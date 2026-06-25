Subió US$7,44: se disparó el precio de la soja en el mercado internacional por un combo de factores gravitantes

La soja en la Bolsa de Chicago, plaza de referencia mundial, aumentó hoy hasta US$7,14 por tonelada en medio de expectativas por un posible interés de compras por parte de China a los Estados Unidos. La especulación se generó luego de declaraciones de He Yadong, porta v oz del Ministerio de Comercio. También se sumaron cuestiones vinculadas a pronósticos del clima en EE.UU. y datos sobre exportaciones.

Según informó la agencia Xinhua a partir de información del Ministerio de Comercio del gigante asiático, China y Estados Unidos acordaron establecer un consejo comercial bajo el cual los equipos económicos y comerciales de ambas partes “discutirán temas de cooperación, incluyendo la reducción recíproca de aranceles”. El mismo He, consignó la agencia, señaló que “la cooperación comercial entre China y Estados Unidos en los sectores aeronáutico y agrícola resulta mutuamente beneficiosa y de ganancias compartidas”. En este contexto, hoy la posición julio en la Bolsa de Chicago subió US$6,89, a 414,29 dólares por tonelada. En tanto, en la misma plaza el contrato de agosto trepó US$7,44, a US$417,78.

Lo ocurrido en el mercado fue reflejado en un informe de la corredora Granar: “La soja cerró con valores en alza la rueda de Chicago. En la mejora influyeron, entre otras razones, la expectativa de ver algún interés de la demanda china en granos estadounidenses, sobre todo, luego de que hoy el vocero del Ministerio de Comercio de China, He Yadong, dijo que EE.UU. y China acordaron establecer un consejo comercial en el que los equipos económicos y comerciales de ambas partes discutirán la cooperación, incluidas las reducciones arancelarias recíprocas", indicó.

"Las compras chinas suman 11.960.200 toneladas, aún debajo de los 12 millones de toneladas que China debió adquirir antes del cierre de febrero último”, consignó Granar Evan Vucci - Pool Reuters

“Es cierto que no hubo en las palabras del vocero ninguna revelación, pero el hecho que alguien del gobierno chino validara un trabajo conjunto para superar diferencias comerciales ya podría ser interpretado por los inversores como un paso adelante en la traumática relación bilateral entre las potencias”, agregó Granar.

La corredora indicó que, en base al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos [USDA], “al 18 del actual EE.UU. comercializó 41,04 millones de toneladas, un 16,94% menos que los 49,41 millones negociados a igual fecha de 2025. Según este trabajo oficial, las compras chinas suman 11.960.200 toneladas, aún debajo de los 12 millones de toneladas que China debió adquirir antes del cierre de febrero último”.

En un cable, Reuters en tanto indicó que los futuros de la soja “se dispararon debido a la preocupación meteorológica, ya que los operadores volvieron a asumir riesgos en el mercado, indicaron los analistas, después de que fondos liquidaron de forma agresiva sus posiciones en maíz y soja y los ​inversionistas se apresuraron a salir de los contratos de futuros que vencían y a renovar sus posiciones".

Hay temor a las altas temperaturas Shutterstock

“El último reporte del Departamento de Agricultura de ⁠Estados Unidos sobre el estado de los cultivos reveló que dos tercios de las ‌cosechas de maíz y soja del país se encontraban en condiciones ⁠entre buenas y excelentes. No obstante, según los operadores, su ⁠atención se centró el jueves en las tendencias meteorológicas previstas para la próxima semana. El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas que podrían alcanzar los 37,7 grados el fin de semana, desde el norte del Medio Oeste hasta las Carolinas por el este. Se espera un tiempo ‌más caluroso de lo habitual desde ​las Llanuras hasta la costa atlántica hasta el 4 de julio", señaló Reuters.

En tanto, en un informe, Zeni dijo que “datos favorables del sector agroexportador estadounidense abrieron paso a una recuperación que promedió en 7,45 U$S/tn”.

“El registro oficial a la última semana arrojó ventas al exterior que resultaron un 86% más elevadas al dato previo. Entre la campaña en curso y las operaciones correspondientes al ciclo 26/27 han totalizado 1,36 millones de toneladas”, dijo.

Agregó que “importadores de Corea del Sur cerraron la compra de un cargamento de harina de soja que contempla entre 50.000-60.000 toneladas. Se estipuló que el buque llegue a destino a principios de noviembre y la transacción está abierta a orígenes estadounidenses, argentinos, brasileños e incluso desde China”.

Por otra parte, indicó que “con influencia directa en las ganancias del aceite, efectivamente Indonesia aprobó la norma para aplicar el corte obligatorio de biodiésel al 50% (B50) a partir del 01/07, con un periodo de transición de tres meses, desde el 40% vigente a la fecha”. En Chicago hoy el aceite ganó US$29,76 por tonelada, a US$1561,08 por tonelada.