborales, ambientales y de protección de las comunidades indígenas. Este ha sido el principal motivo que dio origen a la plataforma Visec, desarrollada por la propia cadena de valor para cumplir con estas exigencias y regulaciones, en lugar de adoptar modelos europeos.

La normativa EUDR 1115/2023 establece que no puede ingresar a la Unión Europea un solo kilo de soja, harina o aceite que provenga de un campo deforestado después del 31 de diciembre de 2020. Todos los países exportadores, como Estados Unidos, Brasil y la Argentina, deben cumplir con esta exigencia.

La Argentina ya está en condiciones de cumplir con estos requisitos y nada impide a los productores adherir a la normativa para evitar futuros castigos en el precio cuando los granos lleguen al puerto o a la industria aceitera. En la práctica, aquellos productores que no adhieran a la plataforma Visec serán considerados “desconocidos” por el sistema al momento de descargar sus granos y, por lo tanto, podrían recibir un menor precio por su producción.

Entonces, ¿por qué es importante adherir a VISEC? En primer lugar, para no perder mercados como el de la Unión Europea. En el futuro tampoco podrá enviarse al Reino Unido y a otros mercados que adopten normas similares a la EUDR.

Además, permite acceder a mejores precios. La soja EPA y la soja VISEC cuentan con primas de valor. El productor que se registra puede obtener un mejor precio y comercializar más rápidamente su producción. En cambio, quien no adhiera podría sufrir descuentos y encontrar mayores dificultades para colocar su soja en los mercados de exportación.

Por otra parte, el sistema busca que la Argentina sea catalogada como un país de “riesgo bajo” por la Unión Europea. Para alcanzar ese objetivo es fundamental que la totalidad de los productores esté adherida a la plataforma. Si la soja argentina no está reportada en el sistema Visec, será considerada de origen desconocido por la cadena comercial, convirtiéndose en un factor de alerta para los compradores.

Existe, además, otra razón importante: adherirse es gratuito. El trámite se realiza de manera digital, no tiene costo y se efectúa una sola vez, aunque la validación de la información es anual. Tampoco es necesario realizar nuevos trámites, ya que se utilizan los datos que el productor tiene registrados en el Senasa a través del RENSPA.

El sistema ya está operativo para todos los productores que necesiten comercializar soja disponible durante los meses de octubre a diciembre. Por este motivo, se recomienda que quienes aún no estén dentro de la plataforma realicen su adhesión con urgencia antes de vender su producción. De lo contrario, podrían sufrir descuentos en el precio de sus granos.

El autor es presidente de Pablo Adreani & Asociados