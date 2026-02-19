LA NACION

Vacunos: subas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 7159 animales se pagó $4970 por novillos

  • icono tiempo de lectura7 minutos de lectura'
Con una escasa oferta y una rueda perdida por los feriados de carnaval, los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias para todas las categorías expuestas
Con una escasa oferta y una rueda perdida por los feriados de carnaval, los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias para todas las categorías expuestas

Este miércoles comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 7159 animales, descargados de 197 camiones. Frente a la escasa oferta y la rueda perdida por los feriados de carnaval, los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias para todas las categorías expuestas. El Índice General tuvo una suba respecto al viernes último del 2,89%, al pasar de 3859,13 a 3970,853 pesos, mientras que el Índice Novillo ganó un 1,68%, tras variar de 4483,605 a 4559,038 pesos por kilo.

Los novillos, con 1440 cabezas, representaron el 20,19% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4970 con 480 kg; $4940 con 442 kg, y $4870 con 491 y con 508 kg. Por las mejores vacas se pagó $4600 con 440 y con 454 kg; $3700 con 486 kg, y $3600 con 598 kilos.

Estados Unidos: los farmers ponen el foco en el maíz y hacen una alerta por la soja

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5500 con 337 kg; $5430 con 363 kg, y $5150 con 403 kg, y en vaquillonas, $5300 con 280 y con 311 kg; $5180 con 368 kg, y $4900 con 399 kg.

El detalle de venta fue 1721 novillos; 1263 novillitos; 3180 vaquillonas; 1721 vacas; 393 conservas, y 133 toros
El detalle de venta fue 1721 novillos; 1263 novillitos; 3180 vaquillonas; 1721 vacas; 393 conservas, y 133 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3970,853 mientras que el peso promedio general resultó de 433 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4559,038. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4559,335. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4589,310. Detalle de venta: 1721 novillos; 1263 novillitos; 3180 vaquillonas; 1721 vacas; 393 conservas, y 133 toros. Base 15 cabezas.

“Guardaespaldas”: cría perros de élite que cuidan a las ovejas y son la única barrera contra pumas y perros salvajes

Asoc. de Coop. Argentinas: (36) Hippener n. 16, 440 kg a $4820. Blanco Daniel y Cía. SA: (431) Agropecuaria La Silvia v. 37, 467 a 3200; Barbero nt. 35, 376 a 5200; Corrales De Mi Patria n. 26, 456 a 4800; nt. 26, 429 a 5000; Ferrero v. 48, 662 a 3200; 36, 480 a 3350; Grupo D y V n. 50, 442 a 4800; Pittameglio vq. 35, 405 a 4700; 35, 349 a 5000; Rizzi n. 25, 529 a 4850. Brandemann Consignataria SRL: (93) Don Alfredo Agro n. 58, 497 a 4850. Campos y Ganados SA: (99) Bianchi v. 45, 557 a 3600.

Casa Usandizaga SA: (100) San Jorge Cereales y Hacienda vq. 16, 400 a 2750. Colombo y Colombo SA: (253) Arotcarena vq. 16, 335 a 4150; 15, 322 a 4200; 15, 305 a 4300; Eggs v. 26, 437 a 2300; 15, 466 a 2500; Olivera Gandulfo de la Serna v. 17, 433 a 2400; 15, 459 a 3100; Rincón de la Laguna n. 26, 483 a 4850. Colombo y Magliano SA: (493) Agropemar nt. 20, 363 a 5430; Avestruz nt. 17, 409 a 4000; Biofeeds Argentina nt. 23, 343 a 4500; n. 20, 393 a 3800; Bravo vq. 30, 329 a 4750; 20, 295 a 5000; 15, 315 a 5300; 20, 300 a 5520; El Recado vq. 51, 426 a 3800; Estab. Ganadero San Antonio vq 16, 378 a 4650; 23, 327 a 5150; Lovizio vq. 17, 412 a 3800; 17, 366 a 3950. Consignataria Melicurá SA: (91) El Broquel nt. 39, 359 a 4250. Crespo y Rodríguez SA: (73) Tierra n. 36, 491 a 4850.

Dotras, Ganly SRL: (260) Castex vq. 19, 428 a 3000; Etchebehere nt. 15, 381 a 3600; Ganadera Mapa n. 38, 485 a 4800; Gaviña n. 38, 482 a 4250; Ruppel nt. 15, 380 a 3600. Ferias Agroazul SA: (138) Agrop. La Cecilia vq. 43, 380 a 4000; Revelli n. 24, 481 a 4500. Gahan y Cía. SA: (99) Grial Agropecuaria v. 18, 440 a 2900; Salgado n. 27, 472 a 4300. Goenaga Biaus SRL: (127) Suc. Noetinger n. 36, 471 a 3550. Gogorza y Cía. SRL: (34) Gómez v. 19, 506 a 3500. Harrington y Lafuente SA: (26) Cuadrado nt. 15, 422 a 4850. Heguy Hnos. y Cía. SA: (83) Agrícola C. Keen n. 28, 470 a 4850; nt. 20, 402 a 5000.

Irey Izcurdia y Cía. SA: (196) Agrop. Los Pinares vq. 21, 399 a 4900; 15, 383 a 5080; 17, 368 a 5180; Iturralde y Etchepare v. 18, 499 a 2900; 16, 494 a 3000. Iriarte Villanueva Enrique SA: (32) Crilime vq. 18, 377 a 4500. Jáuregui Lorda SRL: (428) Agrop. Los Pinares vq. 17, 400 a 4800; 18, 390 a 4850; 34, 371 a 4920; Belforte vq. 18, 403 a 4800; 16, 317 a 5300; Domizi vq. 16, 402 a 4700; 19, 392 a 4750; 21, 385 a 4900; 33, 355 a 5050; 25, 348 a 5070; 22, 353 a 5100; Rucanahuel n. 34, 482 a 4950; nt. 22, 480 a 4970; Sacreh vq. 19, 440 a 4600; 46, 417 a 4750.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (89) Magagnini nt. 19, 365 a 4100. Lartirigoyen & Oromí SA: (226) Esnetegui v. 29, 464 a 2250; Ponzio vq. 21, 328 a 4150; Sociedad Anónima de Cuatro vq. 22, 333 a 4150; Spetter vq. 17, 370 a 4950; Suc. Carrique n. 15, 476 a 4500; vq. 18, 385 a 4700. Llorente-Durañona SA: (86) Cabaña Don Tomás vq. 29, 317 a 4700; 21, 289 a 4800. Madelan SA: (84) San Juan nt. 25, 337 a 4850; San Pedro Agrop. n. 40, 449 a 4800. Martín G. Lalor SA: (812) Adm. Duhau v. 25, 529 a 2300; 15, 742 a 3000; Choyun n. 28, 439 a 4350; Comp. de Tierras Tecka nt. 42, 386 a 5100; Da-Nes nt. 51, 367 a 5300; 81, 337 a 5500; vq. 34, 346 a 5150; 16, 342 a 5200; Dorotea vq. 17, 458 a 4600; 58, 351 a 5000; 105, 351 a 5100; Echenique vq. 36, 297 a 5520; El Trece de Cervio v. 21, 550 a 3800; 15, 562 a 3870; vq. 17, 383 a 5120; Ganadera San Vicente vq. 18, 468 a 3800; Nelson Hermanos vq. 20, 357 a 5000; Polo nt. 39, 403 a 5150. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (439) Lodos nt. 27, 402 a 4300; 16, 381 a 4500; Mandrini vq. 17, 349 a 4500; 18, 316 a 5100; Oro Rojo nt. 16, 430 a 4400; S.A.C.A.G.A.M. v. 15, 533 a 2800; Saffarano v. 15, 459 a 2800; Vientos del Norte vq. 39, 340 a 4500; 22, 298 a 4600.

Monasterio Tattersall SA: (516) Arguero vq. 24, 344 a 5200; 26, 311 a 5300; Bernal vq. 24, 280 a 5300; Menéndez nt. 15, 381 a 5300; 29, 338 a 5480; Calcagno Giovo vq. 15, 335 a 5200; Jaureguizar vq. 18, 336 a 4800; Lizzano n. 21, 478 a 4200; Tyrrell vq. 23, 400 a 3700. Pedro Genta y Cía. SA: (200) Estab. Los Padres v. 27, 460 a 2000; Hijos de Bruno nt. 16, 422 a 4800; 15, 383 a 5100; Pereyra v. 27, 507 a 3200; Pinceti nt. 15, 365 a 5150; 21, 340 a 5200.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (730) Agrop. Las Helenas vq. 37, 350 a 5000; 21, 362 a 5050; 24, 344 a 5070; 19, 336 a 5100; 30, 351 a 5120; Campomar n. 40, 473 a 4750; Cárdenas nt. 23, 383 a 4150; Cavalieri n. 15, 453 a 4050; Cresud nt. 19, 384 a 4820; 17, 383 a 5120; Gaillour Agropecuaria n. 29, 460 a 4950; García nt. 25, 373 a 5200; Grassetti v. 19, 521 a 3500; Jomarca vq. 16, 362 a 5000; 15, 325 a 5200; La Cortadita nt. 16, 403 a 4100; 19, 348 a 4400; Monvale n. 93, 556 a 4850; 18, 508 a 4870; Tres “T” n. 27, 474 a 4850. S. L. Ledesma y Cía. SA: (55) Don Jesús n. 30, 436 a 4750. Wallace Hermanos SA: (172) Nieva nt. 20, 315 a 4850; Rebolini Alberdi v. 29, 521 a 2500; Suc. Pecorena n. 26, 450 a 4300; nt. 16, 413 a 5100; Vázquez vq. 15, 405 a 4000.

Otras consignaciones: Álzaga Unzué y Cía. SA (55); Consignataria Blanes SRL (40); Ganadera Salliqueló SA (28); Gananor Pujol SA (80); Nieva H. y Asociados SRL (24).

LA NACION
campo
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Campo
  1. Advierten que comenzó un proceso de abandono de plantaciones de yerba
    1

    “Cada vez peor”: advierten que comenzó un proceso de abandono de plantaciones de yerba

  2. La eficiencia es la herramienta clave para sostener la rentabilidad
    2

    Engorde a corral: la eficiencia es la herramienta clave para sostener la rentabilidad

  3. Cría perros de élite que cuidan a las ovejas y son la única barrera contra pumas y perros salvajes
    3

    “Guardaespaldas”: cría perros de élite que cuidan a las ovejas y son la única barrera contra pumas y perros salvajes

  4. Los farmers ponen el foco en el maíz y hacen una alerta por la soja
    4

    Estados Unidos: los farmers ponen el foco en el maíz y hacen una alerta por la soja