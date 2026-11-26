Con una inversión de US$100 millones, el laboratorio argentino CDV inició las actividades productivas en su tercera planta de vacunas veterinarias, ubicada en el Parque Industrial Pilar. La instalación tiene 14.650 metros cuadrados cubiertos sobre un predio de 30.450 metros cuadrados y está destinada a la elaboración de vacunas para bovinos y ovinos.

Con la incorporación de la nueva planta, la compañía prevé cuadruplicar su capacidad de producción y alcanzar un total de 450 millones de dosis anuales entre sus tres establecimientos. Además, señalaron que podrían ampliar su potencial para abastecer tanto al mercado nacional como a destinos internacionales. Las plantas 1 y 3 concentrarían 365 millones de dosis al año, sin contar la vacuna antiaftosa, que se elabora exclusivamente en la Planta 2, con capacidad para producir más de 80 millones de dosis.

La nueva instalación incorpora biorreactores de mayor volumen y centrífugas y ultracentrífugas totalmente automatizadas. Según la empresa, estos equipos reducen la intervención manual y el riesgo de errores operativos. La planta también cuenta con tecnología utilizada en la industria farmacéutica humana que permite monitorear el proceso y hacer ajustes en tiempo real.

Frascos en uno de los sectores de producción de la nueva planta de CDV

“Una planta de estas características requiere una integración precisa entre tecnología, infraestructura y procedimientos de trabajo. La incorporación de equipos de mayor capacidad y sistemas automatizados nos permite optimizar la operación y contar con herramientas que fortalezcan el control y el seguimiento de los procesos de elaboración”, señaló Paulo Di Tella, gerente de Operaciones.

La planta está destinada a producir vacunas para prevenir enfermedades reproductivas, respiratorias, clostridiales y zoonóticas en bovinos y ovinos. La empresa prevé formular allí las primeras vacunas destinadas al mercado argentino y contempla, en una etapa posterior, desarrollar vacunas recombinantes y productos para cerdos y mascotas.

La instalación fue diseñada bajo estándares de manufactura de clase mundial (WCM), cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) y sigue las directrices internacionales del Esquema de Cooperación en Inspección Farmacéutica (PIC/S). La compañía informó que cuenta con más de 50 profesionales dedicados exclusivamente al control y al aseguramiento de la calidad.

La nueva planta tiene 14.650 metros cuadrados construidos sobre un predio de 30.450 metros cuadrados

CDV exporta a más de 30 países y realiza trámites de apertura y registro en más de 40 mercados adicionales. Por último, señalaron que este crecimiento se sustenta en una estructura de control y aseguramiento de calidad integrada por más de 50 profesionales dedicados exclusivamente a estas funciones. La documentación de los procedimientos, las auditorías y el cumplimiento de los requisitos regulatorios.

El laboratorio prevé formular vacunas para bovinos y ovinos destinadas al mercado argentino

El proyecto partió de un presupuesto de US$50 millones. Cuando la obra estaba en su etapa final, la empresa estimaba que la inversión superaría los US$80 millones, según publicó LA NACION. En aquel momento, Juan Roo, gerente general, atribuyó la revisión del presupuesto a ajustes en la construcción y, principalmente, a factores macroeconómicos. El ejecutivo explicó que la ampliación respondía a un problema de capacidad: con las dos plantas que tenía en funcionamiento, el laboratorio ya no daba abasto para cubrir los pedidos.