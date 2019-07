Alberto Cormillot en LN Campo 15:04

"Los mitos alimentarios son relatos atractivos, que no necesitan ser ciertos, sino parecer verosímiles", dijo Alberto Cormillot. El médico especialista en nutrición habló en el programa LN+ Campo, que conduce Eleonora Cole, sobre las campañas contra ciertos tipos de alimentos y las dietas equilibradas.

"La humanidad busca causas a las que adherir y, en general, las causas no tienen que ver con cosas demostrables o científicas", sostuvo. En este sentido, explicó que se trata de causas que se encuentran en el orden de las creencias y la fe. "Dentro de los mismos grupos están los movimientos antivacunas o terraplanistas", afirmó Cormillot.

Sin embargo, aclaró que algunas de las cosas que se dicen sobre ciertos alimentos pueden ser ciertas: "No estoy negando que pueda haber problemas, pero que no es lo que sucede en la mayoría de los casos, y hasta ahora no está demostrado por parte de los que demonizan un alimento".

Sobre el pan, aseguró que solo entre el 7 y 8% de la población sufre enfermedades celíacas, intolerancia al gluten o alergia al trigo. "El otro 90 y pico por ciento puede consumir y no hay ninguna evidencia de que eso genere algún problema", dijo.

Además, agregó: "Es un relato que está bien llevado y si uno está predispuesto, frágil y con la necesidad de tomar alguna causa, se anota en la causa del pan; también se puede anotar en la causa de la leche".

Lácteos

Sobre los lácteos, se refirió al eslogan que indica que el ser humano es el único ser sobre la tierra que consume leche de otras especies: "Primero, todos los gatos consumen leche. Segundo, el ser humano es distinto, se viste, charla, lee poesías y hace cosas que no hacen las vacas".

Cormillot también contó que en Francia se están atacando las carnicerías, producto del fanatismo y el entusiasmo. Sobre quienes realizan estos actos, sostuvo que se trata de "personas que probablemente no tengan otras causas en su vida y tengan que adherir a alguna".

En relación a la comida orgánica, dijo que es buena, pero que resulta imposible alimentar a 7000 millones de personas del mundo con cultivos orgánicos.

Respecto a su rol profesional, explicó que, en general, los médicos y nutricionistas se enteran de las novedades por publicaciones y congresos. "La nutrición tiene muchas bases científicas", aclaró. Sobre el mejor tipo de alimentación, sostuvo: "Lo ideal es comer de todo y de forma equilibrada".