En un contexto económico más complejo, entre un 15 y un 20% de las empresas agropecuarias se encuentran “con problemas o en problemas”, según un informe de la consultora Zorraquín + Meneses, especializada en el sector productivo.

El trabajo de la firma analizó la situación de la actividad en un marco donde diversas variables generaron incertidumbre o desafíos en el último tiempo. Una de ellas es lo que el mismo reporte consideró, entre otros puntos, como un mercado financiero más “nervioso”. Según el trabajo, la incertidumbre económica encuentra a las distintas actividades en una situación diversa, de acuerdo con la escala, zona de producción y el tipo de planteo productivo.

“Hay un 15/20% con problemas o en problemas, donde la génesis del mismo puede tener origen diverso: arrastre de deuda, producción con gran apalancamiento, cambio del modelo de negocio, falta de escala, falta de productividad, daño climático, etcétera”, indicó.

Según la consultora, existe otro 15/20% de las empresas del sector “que no poseen mayores problemas”. En este caso, indicó, la situación puede ser porque se realizaron “reformas o reestructuraciones a tiempo”. También porque están “en el vertical productivo correcto” o cuentan con “la escala correcta para el modelo de negocio que poseen”.

Las empresas agropecuarias tienen nuevas herramientas tributarias

Para Zorraquín + Meneses, se observa otro segmento, entre un 60 y un 70%, donde existen ciertos problemas, pero sin ser ninguno “terminal”. Según la consultora, si estos “ciertos problemas” se combinan puede tenerse la sensación de que la empresa “retrocedió, no obtuvo suficientes ganancias, perdió rentabilidad o debe plantearse como encarar o reestructurar el año que viene”.

LA NACION le preguntó a Teo Zorraquín, integrante de la consultora, si estos diversos porcentajes para las empresas agropecuarias son similares o distintos respecto del año pasado para esta misma época.

“El porcentaje es parecido, cambió la composición. El año pasado, a esta altura, los campos estaban un poco menos complicados y ahora más complicados; la ganadería estaba mejor y algunas empresas este último año, con la caída del precio, se deterioraron un poco”, dijo.

Según el experto, el año pasado algunas zonas del oeste estaban inundadas y complicadas y hoy se encuentran mejor. “Esto se compensa con otras zonas que están en seca o, por ejemplo, el sudeste de Buenos Aires, que tuvieron cosechas regulares, con lo cual cambia la composición y no necesariamente el porcentaje”, agregó.

Para el consultor, hay dos tercios de empresas que se encuentran “en la media o arriba de la media y un tercio que se divide entre las que están muy bien o son grandes o son competitivas o muy competitivas, y aquellas que arrastran problemas o financieros o productivos, etcétera”. Sobre la lechería, Zorraquín dijo a este medio: “Los tambos están algo peor respecto a un año atrás”.

Teo Zorraquin, consultor

En este marco, el informe señaló que la agricultura registra mercados volátiles y márgenes, en especial en tierras alquiladas, que “dejan poco espacio para errores”. Acerca de la ganadería consideró que “mantiene precios atractivos, aunque con diferencias importantes entre cría, recría y engorde”. En cuanto a la lechería, dijo, “continúa soportando precios insuficientes para alcanzar una rentabilidad razonable”.

Según el informe, la economía termina 2026 con contrastes. De un lado están el orden fiscal, una inflación menor a otros años y la corrección de distintas variables de la economía. “Son logros relevantes y necesarios para pensar en un crecimiento sostenido”, indicó. Por otra parte figura un escenario más volátil y complejo. “El riesgo país volvió a subir, el dólar muestra mayor presión y los mercados parecen menos convencidos de la capacidad argentina para afrontar sus compromisos financieros sin nuevas dificultades”, remarcó.

Retenciones

Como se sabe, las empresas del sector están muy atentas a la carga impositiva, en especial por las retenciones. Anteayer, en un informe el Ieral, de la Fundación Mediterránea, dio cuenta de que las penalizaciones comerciales y cambiarias que afectan al campo, medidas como la retención equivalente total sobre el precio FOB, se redujeron fuertemente en comparación con los niveles de 2023. A modo de ejemplo, en soja el indicador cayó de un 55,5% en 2023 al 23,9% en los primeros nueve meses de 2026. En maíz retrocedió del 50,7% en 2023 al 12,6% en el mismo periodo de 2026.

Según el trabajo, la baja obedeció a la caída de la brecha cambiaria, que le dio mejor poder adquisitivo real a los productores, y la disminución de las retenciones.

Pese a la mejora, las distorsiones que siguen, en primer lugar con las altas retenciones en soja (24% de alícuota oficial), los productores de los cinco principales granos (soja, maíz, trigo, sorgo y girasol) dejaron de percibir unos US$4800 millones en lo que va de 2026. El monto, si bien alto, es menor a otros años, según Ieral, que remarcó: “En los años 2025 y 2024, considerados en su totalidad, estos montos ascendieron a US$7500 millones y US$10.900 millones, respectivamente”.