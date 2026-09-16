“Activá tu huerta”: entregan 10.000 kits de semillas para familias e instituciones

EL CALAFATE.- Se inició la distribución de 10.000 kits de semillas con 16 especies probadas en la provincia bajo el plan conocido como “Activá tu Huerta”, una iniciativa del Consejo Agrario Provincial que junto a las semillas brinda capacitación para desarrollar huertas hogareñas para fortalecer la producción familiar. El programa que ya se presentó en varias localidades de Santa Cruz apunta a que familias, instituciones y referentes aprendan sobre huertas, reciban semillas y compartan saberes vinculados a la producción de alimentos.

“Activá Tu Huerta” busca promover y fortalecer las huertas familiares, escolares, comunitarias e institucionales. El programa contempla la distribución de 10.000 kits de semillas con 16 especies diferentes: 5000 para la temporada 2026-2027 y otros 5000 para 2027-2028.

El kit de semillas que se entregará en todo Santa Cruz. Sec Medios Santa Cruz

La propuesta incluye capacitaciones y acompañamiento para incorporar conocimientos sobre preparación del suelo, organización de la huerta y cuidado de los cultivos. “Queremos que cada familia tenga herramientas para producir sus propios alimentos y que el Estado esté presente acompañando ese proceso”, aseguró el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay.

“Una huerta también aporta a la alimentación y a la economía familiar, recupera saberes que pasan de generación en generación y genera espacios de aprendizaje y encuentro. Ese espíritu se reflejó en Piedra Buena, donde los vecinos colmaron el auditorio y participaron con ganas de aprender y compartir sus conocimientos”, detallaron desde el organismo.

El programa llegará a todo el territorio provincial mediante la articulación con municipios, comisiones de fomento e instituciones. El lanzamiento del programa fue a principio de mes en Caleta Olivia, y hasta ahora se repitió en Perito Moreno, Los Antiguos, Piedrabuena, Puerto Santa Cruz y Gobernador Gregores, donde se iniciaron las primeras reuniones de capacitación con el objetivo de acercar la producción a la comunidad y generar herramientas concretas para las familias santacruceñas.

Entregas de semillas en Gobernador Gregores, Santa Cruz Sec Medios Santa Cruz

“Este proyecto nace a partir de uno de los ejes fundamentales de la gestión del gobernador Claudio Vidal, que es la producción. Acá en Gregores vamos a distribuir los kits, pero primero vamos a capacitar, después entregar y hacer el seguimiento técnico. Queremos que nuestras familias y nuestros jóvenes sepan que el suelo santacruceño da para todo”, explicó el presidente del Consejo Agrario Provincial.

En este sentido, “Activá Tu Huerta” propone no solo acercar semillas, sino también generar instancias de aprendizaje e intercambio. Conocer qué sembrar, cuándo hacerlo y cómo cuidar los cultivos permite que las familias puedan desarrollar sus propias huertas y fortalecer sus conocimientos sobre la producción de alimentos. En cada una de las localidades se realizó la entrega simbólica de los primeros kits en tanto se comprometió el inicio de capacitaciones y el posterior seguimiento y asesoría técnica a quienes inicien una huerta hogareña por primera vez.