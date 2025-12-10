Invirtió $200 millones: una cooperativa busca acompañar a sus productores en la sustentabilidad

Con una inversión inicial de $200 millones destinada en 2025 a evaluar la sustentabilidad de tambos del centro de Santa Fe, y con el objetivo de incrementar ese presupuesto en un 50% para 2026, la Cooperativa Guillermo Lehmann busca convertir a su región en un faro de competitividad ambiental para los mercados globales.

Esta iniciativa fue presentada por el ingeniero agrónomo Héctor Cattena, asesor de la entidad, en el marco del reciente congreso organizado por la cooperativa en Santa Fe, donde se mostraron los primeros resultados de un trabajo interno.

“La sostenibilidad está empujada por dos demandas: las exigencias crecientes de los mercados y el sentido común de cuidar el ambiente”, dijo Cattena. Agregó que el gran desafío del agro argentino ya no es producir de manera sustentable, sino demostrarlo con información verificable y comparable internacionalmente.

El objetivo de la cooperativa es medir, mejorar y anticiparse, de acuerdo con la hoja de ruta ambiental que impulsa Cooperativa Lehmann

Cattena sostuvo que el país cuenta con abundante información técnica, pero carece de instituciones capaces de convertirla en herramientas útiles para el productor. “Lo que está faltando son traductores”, explicó al referirse a instituciones capaces de transformar esos datos.

Ese vacío llevó a la Lehmann a asumir un rol estratégico de ser el puente entre el mundo de la sostenibilidad y el productor agropecuario, ayudando a recolectar datos, validar metodologías y articular con universidades para garantizar estándares robustos: “Nos propusimos ese rol”.

Desde la Cooperativa señalaron que la región muestra una huella ambiental competitiva. Así se destacó en el reciente congreso “Desafíos y oportunidades ambientales en el centro de la provincia de Santa Fe”. Los indicadores internacionales aplicados a sorgo, maíz, trigo, soja y leche muestran que el centro-norte santafesino posee una eficiencia ambiental altamente competitiva en el escenario global.

Héctor Cattena, asesor de la Cooperativa Guillermo Lehmann Cooperativa Lehmann

“Queremos que el mundo conozca que esta región produce con una eficiencia ambiental muy alta. Ese es el meollo de la historia”, afirmó Cattena.

Más de 300 personas asistieron al congreso, entre decanos, investigadores, estudiantes, representantes industriales y funcionarios, incluido el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini. El 50% del público fueron productores agropecuarios, un indicador del creciente involucramiento del sector primario en esta agenda.

Con los primeros diagnósticos ya completados, la cooperativa se prepara para acompañar a los tambos evaluados en sus procesos de mejora. “El camino es medir, mejorar, medir, mejorar”, resume el asesor.

La Cooperativa Lehmann impulsa un modelo de producción con huella ambiental competitiva Cooperativa Lehmann

Con la inversión realizada y la proyectada para 2026 el objetivo final es generar un producto —en este caso, leche— que pueda ser validado y eventualmente premiumizado por los mercados, aunque los valores diferenciales aún no están definidos.

Destacó que la cooperativa trabaja con industrias locales e internacionales —incluidas casas matrices de Canadá y Francia— para anticiparse a las demandas de los consumidores.