Engorde a corral: la eficiencia es la herramienta clave para sostener la rentabilidad

La ganadería de carne de la Argentina está viviendo grandes cambios, uno de ellos, y sujeto a las variaciones de la demanda, tanto interna como externa, obliga a ajustarse a estos nuevos paradigmas. El productor ganadero tiene como desafío alcanzar el mejor negocio de su empresa. Para ello, una de las alternativas posibles es la terminación de los animales a corral.

En este trabajo se analiza, como ejemplo, el engorde a corral de un novillo de 300 kg de peso vivo con ganancias de peso, mínima, de 1,3 kg/cabeza/día, presentando los diferentes indicadores (eficiencia de conversión y costo de producción). El negocio ganadero se define cuando el flujo de fondos, distribución de las ventas a lo largo del año y el ingreso neto del sistema cumple con las expectativas de la empresa ganadera.

Para ello, se utilizaron diferentes dietas: silaje de maíz, rollos de pastura, rollos de rastrojo de cosecha de trigo, grano de maíz, pellet (harina) de girasol y urea. Para hacer los análisis de los diferentes parámetros químicos y económicos se utilizó un programa informático de formulación de dietas para bovinos para carne propio.

Objetivos:

Mejorar la eficiencia de conversión (kg de alimentos/kg de carne producido)

(kg de alimentos/kg de carne producido) Reducir el costo de producción, y con ello, se mejora la rentabilidad de la empresa.

El impacto sobre el flujo de fondos y el margen neto compromete directamente la rentabilidad del sistema

Costos

Silaje de maíz: ±120.000 $/ha (±800 USD/ha) costo completo: laboreos + picado + embolsado, con un rendimiento de ±10.000 kg MS/ha)

(±800 USD/ha) costo completo: laboreos + picado + embolsado, con un rendimiento de ±10.000 kg MS/ha) Rollo de pastura: ± 115.000 $/rollo (±75 US$/rollo)

(±75 US$/rollo) Rollo de rastrojo de trigo: ± 75.000 $/rollo (±40 US$/rollo)

(±40 US$/rollo) Grano de maíz: ± 250.000 $/t tal cual (±170 US$/t)

(±170 US$/t) Pellet de Girasol: ± 300.000 $/t tal cual (±200 US$/t)

(±200 US$/t) Urea: ±900.000$/t tal cual (600 US$/t)

(600 US$/t) Tasa de cambio: ±1500$/US$

Dietas sin urea

Dieta I:

Silaje de maíz: 5 kg tal cual/cabeza/día

Grano de maíz: 5,5 kg tal cual/cabeza/día

Pellet (harina) de girasol: 2,8 kg tal cual/cabeza/día

Eficiencia de Conversión: 6,77 kg de alimento/kg de carne ganada

Costo de producción: 1600 $/kg producido (1,1 US$/kg)

Dieta II:

Rollo de pastura: 2 kg tal cual/cabeza/día

Grano de maíz: 5,5 kg tal cual/cabeza/día

Pellet (harina) de girasol: 2,5 kg tal cual/cabeza/día

Eficiencia de Conversión: 6,54 kg de alimento/kg de carne ganada

Costo de producción: 1820 $/kg producido (1,22 US$/kg)

Dietas III:

Rollo de rastrojo de trigo: 1 kg tal cual/cabeza/día

Grano de maíz: 6 kg tal cual/cabeza/día

Pellet (harina) de girasol: 3 kg tal cual/cabeza/día

Eficiencia de Conversión: 6,54 kg de alimento/kg de carne ganada

Costo de producción: 1700 $/kg producido (1,15 US$/kg)

Dietas con urea

Dieta I:

Silaje de maíz: 5 kg tal cual/cabeza/día

Grano de maíz: 7 kg tal cual/cabeza/día

Pellet (harina) de girasol: 1 kg tal cual/cabeza/día

Urea: 130 g/cabeza/día

Eficiencia de conversión: 6,65 kg de alimento/kg de carne ganada

Costo de producción: 1580 $/kg producido (1,06 US$/kg)

Dieta II:

Rollo de pastura: 3 kg tal cual/cabeza/día

Grano de maíz: 6 kg tal cual/cabeza/día

Pellet (harina) de girasol: 1 kg tal cual/cabeza/día

Urea: 130 g/cabeza/día

Eficiencia de Conversión: 6,62 kg de alimento/kg de carne ganada

Costo de producción: 1,890 $/kg producido (1.26 USD/kg)

Dieta III:

Rollo de rastrojo de trigo: 1,5 kg tal cual/cabeza/día

Grano de maíz: 7 kg tal cual/cabeza/día

Pellet (harina) de girasol: 1,5 kg tal cual/cabeza/día

Urea: 150 g/cabeza/día

Eficiencia de conversión: 6,64 kg de alimento/kg de carne ganada

Costo de producción: 1730 $/kg producido (1,15 US$/kg)

Conclusiones

Para mejorar el negocio del engorde a corral es necesario lograr la mejor “eficiencia de conversión” posible (±6.6 kg de alimentos/kg producido), con altas ganancias de peso (±1.3 kg/cabeza/día) como mínimo y alcanzar el menor “costo de producción” posible (±1600 a 1900$/kg o ±1 a 1.2 USD/kg), un “ flujo de fondos” y distribución de las ventas a lo largo del año adecuado. Todo esto permitirá mejorar el resultado económico (ingreso neto: ingreso bruto - costo de producción).

Finalmente, el análisis que debería hacer un productor es si el margen neto, la diferencia entre el costo de producción (alimentación, personal y estructura) y el valor que recibe neto por cada kilo de carne vendido, se ajusta a las expectativas de la empresa ganadera.

El autor es Doctor en Ciencias Veterinarias especializado en nutrición animal, director ejecutivo de la Consultora Internacional de Producción y Nutrición de bovinos (carne y leche). afmayer56@yahoo.com.ar //resalancursos@gmail.com. www.nutriciondebovinos.ar