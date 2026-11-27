El ingreso de dólares del agro podría alcanzar los US$39.298 millones en 2027, lo que representaría el segundo registro de mayor liquidación de divisas en al menos 18 años. La cifra solo sería superada por los US$44.175 millones de 2022, cuando los precios internacionales de los granos alcanzaron máximos históricos tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pese a la reciente caída de las cotizaciones internacionales, el aumento de los volúmenes de exportación de trigo, maíz y soja permitiría que el sector aporte el próximo año unos US$2309 millones adicionales respecto de 2026. En tanto, para este año se proyecta un ingreso de US$36.989 millones, con un récord de liquidación para el último bimestre. El número final de 2026 significa una mejora de US$825 millones respecto de 2025.

Así lo indicó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado por Matías Contardi, Bruno Ferrari y Emilce Terré, en el que se analizó el ingreso de divisas de los seis principales complejos agroexportadores del país: soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y cebada. La comparación surge de la serie histórica que presenta la entidad en el informe, con datos desde 2010.

Según la entidad, la proyección para el cierre de 2026 se ubica US$383 millones por encima de lo que se estimaba en septiembre. De concretarse el ingreso de US$36.989 millones, la liquidación de divisas del agro crecería un 2,3% respecto de 2025, cuando alcanzó los US$36.164 millones.

“Un récord histórico para los últimos dos meses del año”, señalaron desde la entidad. En noviembre, el ingreso de dólares por las exportaciones del agro superaría los US$3000 millones, mientras que en diciembre se sumarían otros US$3850 millones, de la mano de las exportaciones de la cosecha fina.

Liquidación anual de divisas del agro BCR

De concretarse la proyección para 2027, el ingreso de divisas del sector crecería un 6,2% respecto de este año. No obstante, la nueva estimación se ubica levemente por debajo de los US$40.000 millones que la entidad había proyectado en septiembre.

“En los últimos dos meses, los precios de referencia en el mercado de Chicago mostraron un retroceso, pero este ha sido parcialmente compensado por la revisión al alza de los volúmenes proyectados de exportación de trigo, maíz y soja”, explicaron los especialistas.

Según los datos de la BCR, hasta el momento los dos años de mayor ingreso de divisas fueron 2022, con US$44.175 millones, y 2021, con US$38.162 millones. En contraste, en 2023 la liquidación fue de US$23.354 millones, por la sequía, mientras que en 2024 se recuperó hasta los US$30.572 millones y en 2025 alcanzó los US$36.164 millones.

La BCR recordó que en 2022, además de los altos precios internacionales de los granos, la puesta en marcha del primer Programa de Incremento Exportador, conocido como dólar soja, permitió adelantar la liquidación de divisas. Con esa medida, en septiembre de aquel año ingresaron cerca de US$8000 millones correspondientes a productos que finalmente se exportaron entre fines de 2022 y principios de 2023.

En septiembre, la Bolsa de Comercio de Rosario estimaba que el precio promedio de exportación de los granos argentinos y sus derivados sería de US$362 por tonelada en 2027. Sin embargo, tras las bajas registradas en el mercado internacional, esa proyección se redujo un 6%, hasta los US$342 por tonelada.

Liquidación trimestral de derivados del agro BCR

Aun con esta caída, el precio promedio esperado para el próximo año se mantiene US$11 por tonelada por encima del previsto para 2026. Según el informe, los precios de exportación tocaron un piso a mediados de 2025 y comenzaron a recuperarse durante este año. Para 2027, las cotizaciones de los mercados de futuros muestran valores que se estabilizarían entre los US$340 y US$350 por tonelada.

De todos modos, los especialistas advirtieron que los precios internacionales están sujetos a una fuerte volatilidad, principalmente por las tensiones geopolíticas y las dificultades que puedan surgir en las cadenas de suministro.

Cuándo ingresarían los dólares en 2027

Durante los primeros seis meses del próximo año, el agro aportaría US$20.367 millones, más de la mitad del total previsto para 2027. Entre enero y marzo se liquidarían US$7331 millones, mientras que entre abril y junio ingresarían otros US$13.036 millones. “En el primer trimestre de 2027, el ingreso de dólares encontraría impulso por la cosecha fina, que se mantiene muy auspiciosa y con más stocks iniciales de trigo para comercializar”, señalaron desde la entidad.

Precio promedio de exportación de granos y derivados argentinos BCR

Sin embargo, el mayor ingreso de dólares se produciría durante el segundo trimestre, que concentraría el 33% de la liquidación anual y superaría en un 34% el promedio de los últimos cinco años para ese período. “Esto se debe a que, sobre la base de un buen ritmo exportador para el trigo, a partir de marzo ingresaría la nueva cosecha de maíz y soja”, explicaron. Además, indicaron que en esta campaña se sembró proporcionalmente más maíz temprano, lo que favorecería el ingreso de granos al mercado durante marzo y abril.

Para el tercer trimestre, entre julio y septiembre, la BCR proyectó una liquidación de US$10.979 millones, en línea con el promedio de los últimos años. En tanto, para los últimos tres meses de 2027 se espera un ingreso de US$7952 millones, un 40% por encima del promedio de los últimos cinco años, aunque por debajo de lo previsto para el mismo período de 2026.