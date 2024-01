escuchar

Después de generarle un gran susto a sus seres queridos, tras ser internado durante el fin de semana por un cuadro de deshidratación, Alberto Cormillot fue dado de alta y ya se encuentra descansando y continuando con la recuperación en su casa.

La primera en dar la noticia fue su esposa, Estefanía Pasquini, quien utilizó sus redes sociales personales para comunicarles a todos la buena nueva. “ Nos vamos de alta ”, escribió este mediodía la nutricionista, quien también fue contando en las últimas horas como evolucionaba su marido.

El mismo Cormillot, de 85 años, también envió un mensaje de audio a Radio Mitre, emisora en la que trabaja, contando que se encuentra mejor. “ Les agradezco mucho. Todos me preguntaron cómo estaba y estoy fenómeno, me estoy yendo de alta ”, le dijo a sus compañeros. “ Confío en que mañana pueda estar con ustedes ”, sumó demostrando su bienestar.

El sábado, cerca del mediodía, luego de que los medios se hicieran eco de que el famoso nutricionista estaba internado, el Cemic informó a través de un comunicado que Cormillot fue llevado hasta la institución el viernes 12 de enero “por un cuadro de deshidratación a punto de partida de un foco gastrointestinal”. En ese sentido, agregó: “Se encuentra estable. En estos momentos estamos realizando estudios para buscar la etiología”.

Parte médico de Alberto Cormillot

“Estuvo con mucha descompostura y deshidratado, así que me lo traje a la clínica para que lo rehidraten rápido, porque solo con el líquido no iba a ser suficiente, y de paso le están haciendo estudios para ver si es viral, que es lo más probable”, había dicho Pasquini durante el fin de semana a través de un mensaje a Lío Pecoraro, en Run run del espectáculo (Crónica TV).

“No estoy para hablar. Yo también estoy con vómitos y descompuesta, Emilio y Alberto están en la misma. No tengo ni fuerzas para hablar y estoy con mi cabeza en ellos”, profundizó, revelando que se trató de un malestar general de todos en la familia. La nutricionista también se disculpó a través de sus redes sociales por no responderle a todos los que le escribían para conocer noticias sobre la salud de Cormillot. “Verán que aún tengo 83 mensajes de WhatsApp sin contestar y el Instagram explotado”, aclaró al publicar una captura de pantalla de su teléfono celular.

“No quiero dejar de agradecer mensajes de personas que ni nos conocen. Alberto está mejor y con Emilio ya estamos sin descomposturas ni vómitos. Así que ahora, con más fuerzas para cuidar a mis hombres”, agregó Pasquini con varios emojis de fuerzas y rezos.

Minutos más tarde, fue el propio Cormillot quien también le contestó un mensaje de WhatsApp al conductor de Crónica, a quien le agradeció el interés por saber cómo estaba y le contó que estaba recuperándose. “Lío, muchas gracias. Ya estoy mucho mejor. Abrazo”, detalló en un escueto mensaje que fue leído al aire.

A sus 85 años, Cormillot mantiene un estilo de vida muy activo y continúa trabajando con pasión en lo que ama. El nutricionista se levanta a las 3.45 todos los días para leer los diarios y prepararse para su columna en radio Mitre. A eso de las 10.30 termina su trabajo radiofónico y concentra sus energías en su clínica de nutrición y en la universidad. Su rutina semanal incluye clases de tap y aéreo. A los 70 años, el médico descubrió su amor por las coreografías y el baile y ahora se anima a hacerlo sostenido en el aire con un arnés. En promedio duerme 6 horas y trata de tener una rutina saludable para seguir manteniéndose en forma por él mismo, por su pequeño hijo Emilio, de tan solo 2 años y por su familia en general.

LA NACION