LA NACION

Engorde a corral: la eficiencia es la herramienta clave para sostener la rentabilidad

Un análisis técnico demuestra que la rentabilidad depende de lograr altas ganancias diarias y una eficiencia de conversión cercana a 6,6 kilo de alimento por kilo producido; con costos de producción que no superen 1,2 dólares por kilo

  • icono tiempo de lectura5 minutos de lectura'
PARA LA NACIONAníbal Fernández Mayer
A cow sticks its tongue out while being fed at a feedlot in Santa Lucia, some 200 km (125 miles) northeast of Buenos Aires, in this picture taken on November 13, 2008. The image of cows grazing freely on the vast Pampas grasslands has long fostered Argentina's status as home to some of the world's best beef. Now that view across the Pampas is changing. Breaking with the tradition of grass-fed cattle that was once a source of pride for Argentine ranchers, many today are herding their cows into feedlots, looking to increase production efficiency and free up land for more profitable grains farming. Picture taken on November 13, 2008. To match feature ARGENTINA/FEEDLOTS REUTERS/Marcos Brindicci (ARGENTINA
El negocio ganadero se define cuando el flujo de fondos, distribución de las ventas a lo largo del año y el ingreso neto del sistema cumple con las expectativas de la empresa ganaderaMARCOS BRINDICCI

La ganadería de carne de la Argentina está viviendo grandes cambios, uno de ellos, y sujeto a las variaciones de la demanda, tanto interna como externa, obliga a ajustarse a estos nuevos paradigmas. El productor ganadero tiene como desafío alcanzar el mejor negocio de su empresa. Para ello, una de las alternativas posibles es la terminación de los animales a corral.

En este trabajo se analiza, como ejemplo, el engorde a corral de un novillo de 300 kg de peso vivo con ganancias de peso, mínima, de 1,3 kg/cabeza/día, presentando los diferentes indicadores (eficiencia de conversión y costo de producción). El negocio ganadero se define cuando el flujo de fondos, distribución de las ventas a lo largo del año y el ingreso neto del sistema cumple con las expectativas de la empresa ganadera.

“Nació por necesidad”: su padre tenía una concesionaria de autos importados, cerró, un consejo cambió todo y creó dos reconocidas marcas

Para ello, se utilizaron diferentes dietas: silaje de maíz, rollos de pastura, rollos de rastrojo de cosecha de trigo, grano de maíz, pellet (harina) de girasol y urea. Para hacer los análisis de los diferentes parámetros químicos y económicos se utilizó un programa informático de formulación de dietas para bovinos para carne propio.

Objetivos:

  • Mejorar la eficiencia de conversión (kg de alimentos/kg de carne producido)
  • Reducir el costo de producción, y con ello, se mejora la rentabilidad de la empresa.
El impacto sobre el flujo de fondos y el margen neto compromete directamente la rentabilidad del sistema
El impacto sobre el flujo de fondos y el margen neto compromete directamente la rentabilidad del sistema

Costos

  • Silaje de maíz: ±120.000 $/ha (±800 USD/ha) costo completo: laboreos + picado + embolsado, con un rendimiento de ±10.000 kg MS/ha)
  • Rollo de pastura: ±115.000 $/rollo (±75 US$/rollo)
  • Rollo de rastrojo de trigo: ±75.000 $/rollo (±40 US$/rollo)
  • Grano de maíz: ±250.000 $/t tal cual (±170 US$/t)
  • Pellet de Girasol: ±300.000 $/t tal cual (±200 US$/t)
  • Urea: ±900.000$/t tal cual (600 US$/t)
  • Tasa de cambio: ±1500$/US$

Dietas sin urea

Dieta I:

Silaje de maíz: 5 kg tal cual/cabeza/día

Grano de maíz: 5,5 kg tal cual/cabeza/día

Pellet (harina) de girasol: 2,8 kg tal cual/cabeza/día

Eficiencia de Conversión: 6,77 kg de alimento/kg de carne ganada

Costo de producción: 1600 $/kg producido (1,1 US$/kg)

Dieta II:

Rollo de pastura: 2 kg tal cual/cabeza/día

Grano de maíz: 5,5 kg tal cual/cabeza/día

Pellet (harina) de girasol: 2,5 kg tal cual/cabeza/día

Eficiencia de Conversión: 6,54 kg de alimento/kg de carne ganada

Costo de producción: 1820 $/kg producido (1,22 US$/kg)

Dietas III:

Rollo de rastrojo de trigo: 1 kg tal cual/cabeza/día

Grano de maíz: 6 kg tal cual/cabeza/día

Pellet (harina) de girasol: 3 kg tal cual/cabeza/día

Eficiencia de Conversión: 6,54 kg de alimento/kg de carne ganada

Costo de producción: 1700 $/kg producido (1,15 US$/kg)

Dietas con urea

Dieta I:

Silaje de maíz: 5 kg tal cual/cabeza/día

Grano de maíz: 7 kg tal cual/cabeza/día

Pellet (harina) de girasol: 1 kg tal cual/cabeza/día

Urea: 130 g/cabeza/día

Eficiencia de conversión: 6,65 kg de alimento/kg de carne ganada

Costo de producción: 1580 $/kg producido (1,06 US$/kg)

Dieta II:

Rollo de pastura: 3 kg tal cual/cabeza/día

Grano de maíz: 6 kg tal cual/cabeza/día

Pellet (harina) de girasol: 1 kg tal cual/cabeza/día

Urea: 130 g/cabeza/día

Eficiencia de Conversión: 6,62 kg de alimento/kg de carne ganada

Costo de producción: 1,890 $/kg producido (1.26 USD/kg)

Dieta III:

Rollo de rastrojo de trigo: 1,5 kg tal cual/cabeza/día

Grano de maíz: 7 kg tal cual/cabeza/día

Pellet (harina) de girasol: 1,5 kg tal cual/cabeza/día

Urea: 150 g/cabeza/día

Eficiencia de conversión: 6,64 kg de alimento/kg de carne ganada

Costo de producción: 1730 $/kg producido (1,15 US$/kg)

Conclusiones

  • Para mejorar el negocio del engorde a corral es necesario lograr la mejor “eficiencia de conversión” posible (±6.6 kg de alimentos/kg producido), con altas ganancias de peso (±1.3 kg/cabeza/día) como mínimo y alcanzar el menor “costo de producción” posible (±1600 a 1900$/kg o ±1 a 1.2 USD/kg), un “flujo de fondos” y distribución de las ventas a lo largo del año adecuado. Todo esto permitirá mejorar el resultado económico (ingreso neto: ingreso bruto - costo de producción).
  • Cuando, por un motivo u otro, si las ganancias diarias son bajas se alteran todos los resultados (eficiencia de conversión mayor a 8 kg/kg y costo de producción mayor a 2000 $/kg o 1,8 a 2 US$/kg. Todo esto afecta el flujo de fondos y la rentabilidad del sistema, alterando negativamente el negocio ganadero.

Finalmente, el análisis que debería hacer un productor es si el margen neto, la diferencia entre el costo de producción (alimentación, personal y estructura) y el valor que recibe neto por cada kilo de carne vendido, se ajusta a las expectativas de la empresa ganadera.

El autor es Doctor en Ciencias Veterinarias especializado en nutrición animal, director ejecutivo de la Consultora Internacional de Producción y Nutrición de bovinos (carne y leche). afmayer56@yahoo.com.ar //resalancursos@gmail.com. www.nutriciondebovinos.ar

Por Aníbal Fernández Mayer
campo
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Campo
  1. Alivio en las zonas agrícolas que estaban al borde de lo peor
    1

    “Después de casi 60 días”: alivio en las zonas agrícolas que estaban al borde de lo peor

  2. Ministros de la Región Centro piden actualizar el Fondo de Emergencia Agropecuaria
    2

    Monto congelado: ministros de la Región Centro piden actualizar el Fondo de Emergencia Agropecuaria

  3. Rizobacter busca reestructurar una deuda tras no pagar un vencimiento y sufrir una baja de calificación
    3

    Negociación: Rizobacter busca reestructurar una deuda tras no pagar un vencimiento y sufrir una baja de calificación

  4. La Justicia mandó a la quiebra al empresario de la carne Alberto Samid por no pagar impuestos
    4

    La Justicia mandó a la quiebra al empresario de la carne Alberto Samid por millonarias deudas impositivas