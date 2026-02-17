Por unos US$40 millones: Santiago Blaquier avanza en la compra del ingenio La Trinidad para crear un gigante agroindustrial

En medio de un proceso de crecimiento, la firma Ingenios de Tucumán SA, de Santiago Blaquier, que fundó tras renunciar al directorio de Ledesma, negocia para quedarse con el ingenio La Trinidad, propiedad de Ricardo Sixto Ansonnaud. En diciembre pasado se confirmó la compra del ingenio tucumano Concepción, por lo que ahora con esta nueva negociación planea alcanzar las 5,5 millones de toneladas de caña de azúcar para la próxima zafra. Está en marcha el plan due diligence y se confirmó que la adquisición está en su etapa final.

Fuentes cercanas a la compañía aclararon a LA NACION que, si bien existe una carta de intención firmada, todavía la compra no está concretada y el valor rondaría los US$40 millones. No obstante, el plan ya está trazado, por lo que buscan unir la capacidad de ambos ingenios para alcanzar una molienda récord. Según indicaron, la nueva firma busca consolidar la oferta de producción, “inspirada en modelos internacionales” y empleará a 1600 personas.

La información corrió rápido en Tucumán, donde se hablaba de un segundo desembarco ya consumado. Sin embargo, desde Ingenios de Tucumán SA, liderada por Blaquier y su socio y gerente general, Martín Franzini, pusieron una cuota de cautela, aunque confirmaron el interés real por el ingenio.

“Ingenios de Tucumán SA informa que, en relación con el ingenio La Trinidad, no existe a la fecha una operación cerrada ni una adquisición concretada. Actualmente, las partes han suscripto una carta de intención y se encuentran en pleno proceso de due diligence, instancia habitual en este tipo de operaciones, sin que se haya definido aún una fecha de cierre. El objetivo de Ingenios de Tucumán es avanzar, de cumplirse las condiciones correspondientes, con la compra del ingenio La Trinidad, con el fin de consolidar su presencia en Tucumán y alcanzar una escala adecuada dentro del sector, proceso que se desarrolla con la seriedad, los plazos y las evaluaciones que este tipo de decisiones requiere", precisaron en la firma.

El Ingenio La Trinidad fue fundado en 1878 por Juan Manuel Méndez y en 1985 se incorporó a la Compañía Azucarera Tucumana. Está ubicado en la localidad de La Trinidad, en el departamento Chicligasta, a dos kilómetros de Los Medina. Durante las décadas de 1930 y 1940 atravesó una etapa clave de transformación, al incorporar los primeros ensayos con centrífugas y tachos al vacío en la provincia, avances tecnológicos que lo posicionaron al nivel de las principales fábricas azucareras del país. Desde entonces ha mantenido su actividad productiva de manera ininterrumpida hasta la actualidad.

En Ingenios Tucumán SA resaltaron que buscan avanzar con seriedad y evaluar los riesgos antes de estampar la firma final para adquirir la planta ubicada en el sur tucumano. Más allá de la prudencia corporativa, la alta fuente detalló la magnitud de la ambición del proyecto. No se trata solo de comprar fábricas, sino de generar escala y volumen para competir globalmente. “El objetivo es llegar al inicio de la zafra en mayo con los dos ingenios (Concepción y La Trinidad) operando bajo el mismo paraguas, procesando 5,5 millones de toneladas de caña y consolidando al grupo como el mayor jugador del sector”, confió una alta fuente.

Mencionó que el Ingenio Concepción aporta una capacidad de molienda de entre 3.300.000 y 3.400.000 toneladas de caña. En tanto, con el Ingenio La Trinidad se sumarían unas 2.200.000 toneladas adicionales. En ese sentido, agregaron que el objetivo es llegar a la próxima zafra operando 5,5 millones de toneladas de caña que convertirían automáticamente al grupo azucarero en el más grande de la región.

Martín Franzini, socio y gerente general de Ingenios de Tucumán SA Gentileza

“El proyecto siempre tuvo esta mirada de algo grande. Compramos en diciembre, fundamos la compañía y ahora estamos comprando La Trinidad. La visión es liderar y concentrar oferta para darle escala, con una mirada fuerte exportadora”, reveló una fuente cercana a la negociación, quien mencionó: “Solo resta finalizar el due diligence y estampar la firma en los primeros días del próximo mes“.

La adquisición incluye a la fuerza laboral actual de las compañías en cuestión. Concepción aporta unos 1000 empleados y La Trinidad alrededor de 570 trabajadores. “La idea es consolidar la oferta. La intención es inspirarnos mucho en lo que ha sucedido en otros países productores, donde la industria se consolida en menos jugadores, pero más grandes. Eso le da la escala necesaria para competir”, afirmaron.

Durante las décadas del 30 y 40 sufrió una transformación fundamental que incluyó los primeros ensayos con centrífugas y tachos al vacío de la provincia IPAAT

Blaquier renunció al directorio del Grupo Ledesma antes de iniciar estas adquisiciones. Tal como adelantó LA NACION, la compra de Concepción se hizo a título personal, donde ganó la pulseada a otros gigantes como la embotelladora chilena Andina. “Se trata de un proyecto personal que nace de la experiencia y del profundo respeto por la actividad azucarera. Es una decisión de largo plazo, enfocada en la productividad”, explicaron desde la sociedad compradora.

El ingenio Concepción es uno de los mayores complejos azucareros a nivel nacional y una de las empresas más fuertes de Tucumán, con cerca de 1200 empleados Archivo

El Ingenio Concepción, una de las joyas de la industria tucumana, ubicada en Banda del Río Salí, cuenta con destilería de licores y producción de biocombustibles.