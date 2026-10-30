Súper Niño: más de 500 milímetros ya ponen bajo presión a la yerba y no descartan una suba de precios si el fenómeno se agrava

POSADAS, Misiones.- ¿Cuánto van a afectar las intensas lluvias, las tormentas con viento fuerte y el granizo producto del Súper Niño a la producción en Misiones? Algunos dirigentes de la producción y el Ministerio del Agro de la provincia advirtieron que ya hay pérdidas por el granizo, en especial en chacras dedicadas al tabaco, las hortalizas y el té, y que también se vieron afectados los yerbales en algunas regiones puntuales de la provincia. En especial, del Alto Uruguay, que limita con Brasil.

“Estamos haciendo un relevamiento con los equipos técnicos del Ministerio del Agro. Por ahora es muy desparejo el panorama, algunas zonas no tienen afectación y otras zonas, sobre todo de Campo Viera para arriba, sí”, explicó Luciana Imbrogno, subsecretaria de Producción Vegetal en Misiones. Octubre es el mes de más lluvias en Misiones, y a eso se sumaron las condiciones récord que impuso el llamado Súper Niño.

Roberto Buser advierte sobre el impacto que podría tener El Niño sobre la producción yerbatera, si estas condiciones siguen así por varios meses más

Pero lo que más preocupa es el panorama hacia adelante. Los expertos hablan de condiciones que permiten esperar el mayor fenómeno de El Niño de la historia, superando al de comienzos de los 80, que los productores más grandes todavía tienen bien presentes en su memoria.

“Yo no recuerdo este granizo, ni tampoco estas lluvias, y eso que me acuerdo de 1982 donde hubo un Niño muy fuerte, estamos preocupados porque esto va a seguir, para medio día y vuelve la lluvia”, le dijo a LA NACION Roberto Buser, productor yerbatero y representante de Misiones en Coninagro.

Klingbeil, referente de Economías Regionales de CAME, advierte que el año próximo la caída puede ser histórica y afectar el precio. "Brasil y Paraguay, están igual", afirma

Como Imbrogno, Buser también dijo que, por ahora, solamente hay algunos efectos puntuales sobre las plantas de yerba mate en algunas regiones, pero la preocupación grande es por la persistencia de estas condiciones y un mayor daño a las plantas que afecta la cosecha de yerba mate. Actualmente la cosecha de yerba mate está paralizada hasta diciembre, cuando arranca la cosecha fina o zafriña, que explica entre el 10 y el 15% del total de la producción.

La producción de hoja verde alcanzó el récord histórico en 2024, con casi 1000 millones de kilos, al año siguiente bajó producto de los malos precios pagados al productor y este año volverá a caer. Pero el gran interrogante es lo que sucederá el año próximo si las plantas se resienten y las condiciones del Súper Niño persisten

La cosecha gruesa comienza el 1° de abril y ya el pronóstico es de una caída de la producción, como se viene registrando desde 2024, cuando se llegaron a los 1000 millones de kilos de hoja verde.

Suba de precio

“Si cae la producción, con este esquema de precios desregulados y libre mercado va a subir el precio de la hoja verde y, además, lo que pasa acá también sucede en Paraguay y el Sur de Brasil, las otras zonas yerbateras”, explicó a LA NACION Cristian Klingbeil, productor yerbatero y tealero y referente de CAME en Misiones.

“Hay chacras donde la granizada hizo desastres, gente que perdió el 50% de pérdida de la producción para el año que viene, siempre que no vuelva a tener granizadas y mortandad de plantas. Como decimos, si se levanta la ‘cáscara’ de la planta de yerba, corrés peligro de que muera la planta”, dijo Klingbeil.

El precio de la hoja verde, ahora que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no fija el valor oficial dos veces al año tras la desregulación del DNU 70/2023, se establece por oferta y demanda. En este marco, los productores denuncian que los molinos en lugar de “competir” por la materia prima y elevar el precio, como son pocos compradores, acuerdan el valor y someten al pequeño productor. También es cierto que en épocas de caída de producción los stocks de yerba mate canchada que tienen las industrias estacionándose en enormes galpones baja y, si llega a determinado nivel crítico, entonces ahí las industrias salen a pagar un mayor precio. Actualmente el nivel de los stocks de yerba mate canchada según datos del INYM ascendía a 337 millones de kilos a fines de septiembre: eso es más de un año de abastecimiento al mercado interno. Los expertos coinciden en que para que las empresas salgan a pagar más, el nivel de los stocks deben bajar al equivalente a 8 o 9 meses de mercado interno o unos 200 millones de kilos.

Qué pasará con El Niño

“La gran pregunta es: ¿hasta cuándo dura El Niño? Si El Niño dura hasta mayo o junio, como dicen los pronosticadores brasileños, va a haber una caída de hoja fenomenal, y la caída puede ser grandísima”, dijo Klingbeil. Como Buser e Imbrogno, su diagnóstico es el mismo: hasta ahora las pérdidas son puntuales y sobre todo en chacras tabacaleras y hortícolas. Pero la gran producción misionera de yerba mate, que explica entre el 85 y el 89% de la producción de hoja verde (Corrientes, el resto), genera el gran interrogante: ¿va a faltar yerba mate?

Solo para tomar como ejemplo algunas zonas del Alto Uruguay, las lluvias en octubre en San Vicente (hasta el fin de semana pasado), registraron 549,9 milímetros en lo que va de octubre, seguido por San Pedro y San Antonio, que también superaron los 500 milímetros, según el monitoreo de la Dirección General de Alerta Temprana. En todos estos casos, es más del doble de la media histórica para octubre, que como se mencionó, es el mes de mayores precipitaciones.

Los pronósticos que manejan las autoridades es que estas condiciones se mantendrán durante varios meses más y es necesario tomar recaudos para atenuar el impacto en la producción. Imbrogno subrayó la necesidad de reforzar estructuras y planificar el uso del suelo: “Una recomendación es reforzar un poco los invernaderos con estructuras más fuertes y no plantar en las zonas inundables”.

El relevamiento del Ministerio del Agro tiene por objetivo formalizar el reclamo de auxilio financiero en el Comité Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario. “Todos estos relevamientos están en línea con la ley de emergencia agropecuaria para estimar la pérdida económica y la pérdida de la capacidad productiva. Con estas estimaciones, después podríamos tramitar ante Nación la compensación”, indicó en declaraciones a FM Santa María. El INTA y el INYM también están trabajando en un relevamiento del impacto en las chacras para consolidar la información.