Contraste: volaron un 106% las exportaciones porcinas mientras el consumo interno no despega

La moderación que vienen mostrando los precios de la carne de cerdo durante los últimos meses todavía no logró traducirse en una recuperación firme del consumo interno. Con los ingresos familiares aún ajustados, la demanda sigue sin reaccionar, mientras que el principal impulso para la actividad llega desde el comercio exterior, donde las exportaciones de cortes mantienen un fuerte crecimiento. En ese escenario, el sector considera clave profundizar la apertura de nuevos mercados, como el de las menudencias porcinas en China, para sumar valor a la producción. En el primer semestre las exportaciones crecieron un 106%. En junio puntualmente las ventas al exterior subieron más de un 90%.

Así surge del último Informe de Precios y Cantidades elaborado por la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Carne de Cerdo (Caicha), que mostró que en junio el Índice de Precios Porcinos (IPC-Porcino) aumentó apenas un 0,4% respecto de mayo, la menor suba mensual desde que la entidad comenzó a medir el indicador, en enero de 2024.

En la comparación interanual, el índice registró un incremento del 27,9%, la segunda menor variación de toda la serie y muy por debajo del 51,2% observado en junio del año pasado. En el acumulado del primer semestre, los precios avanzaron un 14,5%, un valor que quedó apenas 0,2 puntos porcentuales por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Alimentos y Bebidas elaborado por el Indec.

El comportamiento del consumo fue dispar según el segmento: mientras la carne fresca se mantuvo prácticamente estable y mostró una leve mejora interanual del 0,4%, los chacinados acumularon su cuarto mes consecutivo de caída, con una baja del 2,3% Gentileza Caicha

La evolución también mostró diferencias respecto de otras carnes. En junio, la carne de cerdo aumentó por encima de la vacuna, que registró una suba del 0,2%, pero por debajo del pollo, que avanzó un 0,6%. En el acumulado del año, en tanto, el cerdo evolucionó prácticamente en línea con la carne vacuna, mientras que el pollo acumuló un incremento del 28,4%.

Entre los 28 productos relevados por Caicha, la hamburguesa lideró las subas del mes con un incremento del 2,2%, seguida por el lomo embuchado (1,7%) y la panceta (1,6%). En el semestre también encabezó los aumentos, con un avance acumulado del 31,5%.

Según explicó la entidad, ese proceder estuvo vinculado principalmente a la evolución del precio de la carne vacuna. “Este comportamiento responde en gran medida al arrastre de la carne vacuna, con la que el precio relativo de la hamburguesa se mueve de manera casi idéntica desde 2016, más que a un fenómeno propio del sector porcino”, indicó el informe.

En el otro extremo, la milanesa de cerdo fue el único de los productos relevados que registró una baja de precio durante junio, con una caída del 1,2%. Pese a la desaceleración de los precios, las ventas minoristas de carne de cerdo y chacinados volvieron a mostrar signos de debilidad. En junio retrocedieron un 1% respecto del mismo mes de 2025 y además registraron una baja del 8,1% frente a mayo.

El escenario refleja una demanda todavía condicionada por el poder de compra de los hogares. Mientras el mercado interno continúa sin una recuperación sostenida, las exportaciones se consolidan como uno de los principales motores de la actividad. Sin embargo, el crecimiento todavía se concentra en cortes porcinos y no logra trasladarse con la misma intensidad a productos con mayor valor agregado.

En Caicha dijeron que mientras el mercado interno continúa sin una recuperación sostenida, las exportaciones se consolidan como uno de los principales motores de la actividad

En ese contexto, Gustavo Lazzari, presidente de Caicha, resumió el momento que atraviesa el sector. “En Caicha, vemos que la moderación de precios del sector porcino, sostenida en los últimos meses, no logró aún traducirse en una recuperación firme del consumo interno, en un contexto de ingresos familiares ajustados. En paralelo, el frente externo muestra una Argentina cada vez más activa como exportadora de cortes porcinos, aunque con poca tracción en productos de mayor valor agregado. Es clave continuar abriendo mercados como el de menudencias porcinas de China”, sostuvo.

En ese sentido, el comportamiento del consumo fue dispar según el segmento. Mientras la carne fresca se mantuvo prácticamente estable y mostró una leve mejora interanual del 0,4%, los chacinados acumularon su cuarto mes consecutivo de caída, con una baja del 2,3%.

Aun así, el balance del semestre continúa siendo positivo. Entre enero y junio las ventas totales crecieron un 1,8% respecto del mismo período del año pasado, impulsadas por una mejora del 6% en la comercialización de carne fresca, que compensó la caída del 2% registrada en los chacinados.

Exportaciones

En las ventas al exterior, los cortes porcinos volvieron a mostrar un marcado dinamismo. Durante junio se exportaron 1564 toneladas por un valor promedio de US$1003 por tonelada. Aunque el volumen fue apenas 1,39% inferior al de mayo, el crecimiento interanual alcanzó el 91,38%.

En el acumulado del semestre, las exportaciones totalizaron 10.152 toneladas por US$10,9 millones, lo que representó un incremento del 106% respecto del mismo período de 2025.

Para la entidad, el desafío pasa ahora por ampliar la presencia de productos de mayor valor agregado en el exterior y seguir avanzando en la apertura de mercados estratégicos, entre ellos el de las menudencias porcinas de China

Destacaron que los destinos fueron diversos e incluyeron China, Costa de Marfil, Uruguay, Georgia, Congo, Angola, Hong Kong, Brasil, Chile y Liberia, lo que refleja una mayor inserción internacional de los cortes porcinos argentinos.

El escenario fue diferente para los productos elaborados. En junio las exportaciones alcanzaron apenas 13.395 kilos, con una caída del 30,48% respecto de mayo y un retroceso interanual del 50,8%. Paraguay fue el único destino de esos envíos durante el mes.

Las importaciones, por su parte, continuaron en niveles elevados. El ingreso de cortes porcinos alcanzó 5934,6 toneladas durante junio, con Brasil, Chile, Dinamarca y Estados Unidos como principales proveedores. En el caso de los productos elaborados, aunque los volúmenes siguen siendo reducidos, España e Italia continuaron siendo los principales países de origen, especialmente por las compras de jamón crudo.

Así, para la entidad, el desafío pasa ahora por ampliar la presencia de productos de mayor valor agregado en el exterior y seguir avanzando en la apertura de mercados estratégicos, entre ellos el de las menudencias porcinas de China.