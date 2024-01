escuchar

En los últimos días, trascendió la noticia de que Alberto Cormillot debió ser internado a raíz de una descompostura que derivó en cuadro de deshidratación. Por esa situación, pasó el fin de semana en el Hospital Universitario CEMIC, ubicado en el barrio de Saavedra. Como era de esperarse, su cuadro de salud generó preocupación y fue su esposa, Estefanía Pasquini quien fue dando algunos datos a través de sus redes para llevar tranquilidad. Finalmente, el médico de 85 fue dado de alta y el miércoles volvió a trabajar a la radio, donde reveló cómo se encuentra hoy.

Alberto Cormillot estuvo internado el fin de semana por una descompostura que derivó en un cuadro de deshidratación Hernan Zenteno - LA NACION

Cormillot ingresó al centro de salud el viernes 12 de enero y permaneció allí el fin de semana, acompañado por su esposa, y Emilio, el hijo de ambos. El sábado, en tanto, el CEMIC dio el parte médico y notificó que el nutricionista fue ingresado “por un cuadro de deshidratación a punto de partida de un foco gastrointestinal”. Tras la evolución y luego de que se realizaran todos los estudios y chequeos pertinentes, fue dado de alta.

El miércoles, Alberto Cormillot volvió a Radio Mitre y dialogó con sus compañeros de Alguien tiene que decirlo sobre su internación y cómo se encuentra hoy. “Fue una gastroenteritis. No sé si merecía tanta repercusión”, expresó el médico y explicó: “Previamente, había tenido una lesión en la boca que no terminó de curarse, por lo cual no tomaba líquido. No podía porque me dolía mucho. Me había deshidratado y me internaron”.

El médico contó que en un día y medio “ya estaba bien”. Asimismo, dio detalles del cuadro que tuvo y que terminó derivando en una internación. “Hay dos antecedentes, porque yo había tenido dos series de antibióticos por un problema dental; los antibióticos te pueden barrer la flora, y además yo estoy operado del intestino, o sea, tengo el intestino corto. Entonces, lo que para una persona puede tener un impacto intestinal mucho menor, al tener la mitad del intestino es distinto”, subrayó.

En este sentido, el especialista en nutrición comentó que en 24 horas se rehidrató y que no volvió a su casa el domingo porque era más complejo por el día. “Aproveché para descansar, estuve con la familia. Estefi y Emilio se internaron conmigo. Estuvieron todo el tiempo. Emilio se la bancó bien, cada tanto lo sacaban un rato a caminar, pero la verdad, muy bien acompañado”, aseguró. Incluso contó que recibió muchos llamados de gente cercana, preocupada por su salud. Por último, aseguró que todo está bien y que regresó a trabajar “con muchas ganas”.

En todo momento, Alberto estuvo acompañado por quien es su esposa desde 2019, Estefanía Pasquini, y su hijo en común, Emilio, quien en septiembre cumplirá tres años. Tras su alta, Cormillot también dialogó con Mitre Live -el ciclo de entrevistas que se emite en las redes sociales de la radio- y contó, entre otras cosas, cómo fue la reacción de su hijo menor durante su internación.

“En un momento dado, cuando todo esto empezaba, Emilio empezó a armar un berrinche y yo le dije: ‘Emilio, mirá, papá está con nana’. Le dije algo así como: ‘Tranquilizate’. Y entendió que era en serio”, le reveló el médico a Juan Etchegoyen. “Los niños entienden todas las cosas y se hacen entender; empiezan a hablar y repiten todo. Decís una mala palabra y atrás tuyo la repiten ellos”, reflexionó y apuntó que el pequeño “se bancó bastante bien” el tiempo que estuvo en el hospital.