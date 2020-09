El intendente Pablo Torres en un encuentro con el presidente Alberto Fernández

Un intendente bonaerense del Frente de Todos anunció que quiere cobrarles el equivalente a un "alfajor Jorgito simple" por hectárea a los productores para financiar un bono para trabajadores municipales y esenciales de su ciudad como estímulo ante la pandemia por el coronavirus.

Se trata del jefe comunal Pablo Torres, de Laprida, que ayer dio a conocer la iniciativa. Además de que el anuncio fue realizado por sus funcionarios, en su cuenta de Facebook el intendente escribió: "Anunciamos un pago estímulo para trabajadoras y trabajadores municipales por el esfuerzo y compromiso durante la cuarentena. Ofrecimos a los sindicatos SOEM y UPCN (y aceptaron) el pago de un ESTIMULO de $ 12.000 para todos las y los trabajadores municipales y un extra de $ 5.000 (es decir, cobrarán $ 17.000) para los esenciales. Se cobrará a fines de noviembre y se financiará con una tasa de $ 35 (1 alfajor Jorgito simple) x hectárea y por única vez a las producciones de más de 400 hectáreas y un monto a grandes empresas (bancos, electricidad, gas, tv por cable, telefonía) de capitales no lapridenses (no afecta a comercio ni industria local".

En un campo de 400 hectáreas el "alfajor Jorgito simple" del que habla el intendente implicaría pagar al menos un total de $14.000.

Laprida, que posee unos 12.000 habitantes, tiene unas 340.000 hectáreas, en su mayoría ganaderas. En total habría unas 270.000 hectáreas con campos con una escala superior a las 400 hectáreas por establecimientos. De unos 700 productores que hay en la zona, alrededor del 40% de manera individual tendría que afrontar esta tasa extra "alfajor Jorgito simple".

La medida del intendente tiene que aprobarse en el Concejo Deliberante, donde tiene 7 concejales a favor contra 5 de Juntos por el Cambio. Este último espacio pidió no incrementar la carga impositiva y, en cambio, propone que el próximo aguinaldo de los funcionarios locales se use para pagar ese bono.

Según señaló a LA NACION Luis Crippa, presidente de la Sociedad Rural de Laprida, el campo no fue consultado sobre esta carga tributaria extra. "Se mandó solo, no nos consultó para nada", dijo sobre el intendente.

Crippa afirmó que no se opone a que se pague un bono, pero criticó que "siempre sale del mismo sector y creemos que no debe ser así". Añadió: "No negamos que nos hayan cuidado (los trabajadores esenciales), pero si el municipio venía con las cuentas ordenadas, ¿por qué no ponen la plata ellos?

"El campo siempre está pagando el 92/93% de la tasa vial, pero no está bien porque venimos de dos años con sequía acá", indicó el dirigente. "Ya tuvimos una pelea porque en febrero pasado nos aumentó 67% la tasa vial para todo el año y nos pareció demasiado el aumento", añadió.

Crippa detalló que al inicio de la pandemia la Rural local, con la cooperadora del hospital, llevó adelante una colecta que permitió recaudar $1,6 millones. Con eso se compró un respirador y otros elementos para atender la situación por el coronavirus.

En el sector agropecuario dicen que la información que les llegó es que el municipio recaudaría con la tasa extra unos $7 millones. En tanto, para las firmas que la intendencia considera de "capitales no lapridenses" la imposición recaería para las empresas de telefonía que operan en la zona, como Cablevisión, la firma de gas Camuzzi y los bancos Nación y Provincia.

En un comunicado, la Sociedad Rural de Laprida dijo que "rechaza el proyecto que el Ejecutivo va a elevar al Concejo Deliberante por considerar que no es constitucional su implementación".

"El bono a los empleados municipales y esenciales no está en discusión, pero después de 180 días de cuarentena el ejecutivo tenía tiempo para pensar en como abonarlo, ¿no es que tenemos una economía ordenada? El sector del campo ya no aguanta más presión tributaria, ¿hasta cuando van a seguir? No tienen otra idea que para tapar sus deficiencias recurren al que invierte y trabaja. Señores de la política y ejecutivo hagan un gesto ustedes también y rebajen sus sueldos", agregó.

En tanto, Matías De Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), entidad a la que está adherida la Rural local, fustigó la iniciativa del jefe comunal.

"Es una lástima que el Municipio de Laprida caiga en el error de aplicar una tasa o bono contribución sobre productores y empresas. Otro intendente que se equivoca y copia el marketing de cargar más obligaciones sobre los hombros de productores desconociendo la realidad por la que están atravesando. Esta forma de hacer una política empobrecedora del conjunto a costa del bolsillo ya exhausto de los demás carece de imaginación. Sería interesante, en caso que ese aporte fuera tan necesario, que el primer ejemplo lo den tanto el intendente como quienes cobran los mayores sueldos del municipio", precisó el presidente de Carbap.

