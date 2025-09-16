Por clima y precios, hay un cultivo que se lleva todas las miradas

Frente al comienzo de la campaña de granos gruesos del ciclo 2025/26, la Asociación Maíz y Sorgo Argentinos (Maizar) elaboró un informe en el que destaca que el maíz presenta muy buenas condiciones tanto en lo climático como en el panorama de precios.

En esta campaña, “el maíz temprano presenta una competitividad inusual, por perfiles hídricos cargados, mayor potencial de rendimiento y mejores chances de capturar precios diferenciales”, explicaron en la entidad.

Según Maizar, “con perfiles de suelo excepcionalmente recargados, un escenario climático neutro como el más probable y un contexto económico que le da un protagonismo favorable al cultivo, la campaña 2025/26 se presenta con condiciones poco habituales que invitan a analizar alternativas de manejo”.

En informe reconoce la heterogeneidad climática. “Mientras algunas regiones padecen excesos hídricos cuya recuperación resulta prioritaria, en otras se abren nuevas oportunidades productivas”, sostuvieron.

Maizar citó las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional que “proyecta un 60% de probabilidad de tener un año neutro y, tras un invierno excepcionalmente húmedo, gran parte del país presenta perfiles de suelo recargados, una condición poco habitual en la región centro y centro-oeste”.

Oportunidades

No obstante, sostuvo que acompaña a esos productores y comunidades de las regiones que están atravesando momentos difíciles por los excesos de agua”.

En otras zonas, identifica “otras zonas oportunidades para encarar la siembra con mejores perspectivas”. Respecto de las campañas previas, por las favorables proyecciones climáticas, se configura un escenario atípico, precisó.

Cosecha de maiz

“Simulaciones realizadas en localidades como Villa María, Río Cuarto y Oncativo [en Córdoba] muestran que, con perfiles hídricos al 100% de capacidad de almacenaje al momento de la siembra, el maíz temprano presenta una ventaja de aproximadamente 1000 kg más por hectárea en comparación con situaciones de recarga del 25%”, sostuvo.

El tipo y profundidad del suelo resultan determinantes: los suelos profundos y con mayor capacidad de almacenamiento permiten aprovechar mejor las condiciones actuales, explicó el trabajo. “A su vez, la presencia de napa freática también resulta determinante tanto para el potencial como las limitantes del ambiente según su profundidad”, añadió.

Así, “la siembra temprana ofrece ventajas, como aprovechar la recarga actual y las lluvias pronosticadas para primavera, reducir la incidencia de problemas sanitarios más frecuentes en siembras tardías y evitar los costos de barbechos largos hasta diciembre”, sostuvo.

En ese esquema, “un aspecto para contemplar es la mayor demanda inicial de fertilización de estos maíces frente a los tardíos, lo que requiere una planificación adecuada. Sin embargo, esa inversión se equilibra con los beneficios de arrancar temprano en suelos con buena humedad y, sobre todo, con la posibilidad de evitar barbechos largos y manejo de malezas hasta diciembre”.

Precios

Respecto del escenario económico, el reporte de Maizar señaló que “aun en un escenario de márgenes ajustados, los números muestran una señal clara: el maíz se destaca frente a la soja en prácticamente todo el país”. De acuerdo al informe, en la zona núcleo, por ejemplo, “el margen neto de maíz alcanza los 264,4 US$/ha, casi tres veces más que el de soja (89,3 US$/ha)”.

A su vez, en el norte de Córdoba, la brecha también es notoria: 165,6 US$/ha para maíz contra apenas 15,8 US$/ha para soja, informó. “Incluso en regiones más desafiantes como el centro de Buenos Aires, donde los márgenes se ajustan, el maíz mantiene ventajas (78,5 US$/ha vs. 72,3 US$/ha)”, expresó.

Se viene la siembra de maíz Diego Lima

Temprano vs. tardío

El informe, además, comparó las perspectivas del maíz temprano respecto del tardío. En precios, dijo que “las proyecciones de mercado indican una brecha de alrededor de 6 US$/t en favor del maíz temprano (178 vs 164)”.

No obstante, reconoció el papel del maíz tardío. “Su flexibilidad, la capacidad de aprovechar lluvias estivales y el manejo agronómico consolidado lo sostienen como columna vertebral del sistema”.

A su vez, dio tres razones para considerar atractivo al maíz temprano:

●Mayor estabilidad y seguridad productiva. Arrancar con perfiles cargados asegura, en promedio, techos de rendimiento 1000 kg/ha más altos y brinda al productor una tranquilidad clave: más rinde, menos riesgo.

●Posibilidad de capturar mejores precios. Si bien la brecha actual de futuros abril–julio luce acotada, la historia demuestra que este diferencial es móvil. Anticiparse con maíz temprano permite estar mejor posicionado ante eventuales mejoras de precios.

●Más eficiencia agronómica en este contexto. El maíz temprano implica menos días de cultivo expuesto en el campo, menor presión de plagas y de enfermedades complejas de tardíos, y mayor compatibilidad con esquemas de rotación y márgenes frente a otros cultivos de gruesa.

Para la entidad, “el maíz tardío conserva su papel como columna vertebral de la producción, pero la campaña 2025/26 presenta una oportunidad para el maíz temprano, que emerge con una competitividad inusual, respaldado por perfiles hídricos cargados, mayor potencial de rendimiento y mejores chances de capturar precios diferenciales”