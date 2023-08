Según un reconocido CEO, hoy “es mejor estar más cerca de China que de Estados Unidos”

escuchar

ROSARIO.- En una nueva edición de Experiencia IDEA Agroindustria, realizado en esta ciudad, Gonzalo Ramírez Martiarena, fundador y CEO de Swiss Pampa [una firma de inversión] y director no ejecutivo de la gigante china de los granos Cofco International, desde Suiza, vía streaming, habló de las oportunidades, desafíos y amenazas que tiene la Argentina en los próximos tiempos.

Para el directivo, el mundo sigue evolucionando y el país continúa en discusiones sin sentido. “Tanto en Europa como en Estados Unidos, hay una inflación bajo control y en baja. Y lo interesante es que estamos en el punto en que Estados Unidos ya no debería necesitar continuar subiendo la tasa”, dijo.

Según su visión, entre los desafíos que enfrenta el mundo, sin duda, el cambio climático es algo que definitivamente no se puede ignorar. “Lo que está pasando en el Hemisferio Norte, sobre todo, es impresionante. Los picos de temperatura. Ya se empieza a hablar de preocupación por acceso al agua potable. Sé que hubo alguna discusión sobre el acceso al agua potable en Uruguay, que pasaba con la sequía de los ríos, pero lo que sucede en general en el mundo es muy preocupante. Este año, vamos a consumir récord de petróleo y récord de carbón, donde los gobiernos empujan a los privados a tomar ciertas decisiones que si no participan los gobiernos proactivamente no van a pasar. La transición energética es algo que nos cuesta poco y poco tiempo. Es algo que necesita el involucramiento de Estados completos con algún esquema, quizás similar a lo que hace Estados Unidos, que en ese sentido tiende a ser un ejemplo. Porque cuando el Estado se involucra en conversaciones con los privados puede llegar a buen puerto”, opinó.

"La Argentina está con una oportunidad espectacular: tiene al agro como cabeza de innovación y, de la mano de una producción de gas, nos puede transformar en un gran productor de fertilizantes. Hay que diferenciar la emergencia del corto plazo y la oportunidad de largo plazo"…

Otra de las oportunidades que tendrá el país en el corto plazo, para Ramírez Martiarena, es la recomposición de los stocks mundiales, como también el “reordenarse”. “Que la gente nos mire ordenados. Y convertirse en un gran productor de energía. Esa energía viene de la mano de una producción de gas que nos puede transformar también a un gran productor de fertilizantes. Recordemos que hay unas inestabilidades de precios fenomenales con fertilizantes y obviamente todo lo que tiene que ver con el inicio”, indicó.

En este contexto, repensar en el Mercosur y aliarse con Brasil, podría ser una buena estrategia. “Debemos empezar a ver un poco más qué es lo que hicieron bien los últimos veinticinco años. Lo que es importante es diferenciar la emergencia en corto plazo y la estrategia en largo plazo. Nosotros tenemos que continuar buscando agregar valor. Producir harina y aceite del producto soja está bien, pero tenemos que mirar más a nuestro vecino arriba, Brasil, que hace 25 años puso un plan en funcionamiento y se comprometieron a llevarlo adelante, sin importar quién estaba en el gobierno, Bolsonaro, Lula o Rousseff; la dinámica del agro prácticamente no frenó y se expandieron muy bien”, señaló.

“Lo de Brasil es increíble, que se puso como meta tener más autos a etanol con una gran industria de azúcar, que tiende a reducir el consumo. La Argentina debería maximizar el uso de los biocombustibles. Tratar de copiarlos un poquito y montarnos sobre el tren de las negociaciones que vienen, porque Europa nos va a sentar a todos a negociar ahora certificaciones, cadenas de sustentabilidad y de abastecimiento. Yo creo que ahí negociar solos no es eficiente, hay que ir como bloque. Y, si la Argentina está con Brasil, seguramente Uruguay, Paraguay y Bolivia se unan también y hagamos las cosas bien. Entre todas vamos a obtener mucho mejor resultado que si vamos solos individualmente”, agregó.

Una cosa no menor que pesa en el sector local es la competitividad, según dijo. ”Hay que liberar un poquito más todas las trabas que tiene la producción. Ser capaz de producir en las condiciones que hemos producido, y no miro la condición absoluta de la Argentina, sino en relación con otros países que están produciendo, compitiendo con nosotros. Es casi magia lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, hay que permitir que esto vuelva y que se produzca mejor. Tenemos diferencia de retenciones entre el maíz y la soja. No sé por qué existe esa diferencia, pero la verdad es que ni siquiera se ayuda como rotación de cultivos en el campo argentino. Deberíamos pensar en agregar valor, deberíamos pensar en aliarnos y entender de qué modo vamos a ir a negociar con los bloques que nos van a empezar a pedir cosas”, expresó.

En esa línea, explicó que la Argentina fue líder y pionera en la siembra directa y hoy el mundo mira a los países que tienen siembra convencional y los quieren premiar por transformarse a siembra directa, “permitiéndoles acceder a la emisión de bonos de carbono que no van a poder vender a las empresas que necesitan compensar sus propias emisiones”.

“¿Cómo puede ser que no nos sentemos en esa mesa como argentinos, a través de alguna entidad que nos represente y que digamos que al que empezó esto se lo premia también? ¿Cómo va a pasar que el que cambie ahora tiene el premio y no lo tenemos nosotros que empezamos con todo esto? Hay que ensamblar la visión de los privados con el Estado y encontrar un camino común para ir hacia adelante”, aseguró.

Relación con China

Ramírez Martiarena señaló que las discusiones acerca del uso de yuanes para el pago de la deuda no tienen “valor” ya que el intercambio comercial con China es muy importante sobre todo en commodities.

“Suponer que no va a haber transacciones en yuanes es como suponer que no va a haber transacciones en euros. O sea, hay transacciones en euros, suceden cosas en euros y me parece que tener acceso a yuanes, no es tan difícil del mismo modo que uno puede tener acceso a euros. Como plan de largo plazo para salir adelante como país, en cuanto a la producción y exportación de materias de commodities agrícolas, de energía, metales y minerales, China absorbe todo. Entonces, cuando se dice, hay que estar más cerca de Estados Unidos, más cerca de Europa, es mejor estar más cerca de China que estar más cerca de Estados Unidos y de Europa”, cerró.