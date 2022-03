Precios en baja y nulo interés de los vendedores, el impacto en el mercado de granos

La primera rueda de negocios tras el cierre de los registros de exportación para la harina y para el aceite de soja transcurrió casi sin operaciones en la plaza física de granos local, donde los vendedores rechazaron las pocas propuestas hechas por las fábricas, con valores que implicaron bajas en torno del 4% para el valor de la soja para las entregas inmediatas sobre las terminales del Gran Rosario.

En efecto, respecto de los 485 dólares por tonelada vigentes el viernes pasado, hoy la demanda de la industria aceitera propuso entre 460 y 465 dólares por tonelada.

“Un comprador me habilitó a ‘trabajar’ en torno de los 470 dólares, pero no hay nadie interesado en aceptar ese valor”, contó a LA NACION una fuente del sector comercial. Y añadió: “Los 485/490 que se llegaron a ver el viernes pasado eran buenos valores y casi no se vendió nada. Estaba claro que los niveles de hoy dejarían el mercado desierto”.

La caída de los precios también se reflejó en las ofertas que algunos compradores hicieron por la soja de la nueva cosecha, para las entregas entre abril y mayo, dado que para la zona del Gran Rosario oscilaron de 440 a 450 dólares por tonelada, contra los 470 dólares vigentes el viernes, mientras que para Bahía Blanca y para Necochea se ubicaron en 425 dólares, frente a los 445 dólares de la rueda anterior.

Las pizarras del Matba Rofex reflejaron los quebrantos. Los contratos mayo y julio de la soja perdieron US$19,50 y terminaron la jornada con ajustes de 450,50 y de 451 dólares por tonelada.

En el mercado de exportación, el valor FOB del poroto de soja bajó de 707 a 705 dólares por tonelada y el del aceite, de 1810 a 1787 dólares, mientras que el precio de la harina de soja subió de 568 a 576 dólares por tonelada. En lo que va del año, estos indicadores treparon un 22,18, un 32,86 y un 27,15% respecto de los 577, los 1345 y de los 453 dólares vigentes el 30 de diciembre último, respectivamente, según los registros del Ministerio de Agricultura de la Nación.

Maíz y trigo, también en baja

La tónica negativa del mercado de soja derramó sobre los cereales, que también terminaron la jornada con valores en baja en la plaza local. Por tonelada de maíz con entrega inmediata sobre el Gran Rosario los exportadores redujeron sus propuestas de 305 a 290 dólares por tonelada, mientras que para Bahía Blanca la caída fue de 330 a 310 dólares y para Necochea, de 315 a 300 dólares.

El maíz para las entregas diferidas a abril se cotizó a 290 dólares por tonelada en el Gran Rosario, a 300 dólares en Bahía Blanca y a 300 dólares en Necochea, con bajas de 15, 20 y de 15 dólares en comparación con las ofertas vigentes el viernes, respectivamente.

Las pizarras del Matba Rofex mostraron mermas de US$5,40 y de 8 sobre los contratos abril y julio, cuyos ajustes resultaron de 287 y de 246 dólares por tonelada.

El valor FOB del maíz en los puertos argentinos bajó hoy de 358 a 351 dólares por tonelada. En lo que va de 2022 este indicador acumula un alza del 30,97% frente a los 268 dólares del 30 de diciembre último.

Por trigo con entrega inmediata no hubo hoy ofertas abiertas, aunque trascendió que sobre Bahía Blanca se habrían ofertado hasta 320 dólares por tonelada, contra los 325 dólares del viernes.

Pese a que aún no transcurrieron cuatro meses desde el inicio formal del ciclo comercial 2021/2022, el mercado de trigo está muy limitado en su capacidad de operar por las abundantes compras ya acordadas por los exportadores –14,30 millones de toneladas al 2 de marzo– y por un registro de declaraciones juradas de ventas al exterior que hoy mostró un volumen habilitado para su despacho de 13.887.619 toneladas, frente a los 14,50 millones de toneladas que el Ministerio de Agricultura de la Nación considera el saldo exportable de la actual campaña, luego de una cosecha de 22,10 millones de toneladas.

En cuanto a las ofertas por trigo de la campaña 2022/2023, que todavía no se empezó a sembrar, cayeron hoy de 280 a 272 dólares por tonelada para el Gran Rosario y de 280 a 270 dólares para los puertos de Bahía Blanca y de Necochea.

Las posiciones julio y diciembre del trigo en el Matba Rofex perdieron US$10,50 y 10,10, en tanto que sus ajustes fueron de 307,50 y de 272 dólares por tonelada.

El valor FOB del trigo en los puertos argentinos se mantuvo hoy sin cambios, en 419 dólares por tonelada. En lo que va del año este indicador registra un aumento del 35,16% en la comparación con los 310 dólares vigentes en el cierre de 2021.