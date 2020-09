Los especialistas hablaron sobre el rol de la agricultura desde la pandemia

En un evento organizado por Bayer, especialistas debatieron sobre la importancia y el rol que tienen los productores durante la pandemia. Hablaron, además, de cómo trabajan en América Latina y Europa el exceso de producción de alimentos ante la falta de restaurantes y servicios de catering en una situación normal.

De la conferencia virtual participaron Dirk Backhaus, director de Product Supply de la firma; Heixe Axmann, experta en el desarrollo y logística de cadenas de alimentos frescos; Manuel Otero, director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); John Kowalchuk, productor canadiense; y Melanie Alba, embajadora de Thought for Food y moderadora del evento.

"Todos los productores han sido actores vitales en la cadena de suministros. Hay que cuidar de los agricultores como actores esenciales para que siga funcionando la agricultura. Hay que tenerlo muy claro para lo que es la nueva normalidad", dijo Otero.

Según contó, en América Latina los ministros de Agricultura trabajaron de la mano para hacer intercambio y evitar las disrupciones en los comercios. Con algunas excepciones, los países de la región no tomaron medidas proteccionistas. "En la mayoría de los casos se ha podido fomentar el comercio interregional para compensar el exceso de producción y falta de información en tiempo real", dijo el director de IICA.

Señaló, además, que desde el IICA también han dado directrices para proteger la salud humana en el sector productor durante la circulación del virus y evitar la pérdida de empleos. "Hay mucha preocupación por la escasez de trabajo e insumos y el ciclo agrícola no se puede detener. Con los ministros hemos hablado de lo crítico e indispensable que es tener la agricultura como un servicio esencial para que puedan seguir funcionando", agregó.

En esa línea, Kowalchuk, un productor canadiense cuya explotación es de cebada cervecera, también contó su experiencia y de cómo hizo para aggiornarse a las circunstancias sanitarias. Según el productor, debido a que este año solo se va a exportar una parte de la producción de cebada, deberá diversificar los cultivos por aquellos que sí están percibiendo una alta demanda.

"Hemos visto que algunos productos han crecido en la demanda global. Ahora nosotros queremos diversificar el riesgo, algo que no habíamos pensado hasta ahora; es una idea nueva de reinvención que está pasando en todos los sectores. Queremos satisfacer la demanda que existe y es por eso por lo que ahora vamos a cambiar de enfoque de las plantaciones, tenemos que pensar en otros cultivos", contó.

En tanto, Backhaus sostuvo: "Ha quedado muy claro lo complejo que es el sistema alimentario en su generalidad porque está estrechamente ligado, por ejemplo, a lo que son los insumos. Que de las empresas van a las granjas donde se opera y aplican en la práctica. Después vienen los comerciantes y todo el trabajo de la logística y, por último, el trabajo que hace el minorista hasta llegar al consumidor final. Todos estos elementos tienen que funcionar juntos, de la mano y se ha puesto en relieve durante la pandemia que hay rupturas o fisuras en el sistema".

En tanto, en los Países Bajos, según contó Axmann para reducir la pérdida de alimentos de las empresas de catering se creó un sistema de mercado business to business para aquellos productos que no se podían exportar y solo tenían la opción de comercialización local por compra directa. "Organizamos días nacionales de la patata y hemos podido venderlas fritas a la industria y ahora, las que no pudimos vender fritas, las vendimos frescas en mercados, otras las donamos a hogares para evitar pérdidas. Con este sistema, en Europa y Estados Unidos se logró desperdiciar menos alimentos", relató.

De acuerdo al testimonio de la experta, debido a la importancia surgida en el consumo de los productos locales de cada uno de los países durante la pandemia se deben distinguir y definir formas vitales para evitar el desperdicio y que todos los alimentos lleguen a tiempo a los hogares. "Se necesita una solución a largo plazo. En estos países hay una alta pérdida de alimentos. Cuando se trata de cultivos que no se pueden transportar, se necesitan soluciones y también una diversificación", opinó.

Los especialistas también hablaron del crecimiento en la agricultura urbana sobre todo en países como Costa Rica, que va a servir para que la gente pueda observar su evolución. No obstante, aclararon que esta requiere del involucramiento de distintas partes tanto del ámbito público y privado para que funcionen.

En tanto, según el especialista de Bayer, la firma busca reducir en un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. "No seremos neutrales en cuanto a la emisiones de CO2", sostuvo.

"Todos tenemos que apoyar la innovación, eso es muy importante. Necesitamos de la ciencia sólida, invertir en el desarrollo humano porque requiere de mucho trabajo de validación. Significa que nuestros gobiernos desarrollen sistemas propicios para que funcione toda la cadena de suministros", concluyó Otero.

