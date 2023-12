escuchar

Luego de que el Gobierno dejara trascender una suba del 15% de las retenciones a todas las exportaciones (salvo la soja que se mantiene igual), en un posteo un grupo de productores denominado Autoconvocados del campo rechazaron fuertemente la decisión. Sin embargo, enseguida, otros se manifestaron en contra de los dichos por esa organización.

En detalle, el flyer publicado en X (exTwitter) decía: “Así la Libertad No Avanza. Repudiamos fervientemente las retenciones y más aún su aumento. El campo debe dejar de ser discriminado, si realmente queremos salir del abismo en el que nos encontramos. Instamos al nuevo Gobierno a tomar medidas contra las exportadoras que se quedan con US$50 por tonelada. Práctica que fue inaugurada por (Sergio) Massa, invitando a intervenir y romper los mercados”.

El primero en responder fue un usuario que les dijo: “Es momento de aguantar. Todos tenemos que sacrificar en estos meses”. En esa línea, otro le contestó: “Está bien el reclamo, pero también se dijo que esto es emergencia. Finalizada la emergencia se eliminan. Además el dólar de $800 recompone carteras mucho más que el dólar agro. Hay que aguantar seis u ocho meses. Se viene aguantando dos décadas. Si después no cumplen, iremos al paro”.

A lo que la organización le respondió: “Siempre dijimos que las retenciones son un robo, ¿por qué cambiar ahora?”

“No es cambiar. Son un robo, hay que eliminarlas y así se hará. Pero ahora no se puede, porque nos iríamos a la híper”, le señaló otro.

El hilo continuó. “Porque más robo es la inflación, el cepo y la brecha. No es una medida permanente, es mejor que las saquen cuando acomoden la macro y no que las saquen para volverlas a poner”, detalló uno. Mientras que otro le dijo: “Porque pasaron tres días nomás y no se saben todas las medidas. Repito tres días”.

“Coincido con el reclamo. No coincido en ponerse a reclamar a tres días de asumido. Saben que la eliminación pasa por el Congreso”, dijo un usuario. La conversación digital tomó un tono más picante cuando los autoconvocados remarcaron: “Lo mismo decían los K, cuando protestamos por el cambio en el esquema de retenciones cuando asumió Fernández. Lo que está mal, está mal. Todo es fácil si el… lo pone otro”.

Vale recordar que, el martes pasado, Luis Caputo, ministro de Economía, dijo que, además de que el dólar oficial pasaba a valer $800, habrá una suba de las retenciones al 15% pero que estas no afectarían a las exportaciones agropecuarias. Sin embargo, después, en la cartera económica expresaron que también alcanzará a todos los productos agropecuarios.

Con una mirada componedora, en el posteo uno señaló: “Al país lo dejaron destruido, saqueado de recursos y cordura. En dos años tendremos la oportunidad de volver a votar. Mientras tanto yo lo apoyo, por lo menos dale seis meses de luna de miel”.

Finalmente con dos nuevos posteos, los autoconvocados del campo enfatizaron: “Notamos que nuestro comunicado molestó a muchos que bancan a este Gobierno y mucho militonto. Robar está mal y las retenciones son un robo. Se lo vamos a decir a cualquiera. A los tres días, a los 15 y a los 300 días. Nosotros vamos a apoyar produciendo”.

“Entendemos el fanatismo y la esperanza, pero repudiamos subir impuestos. Más cuando se prometió lo contrario en campaña. Nosotros no vamos a aflojar de nuestro lado produciendo. Pero no vamos a pagar la fiesta. Que ajuste la política. Repudiamos políticas como aumentar y duplicar AUH, no hace mucho. Esas políticas fracasaron y, volver aplicar la misma receta puede ser letal”, cerraron.