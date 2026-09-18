Presupuesto 2027: los aumentos nominales en los organismos del agro se achican bastante cuando se descuenta la inflación

En medio del fuerte recorte al que apunta el gobierno de Javier Milei para los organismos del Estado, el proyecto de presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso prevé aumentos nominales en la mayoría de las partidas destinadas a las instituciones del agro. Entre ellos, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) tendría una suba del 31,2% respecto del crédito vigente de 2026; el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), del 28,8%; el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), del 25,6%, y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), del 17,9%. En tanto, el conjunto de los programas de la Secretaría de Agricultura pasaría de alrededor de $99.000 millones a $130.000 millones, una suba cercana al 31%. Los números de cada organismo cambian al considerarse el valor real.

Según un relevamiento elaborado a partir de los datos oficiales del proyecto de ley que ingresó al recinto, y cuya información fue analizada por el diputado nacional Martín Yeza (PRO), cuatro áreas vinculadas al agro sumarían en 2027 alrededor de $466.200 millones, frente a unos $366.700 millones correspondientes al crédito vigente de 2026. Esto representa un incremento de aproximadamente 27,1% en términos nominales y de alrededor de 5,5% en términos reales, tomando como referencia la inflación promedio del 20,5% utilizada en el informe para comparar ambos ejercicios.

En el caso de la Secretaría de Agricultura, el presupuesto total pasa, en números redondeados, de unos $99.000 millones en 2026 a $130.000 millones en 2027. Dentro de esa estructura, el programa vinculado con cadenas y pesca aumenta de $84.200 millones a $106.000 millones, una variación nominal del 25,9% y real del 4,5%. A su vez, la partida para emergencia agropecuaria pasa de $7600 millones a $9600 millones, con un aumento nominal del 26,8% y real del 5,3%. El informe señala que la partida de control comercial de la Secretaría pasa de unos $2000 millones a $7000 millones.

Martin Yeza, diputado del PRO

Para el Senasa, el proyecto fija un gasto de $288.700 millones, contra $229.800 millones vigentes en 2026. Es un incremento del 25,6% en pesos y del 4,2% en términos reales. El relevamiento calcula que “el 74% de su gasto se cubre con tasas y servicios que cobra el propio Senasa”.

“Lo paga, sobre todo el propio sector. De cada $100 que gasta, $74 salen de tasas y servicios que cobra a productores, frigoríficos y exportadores. El Tesoro pone el resto”, destaca.

Dentro del presupuesto, del Senasa aparecen además partidas específicas destinadas al control de plagas. Para 2027 “se prevén $22.189 millones para mosca de los frutos, $11.910 millones para HLB de los cítricos, $11.499 millones para Lobesia botrana, que afecta a la vid, y $11.075 millones para langosta y tucura”. En conjunto, estas cuatro líneas suman alrededor de $56.700 millones destinados a programas sanitarios específicos.

Por otro lado, se especifica que para 2027 se contemplan $146.000 millones en tasas de inspección y $64.000 millones por servicios, mientras que el Tesoro aporta alrededor de $84.000 millones. Entre las metas físicas previstas aparecen la emisión de 2,3 millones de documentos de tránsito animal y la realización de 140.000 análisis de laboratorio de sanidad animal.

En el caso del Inase tendría, entre las cuatro áreas analizadas, una de las mayores variaciones porcentuales. Su presupuesto pasa de $20.800 millones en 2026 a $27.200 millones para 2027, con un incremento nominal del 31,2% y del 8,9% en términos reales.

El Inase tendría, entre las cuatro áreas analizadas, una de las mayores variaciones porcentuales INASE

En este organismo aparece además uno de los datos particulares del proyecto: para 2027 se calculan alrededor de $48.000 millones de ingresos propios por tasas y servicios, frente a un gasto autorizado de aproximadamente $27.000 millones. La diferencia, de unos $21.000 millones, queda contabilizada como recursos que no se transforman en gasto durante el ejercicio.

Para el INV, en tanto, se contemplan $20.400 millones, contra $17.300 millones vigentes este año. En valores corrientes significa una suba del 17,9%, pero, descontada la inflación considerada por el informe, representa una variación real negativa del 2,1%. El proyecto contempla unas 12.300 inspecciones para el organismo, cuyo financiamiento proviene principalmente del Tesoro.

En el caso del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), el proyecto de presupuesto 2027 prevé un crédito de $29.200 millones, frente a los $22.700 millones vigentes en 2026. La variación representa una suba del 28,8% en términos nominales y del 6,9% en términos reales, una vez descontada la inflación utilizada en el informe para la comparación. El Inidep, dedicado a la investigación pesquera, se financia con aportes del Tesoro y forma parte de los organismos relevados dentro de la estructura vinculada a Agricultura.

La cosecha 2025/26 alcanzaría 170 millones de toneladas Augusto Famulari.

Según el análisis, la cosecha 2025/26 alcanzaría 170 millones de toneladas, frente a un máximo anterior de 146 millones, por lo que la presenta como un récord histórico. Dentro de ese total, destaca 71,7 millones de toneladas de maíz, también récord, con un crecimiento de 38,7% en 2026, y 27,9 millones de toneladas de trigo, otro máximo histórico. Para la soja, en cambio, el informe no da allí un volumen total, sino que señala una caída de 3,1% en la producción durante 2026.

Además, el proyecto supone que, después de ese salto productivo, el agro crecería 5,5% en 2026 y apenas 0,9% en 2027. Es decir, el Presupuesto parte de una “cosecha récord” como base y proyecta para el año siguiente una expansión mucho más moderada.