“Atender la gran demanda”: una universidad amplió su oferta académica por una necesidad del campo

La creciente incorporación de tecnología en el agro y la falta de personal especializado llevaron a la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) a crear una nueva Tecnicatura en Producción y Gestión Animal, una carrera de dos años que combinará clases virtuales con prácticas en establecimientos agropecuarios y buscará formar técnicos para una actividad que demanda cada vez más conocimientos en producción, gestión e inteligencia artificial.

La propuesta fue presentada durante la Exposición Rural de Palermo y surge a partir del trabajo conjunto entre la universidad, el municipio de General Madariaga y el sector productivo de esa región bonaerense, donde la ganadería constituye la principal actividad económica. Del lanzamiento participaron, entre otros, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; el intendente de General Madariaga, Esteban Santoro; el secretario de Producción del municipio, Javier Volpatti, y representantes del ámbito agropecuario. Por parte de UADE, la presentación estuvo a cargo de Claudio David González, director del Departamento de Agronomía y Ambiente.

Ottoman, el humanoide desarrollado por UADE mediante inteligencia artificial, participó del lanzamiento vestido de gaucho para representar la integración entre la tecnología y el agro Shutterstock - Shutterstock

Uno de los aspectos que llamó la atención durante el acto fue la participación de Ottoman, el humanoide desarrollado por UADE mediante inteligencia artificial, que para la ocasión apareció vestido de gaucho como una forma de representar la integración entre la innovación tecnológica y el sector agropecuario.

Según explicó González, la nueva oferta académica busca cubrir una necesidad concreta del sector. “La Tecnicatura se crea para atender la gran demanda de profesionales que necesita el sector agropecuario y productivo. No solo enseñamos a producir, sino también a gestionar, con contenidos de administración, emprendedurismo y tecnología”, señaló.

La iniciativa nació a partir del desarrollo de un clúster ganadero en General Madariaga, impulsado por la articulación entre el municipio, productores e instituciones vinculadas con la actividad. En ese proceso, la formación de recursos humanos especializados surgió como uno de los factores clave para acompañar el crecimiento y la profesionalización de la producción ganadera, indicaron.

La elección de esa localidad no fue casual. General Madariaga destina el 80% de su superficie a la actividad ganadera, posee un stock cercano a 263.000 bovinos y el agro representa aproximadamente el 23% del Producto Bruto Geográfico local, según datos analizados por la Sociedad Rural Argentina.

Para el director del Departamento de Agronomía y Ambiente de UADE, la formación de futuros profesionales debe estar estrechamente vinculada con la realidad productiva. “Las carreras agropecuarias deben ser prácticas para una mejor formación. Por eso, la tecnicatura incluye visitas a campos y espacios agronómicos, y la participación de productores en la formación junto a los docentes”, afirmó.

La carrera tendrá una duración de dos años, con 16 materias distribuidas en cuatro cuatrimestres. Doce asignaturas podrán cursarse de manera virtual, mientras que el resto incluirá actividades presenciales y experiencias de campo en establecimientos productivos de la región.

Entre las materias prácticas figuran Edafología y Topografía, Producción y Manejo de Forrajes y Pastizales Naturales, Taller de Campo de Ganadería Intensiva y Seminario de Campo de Ganadería Extensiva, que contemplan recorridas por establecimientos agropecuarios y contacto directo con productores y sistemas reales de producción.

La carrera combinará clases virtuales con prácticas en establecimientos agropecuarios y formación en producción animal, gestión, inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas al sector

Además de los contenidos tradicionales vinculados con la producción animal, el plan de estudios incorpora herramientas asociadas con la transformación tecnológica del agro. Los estudiantes recibirán formación en ciencia de datos e inteligencia artificial, genética y mejoramiento animal, sistemas de información geográfica y teledetección, mecanización y automatización agropecuaria, nutrición animal y mercados, organizados en cuatro grandes ejes: tecnología, producción, forrajes y gestión.

La propuesta también contempla la posibilidad de continuar la formación dentro de la universidad. Quienes completen la tecnicatura podrán seguir con la Licenciatura en Producción y Gestión Agropecuaria y posteriormente acceder a una ingeniería, con reconocimiento del trayecto académico ya cursado.

“Utilizamos a Ottoman como ejemplo de gestión de la tecnología. Planteamos un sistema ‘mamushka’: primero tecnicatura, luego licenciatura e ingeniería, con certificaciones intermedias y la posibilidad de continuar los estudios dentro de UADE”, concluyó González.