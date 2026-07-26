Milei en la Rural: expectativa del campo por los anuncios del Presidente sobre las retenciones

El presidente Javier Milei encabezará este domingo el acto de inauguración de la 138.ª Exposición Rural en el predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), donde volverá a cerrar la tradicional ceremonia con un discurso ante productores y dirigentes del sector.

El jefe de Estado compartirá el escenario con el presidente de la SRA, Nicolás Pino, en medio de una fuerte expectativa por una posible baja de las retenciones. Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que “no habrá ningún anuncio en particular”, en los últimos días crecieron las versiones sobre una eventual reducción gradual de los derechos de exportación a la carne de novillo.

Si bien desde el Gobierno no se confirmó que Milei vaya a anunciar medidas para el sector, altas fuentes de la Casa Rosada señalaron a LA NACION que el Presidente pronunciará un discurso “muy alineado con el campo” y con guiños a Pino, quien busca la reelección al frente de la entidad y competirá con su actual vicepresidente, Marcos Pereda.

La Rural el día previo a la inauguración de este domingo Hernán Zenteno - La Nación

Las puertas del predio abrieron a las 9 y el acto central está previsto para las 11. El cronograma contempla el ingreso del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, seguido por la llegada de Milei. Tras la interpretación del Himno Nacional, se proyectará un video conmemorativo por los 160 años de la Sociedad Rural Argentina.

Tras los discursos de Pino y Milei, se realizará el tradicional desfile de campeones y maquinaria agrícola, que hasta hace unos días se iba a llevar a cabo previo a las palabras de los mandatarios. La duración del acto —que se realizará un domingo y no el tradicional sábado— demandará aproximadamente dos horas y finalizará cerca de las 13.30.

El cambio de día en la inauguración oficial responde a un pedido oficial, tal como ya había ocurrido hace dos años por un viaje de Milei, en este caso a Brasil, a donde fue para apoyar al candidato a presidente Flavio Bolsonaro.

Caputo, en su visita a La Rural de esta semana Santiago Filipuzzi

El contenido del mensaje presidencial, en tanto, se mantiene bajo estricta reserva. Además de aguardar por una baja en las retenciones de la carne —que tributan un 5%, con un esquema similar a la soja, el maíz, el girasol y el sorgo— el jefe de Estado podría repasar las principales medidas adoptadas por su gestión para el sector y adelantaría los próximos pasos en materia legislativa.

En esta línea, en su visita a la exposición esta semana, Caputo intentó enfriar las versiones sobre un posible anuncio oficial. El ministro aseguró que todos los comunicados ya fueron realizados hace dos meses, en alusión a una baja de las retenciones al trigo y a la cebada.

Consultado entonces sobre una posible baja de los derechos de exportación, insistió: “No, no hay ningún anuncio en particular. Los anuncios, como digo, se hicieron ya en su momento hace dos meses y, en la medida en que el superávit económico dé más margen, ojalá podamos entonces seguir bajando”.