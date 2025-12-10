“Altamente positivo”: hubo un contacto clave en Agricultura para destrabar millonarias multas a productores

El conflicto que mantenía en vilo a los productores del norte argentino por la fiscalización de semillas de garbanzo parece haber encontrado un cauce de diálogo. Tras las denuncias de multas millonarias y el reclamo de entidades como la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y representantes de Tucumán mantuvieron una reunión clave con las autoridades de la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas (Inase).

El encuentro, calificado por CRA en las redes sociales como “altamente positivo”, buscó destrabar la tensión generada por las intimaciones que exigían acreditar el origen legal de variedades utilizadas desde hace décadas. Desde la Secretaría de Agricultura afirmaron que la reunión fue “muy buena” y “ambas partes trabajarán de manera conjunta”.

Según informaron desde la entidad ruralista, la reunión fue encabezada por el presidente de CRA, Carlos Castagnani, junto al secretario Adrián Luna Vázquez, y contó con la presencia de dirigentes locales como José Ignacio Lobo Viaña, Federico Seiler (Cartuc) y José Frías Silva, titular de la Sociedad Rural de Tucumán. Del otro lado de la mesa estuvo el presidente del Inase, Martín Famulari.

Durante el encuentro, CRA planteó una “defensa firme y fundamentada, junto con propuestas concretas para reconsiderar las multas aplicadas y avanzar hacia soluciones equilibradas que permitan cuidar la producción, la inversión y la continuidad del trabajo rural".

Frías Silva señaló: “Les pedimos que veamos la manera de cambiar la idiosincrasia. Quedamos en trabajar de la mano con una futura ley de semillas. Vamos a trabajar para informar a los productores sobre cómo manejarse y trabajar, siempre basado en que la tecnología hay que pagarla, para que queden las reglas claras y no haya conflicto en esto", afirmó. Según reiteró, fue una buena reunión y se llevaron una buena impresión de Famulari, siempre con la idea de ver la forma de “mejorar el futuro para todos”.

El titular del organismo los convocará a una reunión la próxima semana, donde estarán participando otras entidades y productores del sector para ver cómo avanzar con este conflicto. Desde CRA coincidieron al destacar la “excelente predisposición” y la “vocación de diálogo” de Famulari, lo que permitió, según dijeron, abordar la problemática con “seriedad y espíritu constructivo”. Esperan que este encuentro abra una expectativa de solución tras semanas de incertidumbre.

Cabe recordar que, semanas atrás, se conoció que algunos productores empezaron a recibir cartas documento y resoluciones del Inase con multas millonarias vinculadas a la campaña anterior. El tema ya había generado tensión a fines de 2024, por tanto, esperaban que se llevara adelante esta reunión. Las sanciones económicas en algunos casos alcanza los 130 millones de pesos.

El nudo del conflicto radica en la exigencia del Inase de presentar facturas de compra para validar el “uso propio” de la semilla, amparándose en resoluciones como la 245/2024, que obliga a conservar la documentación sin límite de tiempo.

Sin embargo, los productores argumentan que esta normativa es de cumplimiento imposible para cultivos tradicionales del NOA. En ese contexto, Gonzalo Blasco, expresidente de Apronor, explicó días atrás que las variedades de garbanzo como “Norteño” o “Chañarito” se utilizan en la región desde hace 20 o 30 años. “Antes se guardaban facturas seis años, no treinta. Y ahora el Inase pretende aplicar una resolución nueva hacia atrás. Las leyes no son retroactivas”, había cuestionado el dirigente.

La situación generó un fuerte malestar no solo por los montos, sino por la contradicción con gestiones anteriores. Según los productores, en una reunión realizada en febrero con la gestión previa del Inase y la Secretaría de Agricultura, se les había asegurado que no debían responder a las notificaciones y que el reordenamiento del sistema llevaría años. Sin embargo, las intimaciones se reactivaron recientemente, poniendo a muchos productores en una “situación de quebranto” tras varias campañas malas.

Los productores afirman que esta exigencia es imposible de cumplir porque no existen comprobantes tan antiguos y acusan al organismo de aplicar normas nuevas de manera retroactiva Archivo

Con la nueva instancia de diálogo abierta por la actual conducción del Inase y la intervención de CRA, el sector espera ahora que se frene la vía punitiva y se logre un marco regulatorio acorde a la realidad productiva de la región.