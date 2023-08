“Espantosamente feo”: alertan que en una región viven un interminable apocalipsis productivo por el clima

escuchar

SANTA FE.- Al menos en el norte de esta provincia ni una gota de lluvia en los últimos dos meses convirtieron a la región en una zona donde ya casi no queda agua para satisfacer las necesidades de los animales pero donde tampoco hay pasto para pasar el invierno.

Tampoco se pronostican cambios sustanciales en las condiciones meteorológicas de las próximas semanas. Si bien el fenómeno de “El Niño” se hará presente en la región, se anticipa que sus efectos serán moderados.

Según explican los ganaderos de la zona, no hay un rollo de alfalfa y la situación se vuelve cada vez más crítica, obligando a la gente a vender sus animales para sobrevivir. El drama aparece cada kilómetro que se recorra, donde los potreros parecen haber sido “pelados” por los animales que habitan esos lugares.

En los departamentos General Obligado, Vera y 9 de Julio, la franja más al norte de esta provincia, en el límite con Chaco y Santiago del Estero, los productores son terminantes. “Acá la situación es desesperante. Y somos realistas: los pronósticos indican que lluvias importantes recién llegarán en el mes de noviembre. La consecuencia es la misma que en el resto del norte santafecino: los campos están sin pasto, y lo poco que hay está amarillo, seco, y las vacas siguen todas flacas, mal, sin recuperación posible”, expresó en diálogo con LA NACION el presidente de la Sociedad de Vera, 300 kilómetros al norte de la capital provincial, Sebastián Volkart.

Sobre una ayuda oficial para el sector, el veterinario/productor dijo que “se anunció que enviarán 80 millones para distribuir entre siete comunas y un municipio (el de Vera)”. Añadió: “Sinceramente, con ese monto no hacemos nada. En tanto, este fin de semana tuvimos temperaturas superiores a los 33 grados, así que el panorama empeora día a día”.

Pero no solo Vera es el departamento que no le encuentra solución a la sequía. “En el noroeste, esto es espantosamente feo. Desde enero que no llueve prácticamente nada, porque una vez cayeron 5 milímetros, en otra 2, pero eso es nada, por lo menos de Tostado al norte. Hacia el sur, algún chaparrón cayó, pero tampoco sirvió para dar un giro de 180 grados a la situación”, comentó a este diario el expresidente y hoy vocal titular de la Sociedad Rural de Tostado, departamento 9 de Julio, en el límite con Santiago del Estero y Chaco, Jorge Mercau.

Hace unas semanas también se vivieron momentos como los de la foto con animales caídos

Sobre la evolución de la situación, el productor refirió: “La gran mayoría de los productores tiene que seguir comprando agua pero depende si disponen de dinero para hacerlo. Y eso es terrible porque casi todos tienen que comprar todos los días. Hace unos pocos días el gobierno (provincial) volvió a darnos agua (en camiones cisternas) pero menos que antes”.

Ante la consulta sobre las consecuencias de esta situación en lo inmediato, Mercau sostuvo que “si bien los pequeños productores, de 150 vacas para abajo, no abonan (el agua que envía el gobierno), el resto sí tiene que hacerlo. Y ocurre que a veces no se dispone del dinero”, insistió.

Cuando se le preguntó al productor si al menos obtienen un buen dinero por la venta de los animales, respondió por su caso: “Primero vendí las vacas secas, después las vacas viejas con crías; eso significa que malvendí los animales. La paga es muy baja. Hoy, hay que decirlo, la situación es inaguantable. Por eso, en la próxima feria que haya en la zona tendré que vender todo porque esta situación es insostenible. Como mi caso, hay muchos más”, subrayó Mercau intentando reflejar la realidad que se vive en el sector.

En este marco, todas las represas del extremo norte de Santa Fe siguen sin agua, las vertientes (napas freáticas o subterráneas) siguen estando a más de 15 metros debajo de la superficie, lo que implica un gasto considerable para quienes intentan la búsqueda de agua para abastecer a sus rodeos. Por si fuese poco, a ello se agrega que en la mayoría de los casos el agua que se consigue extraer está contaminada con arsénico, por lo que los animales no la consumen y los que lo hacen mueren a los pocos días.