Volvieron los ataques: rompieron silobolsas en Bolívar y en Mar del Plata

Mientras el Congreso apuntaría a tratar en las próximas semanas un proyecto del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, para castigar con hasta 5 años de cárcel los ataques a silobolsas, y luego de dos meses sin denuncias de roturas, hoy por la mañana sobre la ruta 226, en la planta de acopio de la Cooperativa Agropecuaria de Bolívar, aparecieron cuatro bolsones con granos siniestrados. En tanto, el domingo pasado atacaron tres silobolsas con trigo en la zona de Mar del Plata. A nivel país fueron siniestrados 191 desde el año pasado.

En Bolívar, la planta de la cooperativa, que está ubicada a escasos metros de la rotonda de ingreso a esa ciudad, tiene acopio en silos, pero cuando no hay espacio se recurre a los silobolsas. En esta oportunidad hay 43 bolsones de trigo y soja.

En diálogo con LA NACION, Rogelio Bellomo, síndico titular de la cooperativa, señaló que hoy por la madrugada, en medio de una tormenta eléctrica, entraron a la planta y rompieron tres silobolsas de trigo de 200 toneladas cada uno y uno de soja de 180 toneladas. El valor total de la mercadería en los cuatro silobolsas vandalizados asciende a $18 millones. No se sabe cuánto de la mercadería se podrá recuperar debido a las condiciones climáticas.

Rompieron cuatro silobolsas en la Cooperativa Agropecuaria de Bolívar. Crédito Conciencia Rural y Conciencia FM

“Estamos consternados porque nunca nos había sucedido. Lo más difícil ahora es que corremos contra el tiempo para rescatar lo más posible del cereal. El inconveniente que tenemos es que el ataque fue a los silobolsas que están entre medio de otros y no se puede entrar con ninguna máquina para extraerlos. Debemos ver la manera de poder taparlos antes de que vuelva la lluvia y que el daño no sea mayor”, indicó.

Asimismo, contó que la denuncia ya fue realizada. Si bien hay cámaras en el lugar, ayer por la noche hubo una tormenta eléctrica importante y un rayo cortó la luz e Internet en la zona. “Esperemos que haya registros en las cámaras. Hemos encontrado rastros de pisadas pero aun desconocemos quiénes fueron. La dueña del cereal no es la cooperativa sino los productores que confían en nosotros y nos depositan el cereal aquí”, señaló.

Por su parte, María José González, presidenta de la entidad que el 20 de abril próximo cumple 75 años de vida, dijo que es un hecho lamentable porque afecta el trabajo de muchísima gente. “No solamente de los productores sino de los empleados de la cooperativa misma que no entienden hoy por qué se daña de esta manera el alimento y el trabajo de los argentinos”, remarcó.

“Creemos que en estos ataques vandálicos hay intereses que quizás no podemos demostrarlo pero son ataques de odio y de maldad hacia los productores y la sociedad de Bolívar porque solo destruyeron los silobolsas y no se llevaron los granos. No logramos entender este accionar que no tiene sentido más que dañar. Esto es menos comida para la gente”, se lamentó.

Vale recordar que durante 2020 fueron al menos 170 los silobolsas vandalizados en la región pampeana. Ya en 2021, a mediados de enero pasado, se registraron roturas en nueve silobolsas en campos de San Antonio de Areco. Luego en Coronel Dorrego fueron rotos dos con trigo, otro en Monte Hermoso y dos más en Bahía Blanca, sumando en ese momento un total de 184 bolsones. Con el último ataque en Bolívar el resultado es de 188 silobolsas atacados desde 2020.

La semana pasada, el oficialismo en el Congreso confirmó que buscará próximamente tratar la iniciativa de Massa, en conjunto con el legislador del Frente de Todos Ramiro Gutiérrez, para castigar con hasta cinco años de prisión los ataques, modificando los artículos 186 y 189 del Código Penal.

“Con el despacho de la Comisión de Legislación quedaría habilitado para bajar al recinto y votarse y en ello trabajamos”, dijo Gutiérrez en declaraciones radiales difundidas desde el espacio del legislador.

En este sentido, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) mostró su conformidad con que se avance con el proyecto de ley. “Los hechos de violencia a la propiedad privada se han repetido a diario el año pasado y desde CRA hemos propuesto una ley contra los ataques a silobolsas y por eso celebramos la iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados en llevar adelante este tema, a pesar de que se ha demorado un año en presentar el proyecto. El Estado deber dar respuestas y brindar seguridad a los ciudadanos”, indicó la entidad en un comunicado.

“Ya no es el abigeato lo que usualmente sufren los productores rurales, sino que a ello se le han sumado los ataques anónimos que destruyen silobolsas, usurpaciones e incendios intencionales en explotaciones agropecuarias”, agregó la entidad.

Por su parte, Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), indicó que el pronto tratamiento del proyecto es un avance en la dirección correcta para que el delito sea sancionado, pero tiene reparos. “Hay que ser muy rigurosos. Tenemos temor a que no se tipifique bien el delito y se castigue a una persona que accidentalmente lo haya provocado”, remarcó.

En tanto, el diputado radical entrerriano Atilio Benedetti, que integra la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja, dijo que el Gobierno no tiene ningún interés en avanzar para resolver esta problemática que azotó al campo el año pasado. “No me sorprende que el Gobierno no tome posición con el tema del sector agropecuario. Está claro que no es una prioridad sino que es visto como una fuente de recursos”, finalizó.

Otro ataque en Mar del Plata

El domingo pasado, entre las 19 y la medianoche, en el campo Los Lobos, en Los Acantilados, cerca de Mar del Plata, individuos que aun no han podido ser identificados entraron caminando al establecimiento aproximadamente 1500 metros hasta donde estaban ubicados tres silobolsas de trigo que luego rompieron.

En diálogo con LA NACION, Manuel Rubio, que arrienda el establecimiento hace más de siete años, contó que fue en esa franja horaria que ocurrió el hecho porque otros productores que hacen papa en el mismo lugar llegaron a medianoche a cosechar y se encontraron con los bolsones destrozados.

En un campo en Mar del Plata destruyeron tres silobolsas con 200 toneladas de trigo cada uno

“En el campo había otros dos silobolsas un poco más retirados que se salvaron del ataque. Si bien se pudo recuperar cerca del 95% de la mercadería, tuvimos que salir apurados a recoger el cereal por el pronóstico de lluvias y vender. El daño más grande es que cuando uno sale a vender de esta manera, malvende su producción. También vendimos los que estaban sanos por precaución”, indicó.

Rubio ya realizó la denuncia correspondiente en el destacamento de Los Acantilados. “Solo lo hicieron para generar daño, porque no se robaron nada. No tengo duda que es un tema político, hay una evidente bajada de línea”, finalizó.

