Ahora la Patagonia: crecen los reclamos por la superpoblación de especies que afectan la producción

Luego del comunicado que realizarán las entidades gremiales del nordeste del país, por la descontrolada propagación de especies exóticas e invasoras en esa región argentina, las federaciones patagónicas acompañaron el reclamo realizado a las autoridades nacionales y provinciales sobre “la necesidad de tener una política conjunta, no en contra de la fauna sino en la búsqueda de políticas que den sustentabilidad a la producción y el mantenimiento de la misma”.

“En nuestro caso no solo en la propagación de especies exóticas, sino también en la superpoblación de especies originarias, que muy por el contrario de estar en extinción, su incremento hace inviable la producción ovina”, remarcaron. En la región vienen teniendo un grave problema con el guanaco, que compite por el pasto con las ovejas.

Según describieron la Federación de Sociedades Rurales del Chubut, la Federación de Instituciones Agrarias Santa Cruz, la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, la Sociedad Rural del Neuquén y la Asociación Rural de Tierra del Fuego, en su zona sucede algo parecido que en norte. “La Patagonia cubre el 25% del territorio nacional y posee el 55% del stock ovino nacional, el cual se vio reducido en los últimos 20 años en un 32% pasando de tener cerca de 10 millones de ovinos a menos de 7 millones”.

En este sentido, aseguraron que, debido a las sequías prolongadas, “el productor patagónico fue adecuando la receptividad de sus campos a la situación imperante bajando la carga animal, pero no pudo hacerlo con el guanaco”.

“El abandono de campos y la baja de las existencias provocaron un aumento de mortandad por parte de los predadores como zorros y pumas, que ven en la oveja un alimento sencillo de lograr. La producción ovina es la única actividad posible en las grandes extensiones patagónicas”, resaltaron.

Federaciones del norte argentino

Días atrás, entidades del campo integrantes de Confederaciones Rurales Argentina (CRA) expresaron su preocupación por la descontrolada propagación de especies exóticas e invasoras en el norte del país y realizaron “un llamado a la reflexión” a las autoridades nacionales y provinciales a los efectos que “se involucren y tomen cartas en el asunto”.

En un comunicado, la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), la Confederación de Sociedades Rurales de Chaco y Formosa (Cha-For), la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM) y la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), enfatizaron la problemática que tienen los productores en sus establecimientos agropecuarios.

“El jabalí, el chancho asilvestrado y el ciervo Axis están produciendo un desbalance en la ecología de nuestras regiones, con un triple impacto negativo: económico, sanitario, y ambiental”, remarcaron.

“Dicho flagelo, no solamente carece de control alguno, sino que además, al tratarse de algo importado, no posee regulación y/o depredación natural. Su avance acelerado ocasiona perjuicios productivos, con áreas donde no se puede cultivar, criar ovejas o intensificar; daños sanitarios por la propagación de enfermedades contagiosas; así como destrucción de nuestra fauna y paisaje natural. La gravedad de la cuestión amerita un trabajo público-privado urgente, mancomunado e interjurisdiccional que evalúe sus múltiples aristas y proponga soluciones integrales”, añadieron.

En 2022, el exMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como agencia de Implementación, con el apoyo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) y aportes de contraparte de organismos nacionales y provinciales, concluyeron el proyecto “Fortalecimiento de la Gobernanza para la Protección de la Biodiversidad mediante la Formulación e Implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras”. Hicieron foco en el manejo de estas especies.

Para destacar, se mencionó que en el país el jabalí causa una pérdida económica de US$1380 millones; el estornino pinto supera los US$130 millones de perjuicio, impactando fuertemente sobre la producción frutícola; el castor ocasiona un costo de US$66,5 millones y; el mosquito tigre, como vector del dengue, zika y chikungunya, conlleva un menoscabo económico anual de más de US$23 millones.

