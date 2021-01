Paro del campo: los productores hablan de ponerle "un límite al Gobierno"

Para los productores agropecuarios del sur cordobés "todo vuelve a ser lo mismo: intervenir el mercado que lo único que hace es perjudicar al productor, porque el precio de los alimentos después no baja" Crédito: Marcelo Manera

Germán de los Santos Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de enero de 2021 • 14:09

BELL VILLE.-"Hay que poner un límite al gobierno pero de manera unida entre los productores, porque lo que buscan es dividirnos", aseguró el vicepresidente de la Sociedad Rural de esta localidad, Federico Proietti, al abrir este miércoles una asamblea donde se congregaron unos cien productores de la zona para empezar un "plan de acción" después del paro de tres días que comenzará el lunes en repudio al cierre de las exportaciones de maíz, una producción clave en esta zona del sur de Córdoba.

Los productores agropecuarios de Bell Ville fueron los primeros que decidieron reaccionar ante lo que califican "un nuevo manotazo a la producción". Desde 2008 esta zona es una de las más activas en las protestas del sector agropecuario, con tractorazos, asambleas de autoconvocados y movilizaciones al costado de la ruta. A la mañana, la asamblea se realizó en el predio de la Sociedad Rural, donde había espacio para respetar el distanciamiento social.

"No creíamos que a principios de enero íbamos a estar reunidos para analizar cómo vamos a protestar. Todo vuelve a ser lo mismo: intervenir el mercado que lo único que hace es perjudicar al productor, porque el precio de los alimentos después no baja", señaló a LA NACION Germán Suárez, uno de los referentes de los autoconvocados, que fueron parte de la organización de la asamblea que comenzó poco después de las 9.30.

Mañana está previsto que productores se concentren en Pergamino, otro punto clave de la reacción del sector agropecuario. El viernes y el fin de semana también se esperan movilizaciones en Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, en la previa al inicio del cese de la comercialización que comenzará el lunes.

Es la reacción que tomaron las entidades agropecuarias a la decisión del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que suspendió el 30 de diciembre pasado de forma temporaria las exportaciones de maíz hasta el 1 de marzo.

El argumento que expuso el Gobierno es que esa decisión apunta a asegurar el abastecimiento local del cereal para sectores que lo usan, como el sector avícola, entre otros ligados a la producción. La medida se tomó en plena siembra del maíz 2020/2021 y cuando, según el Ministerio de Agricultura, ya se lleva autorizada la exportación de 34,23 millones de toneladas de maíz de la campaña 2019/20, sobre un total exportable de 38,50 millones de toneladas.

Los productores agropecuarios de Bell Ville fueron los primeros que decidieron reaccionar ante lo que califican "un nuevo manotazo a la producción" Crédito: Marcelo Manera

En Bell Ville, la asamblea de productores se realizó en la sede de la Sociedad Rural, donde se montó un escenario que nadie utilizó, ya que los principales referentes de las entidades decidieron hablar en el mismo plano de la gente. El malestar por el cierre de las exportaciones de maíz es interpretado por los productores de base de la zona como el inicio de un nuevo conflicto con un sector que aporta divisas y genera reactivación de la economía en el interior del país.

"El precio del maíz y de los granos sube por la fuerte sequía. Esto no toma en cuenta el Gobierno cuando define una medida como es el cierre de la exportación de maíz", afirmó Suárez.

Proietti pidió a los productores que participaron de la asamblea que logren expandir el mensaje de que el cese de la comercialización que comenzará el lunes y se extenderá hasta el miércoles "hay que cumplirlo, porque del éxito de este tipo de medidas depende el futuro". "Nosotros estamos dispuestos a defender nuestro modo de vida en el interior del país", afirmó el dirigente de la Sociedad Rural de Bell Ville.

Luego se puso al frente de la asamblea Agustín Pizzichini, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) que cuestionó al Gobierno por querer dividir a la dirigencia agropecuaria, en una clara referencia a que Coninagro no se sumó al paro. "Piensan que van a obtener beneficios para las cooperativas, pero no se dan cuenta que no les van a dar nada", afirmó.

La primera asamblea organizada por productores autoconvocados se llevó a cabo en la Sociedad Rural de Bell Ville, en Córdoba Crédito: Marcelo Manera

Pizzichini instó a los productores a pensar estrategias de protesta para "ir de menor a mayor". "Ya sabemos cómo actúa este gobierno. No le importa el productor, le importa el producto, que piensa que le pertenece. Creo que no es así. Pero habrá que hacer reuniones y los productores dirán para dónde vamos", señaló el dirigente de FAA.

Alejandro Ferrero, productor enrolado en la SRA de Bell Ville, sostuvo además que "hay que tener ideas innovadoras en el campo para poder trazar una línea al gobierno. En un momento lo novedoso fue salir a las rutas, ahora hay que pensar qué tenemos que hacer", apuntó. Unos minutos antes el intendente de Bell Ville, Carlos Briner, hombre de la UCR,pidió al Gobierno evitar "que se corte la cadena productiva, porque estamos en un momento difícil por las consecuencias de la pandemia".

El presidente de la Cámara Industrial de Bell Ville, Osvaldo Palmesano, se mostró preocupado porque la industria va a sentir el coletazo de la paralización del campo. "Vienen por todo", repitió.

Gabriel Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), fue uno de los oradores más destacados, por su rol a nivel nacional en la Mesa de Enlace. "Si la gente no reacciona el vicepresidencialismo va a seguir avanzando", afirmó Raedemaeker en referencia a la influencia de Cristina Fernández sobre el jefe de Estado Alberto Fernández.

"Cuando asumió el presidente dijo que iba a tomar decisiones con el consenso de las entidades agropecuarias, pero no cumplió", recordó el dirigente, que agregó: "Por eso le decimos ahora que nos van a tener enfrente". "No queremos más cierres de la economía", advirtió el vicepresidente de CRA.

Conforme a los criterios de Más información