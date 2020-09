"Alfajor Jorgito". Se aprobó la tasa que tendrá que pagar el campo en Laprida

El intendente de Laprida Pablo Torres en un encuentro con el presidente Alberto Fernández

Finalmente se aprobó la tasa "alfajor Jorgito" para el campo en Laprida. Anoche, el Concejo Deliberante de esa ciudad bonaerense votó a favor de la tasa simple que tendrán que pagar productores y empresas de esa localidad para afrontar un bono para los empleados municipales y esenciales, medida que había anunciado el intendente del Frente de Todos, Pablo Torres. Cuando dio a conocer el tributo extra, el jefe comunal dijo que se trataba de 35 pesos por hectárea para el campo y lo comparó con un "alfajor Jorgito simple".

Con la tasa a los productores con más de 400 hectáreas el gobierno municipal pretende recaudar unos $9 millones. También habrá un aporte de 10 empresas que prestan los servicios en la ciudad. El proyecto se va a volver a tratar en un lapso de 15 días con los mayores contribuyentes.

"Reconocemos el trabajo de la gente municipal, pero esta no era la forma. No es solo por el impuesto, sino por las formas con las que se lleva adelante, la sobrecarga a un solo sector y la comparación del impuesto con un alfajor", dijo el presidente del bloque de la UCR, Marcos Larsen. El impuesto fue votado por 7 concejales del oficialismo. En tanto cuatro de la UCR y uno del PRO se abstuvieron de votar. Estos, además, dieron a conocer dos proyectos para que la tasa se hiciera más equitativa y otros sectores como ser supermercados y farmacias pudieran hacer el aporte.

El jefe comunal de Laprida desde su cuenta de Facebook había escrito: "Anunciamos un pago estímulo para trabajadoras y trabajadores municipales por el esfuerzo y compromiso durante la cuarentena. Ofrecimos a los sindicatos SOEM y UPCN (y aceptaron) el pago de un ESTIMULO de $12.000 para todos las y los trabajadores municipales y un extra de $5.000 (es decir, cobrarán $17.000) para los esenciales. Se cobrará a fines de noviembre y se financiará con una tasa de $35 (1 alfajor Jorgito simple) x hectárea y por única vez a las producciones de más de 400 hectáreas y un monto a grandes empresas (bancos, electricidad, gas, tv por cable, telefonía) de capitales no lapridenses (no afecta a comercio ni industria local)".

"Para ellos es muy fácil crear contribuciones con la plata de los demás. Laprida es un pueblo chico, y los productores ya pagan una colaboración de la tasa vial, que a principio de año se aprobó con un aumento del 67%; el campo aporta mucho dinero", añadió. Durante la sesión que empezó a las 17.30 y terminó a las 11.30 se propuso, además, que el dinero salga del aguinaldo de los funcionarios públicos de esa localidad.

Por otro lado, "se planteó que se pida un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) y no lo aprobaron. Pedimos un proyecto de resolución para que los concejales y el municipio aportemos con el aguinaldo, que llega a $2,5 millones. Un gesto de la parte política que está pidiendo la sociedad, pero el intendente dijo que los funcionarios no ganan una fortuna", expresó.

Junto a las empresas como Movistar, Cablevisión, la firma de gas Camuzzi, Banco Nación y Provincia, se va a recaudar un total de más de 10 millones de pesos. Sin embargo, según el proyecto, estas compañías solo pondrían $1 millón, en tanto el campo aportará $9 millones.

"Solo se necesitan 7 millones de pesos para pagar el bono, nosotros preguntamos qué se va a hacer con el resto, que son más de $3 millones y no nos dieron respuesta. No supieron contestarnos. Les preguntamos por qué solo el sector agropecuario y no otros sectores que también no dejaron de trabajar y están activos para que el impuesto sea más participativo", apuntó el concejal.

Laprida cuenta con 344.000 hectáreas productivas, en su mayoría ganaderas. Más de 257.000 hectáreas estarán obligadas a pagar la tributación por encontrarse en una escala superior a las 400 hectáreas por establecimiento. De unos 700 productores que hay en la zona, alrededor del 40% de manera individual tendría que afrontar esta tasa extra "alfajor Jorgito simple".

"No sabemos qué decisión se va a tomar cuando se haga la sesión con los contribuyentes para darle sanción, y si ellos van a pagar o no. Pero esta ley es difícil revertirla", dijo el concejal.

En tanto, Luis Crippa, presidente de la Sociedad Rural de Laprida, le dijo a LA NACION que sabían que si llevaban el proyecto al Concejo lo iban a votar ya que el oficialismo tiene mayoría. "Sabíamos que iba a salir sí o sí por el Concejo. Estamos al tanto y trabajando de la mano con Carbap porque ellos están interesados en el tema y se está estudiando el proyecto", aseveró.

"Esto es un hecho consumado. El productor está muy molesto, así sea un peso que tenga que aportar, está cansado de pagar tantos impuestos, sean provinciales, municipales o nacionales. El sector viene tributando muchísimo en todo sentido y esto es la gota que derramó el vaso", agregó. Crippa afirmó que el sector productor no se opone a que se pague un bono, pero criticó la forma en que se hace.

"El municipio tiene las cuentas muy bien y tranquilamente puede hacerse cargo del bono contribución para los municipales sin recurrir a un nuevo impuesto. Esto puede salir de las arcas del Municipio. En el año, el Municipio recibe más de $110 millones de la tasa vial, puede poner $7 millones para el beneficio de los esenciales", sostuvo.

