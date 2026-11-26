En la tranquera de una fábrica de quesos ubicada sobre la ruta nacional 7, en Vedia, provincia de Buenos Aires, hay un cartel que llama la atención: dice “La Facultad”. No es el nombre de una institución educativa ni una referencia académica. Es la manera en que Miguel Ángel Nucete bautizó el lugar donde aprendió un oficio que desconocía por completo y que, con los años, se convirtió en su proyecto personal. Más de dos décadas después de aquel comienzo, días atrás Quesos Migue volvió a obtener cuatro medallas de plata en uno de los concursos internacionales más importantes, el World Cheese Awards.

La historia tiene un antecedente familiar que se remonta a 1947 y a otro producto: las aceitunas. Ese año, su padre, José Nucete, decidió dejar el almacén familiar en el que trabajaba en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, y viajar hasta Aimogasta, en La Rioja, para comenzar a elaborar aceitunas. Había nacido en Córdoba, Andalucía, España, y había llegado a la Argentina con sus padres. Pero quería algo más que continuar detrás de un mostrador y se animó a empezar de cero en una actividad que tampoco conocía.

El parmesano, el Grana Padano, el Pepato y el Goya obtuvieron medallas de plata en el World Cheese Awards

“Mi padre fue un gran pionero, no había teléfono ni luz, muy poca agua y solo un grupo electrógeno y así arrancó. Y la verdad que fue una locura lo que hizo”, recuerda a LA NACION. La iniciativa terminó convocando al resto de la familia: su abuelo, un tío y una tía se sumaron al proyecto y se instalaron en La Rioja para acompañarlo.

Miguel Ángel creció dentro de ese mundo. Junto con sus hermanos empezó a trabajar desde chico en la empresa familiar y, con el tiempo, asumió mayores responsabilidades. Sin embargo, varias décadas después, decidió repetir el gesto de su padre: emprender por su cuenta, aunque esta vez lejos de las aceitunas y en una actividad de la que no sabía nada.

La empresa compra leche a 14 tambos de la zona, exclusivamente a productores que trabajan con pasturas

En 2001, una conocida le comentó que en Vedia había una fábrica de quesos abandonada. Cuando llegó, encontró, según recuerda, “cuatro latas y dos paredes”. Pero el terreno y la ubicación sobre la ruta 7 lo convencieron. También descubrió una característica de la zona que terminó de inclinar la decisión: “La leche de la cuenca oeste de la provincia de Buenos Aires es especial para hacer quesos de estacionamiento y pasta dura como parmesano, reggianito, sardo y provolone”.

Su idea inicial era producir para exportar y no vender en el mercado argentino. Había vivido tres años en Brasil y conocía al dedillo ese mercado, por lo que pensó en instalarse en Vedia, elaborar quesos y colocar toda la producción en ese destino. “Me voy a vivir a Vedia, instalo una fábrica de quesos, los produzco para venderlos a Brasil”, recuerda que se dijo entonces.

Quesos Migue

Pero el proyecto tuvo que cambiar de rumbo. En 2007, según relata Nucete, las restricciones a las exportaciones dispuestas durante el gobierno de Néstor Kirchner lo obligaron a volcar toda la producción al mercado interno. La fábrica encontró entonces espacio entre los compradores industriales y comenzó a abastecer a distintas empresas del sector.

En el camino también intentó producir su propia leche y llegó a tener un tambo, aunque la experiencia no prosperó. Había alquilado un campo por siete años con una cláusula que contemplaba la posibilidad de comprarlo durante el contrato, pero los propietarios finalmente no quisieron venderlo. El proyecto se terminó y continuó con el abastecimiento de leche de productores de la zona.

Procesa alrededor de 70.000 litros diarios, con los que elabora unos 5000 kilos de queso por día

A fines de 2019 consiguió reactivar las exportaciones a Brasil y llegó a montar una filial en ese país, con depósito y cámaras frigoríficas. Después de dos años de trabajo logró concretar el primer envío, pero la pandemia interrumpió los planes: los permisos no salían, vencieron las habilitaciones sanitarias de la Argentina y de Brasil y la operación quedó frenada. “Me había llevado dos años de trabajo”, dice. Durante un tiempo dejó de insistir con el mercado externo.

La actividad, mientras tanto, siguió creciendo a partir de acuerdos con empresas importantes de la industria alimentaria argentina, a las que les provee quesos: “Pese a mi principal negocio es la industria, el mercado local está abastecido con los quesos que produzco”. Ahora prepara un nuevo intento para volver a exportar a Brasil en 2027, un objetivo que también está detrás de la ampliación de la fábrica.

Premios 2026

La calidad fue otro de los aspectos que buscó sostener desde el comienzo. En 2018, Quesos Migue participó por primera vez en el World Cheese Awards y en esa edición ya obtuvo medalla de oro con su parmesano. Desde entonces, salvo una en la que no pudo presentarse por cuestiones sanitarias, la empresa participó todos los años y consiguió reconocimientos. En la última competencia, realizada en Córdoba, Andalucía, la tierra de su padre y su abuelo, envió cuatro productos y todos regresaron con medallas de plata.

Para el empresario, los premios, además de ser una caricia al alma, “son un compromiso con los clientes y un reconocimiento al equipo de trabajo”

Los quesos premiados fueron el parmesano, el Grana Padano, el Pepato —un parmesano con pimienta— y el Goya, que Nucete identifica como el único con denominación de origen argentina. “Mandamos solamente cuatro quesos y todos volvieron con medalla de plata”, dice.

Para el empresario, los premios, además de ser una caricia al alma, “son un compromiso con los clientes y un reconocimiento al equipo de trabajo”. Aclara que envía productos que efectivamente comercializa y no elabora partidas especiales exclusivamente para los concursos, como otros participantes.

Para acompañar el crecimiento y preparar el regreso a Brasil, hace un año y medio comenzó una obra de ampliación en la fábrica que todavía demandará otro año de trabajo

Actualmente, Quesos Migue produce 36 variedades. El 91% corresponde a quesos de pasta dura y el 9% restante a especialidades de Gouda, entre ellas las versiones con finas hierbas, orégano, Malbec y ahumado. El Grana Padano se convirtió en uno de sus productos principales: tiene 24 meses de estacionamiento y, según explica, ese tiempo permite desarrollar los cristales y la granulometría que caracterizan al queso.

Producción

La materia prima también tiene una selección particular. La empresa compra leche a 14 tambos de la zona, exclusivamente a productores que trabajan con pasturas. Procesa alrededor de 70.000 litros diarios, con los que elabora unos 5000 kilos de queso por día. Del total producido, aproximadamente el 30% se destina a clientes industriales y el 70% se comercializa a través de distribuidores en distintos puntos del país. También abastece a algunos hipermercados y mantiene conversaciones para proveer a otras cadenas.

Quesos Migue elabora 36 variedades, con predominio de quesos de pasta dura

Para acompañar el crecimiento y preparar el regreso a Brasil, hace un año y medio comenzó una obra de ampliación en la fábrica que todavía demandará otro año de trabajo. El objetivo es duplicar la capacidad de procesamiento, a 140.000 litros diarios. La producción adicional estará orientada principalmente a la exportación. De todos modos, Nucete sostiene que, si el proyecto brasileño no se concreta, la nueva capacidad podrá destinarse al mercado local, donde la empresa viene creciendo entre un 6% y un 7% interanual.

A sus 59 años, Miguel Ángel lleva con orgullo las enseñanzas de sus padres: de su padre heredó el ejemplo de trabajo y el impulso de emprender; de su madre, los valores. En la tranquera de la fábrica, el cartel de “La Facultad” resume su propio recorrido: el lugar donde aprendió desde cero un oficio y convirtió aquel desafío en una forma de vida.